X QR Kod Nedir? Nasıl Kullanılır?

Popüler sosyal medya hizmeti X (eski adıyla Twitter) QR kod özelliğini geçtiğimiz yıllarda kullanıma sunmuştu. Daha iyi bir deneyim elde edilmesine imkân tanıyabilecek bu işlev, bazı sosyal medya platformlarında da bulunuyor. Peki, söz konusu işlev tam olarak ne işe yarıyor?

Bu rehberde X karekod özelliği nedir sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız. Rehberimize göz atabilir ve uzun yıllar önce platforma eklenen özelliğin neler sunduğunu öğrenebilirsiniz.

X (Twitter) QR Kod Nedir?

Snapchat ile beraber çok popüler hâle gelen karekod özelliği, 2016 yılında X'e yani Twitter'a da gelmişti. Bu özellik, sosyal medya hizmetinde yer alan kullanıcıları bulmayı ve takip etmeyi çok kolay hâle getiriyor.

X platformunda karekod okutma işlemi yapıldığında otomatik olarak o kişinin profili görüntülenir. Böylece arama kısmından kullanıcı adının yazılmasına gerek kalmaz ve zamandan tasarruf edilmesi sağlanır.

Sosyal medya platformu üzerinden karekod oluşturma işlemi için profil simgesine dokunulması ve QR kodu simgesine basılması yeterliydi ancak artık bu özelliğe erişilemiyor. X hesabınız için bir karekod oluşturmak istiyorsanız üçüncü taraf araçlar kullanabilirsiniz.

X (Twitter) QR Kod Oluşturma Araçları

QR Code Generator

Me-QR

QRStuff

X (Twitter) karekod oluşturma işleminin yapılabilmesine imkân tanıyan araçları sıraladık. Listede yer alan araçların nasıl kullanıldığına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

QR Code Generator

QR Code Generator web sitesini ziyaret edin.

Twitter'ı seçin.

"Link to your profile" seçeneğini işaretleyin.

"Your username" kutucuğuna kullanıcı adınızı yazın.

Sağ kısımdan karekod tasarımını belirleyin.

"Generate QR Code" butonuna tıklayın.

"Download JPG" veya "Print Quality SVG/EPS" butonuna basın.

"Free Sign Up" veya "Sign up with Google" butonuna tıklayın.

Hesabınıza giriş yapın.

Me-QR

Me-QR web sitesine girin.

"Show more" butonuna basın.

Twitter'ı seçin.

"Twitter Link" kutucuğuna profil bağlantısını yapıştırın.

"Customize & Download QR" butonuna basın.

Karekodu özelleştirin.

"SVG" veya "PNG" seçeneğini seçin.

"Download QR Code" butonuna basın.

QRStuff

QRStuff web sitesini ziyaret edin.

"Social Media" butonuna basın.

"Twitter" butonuna tıklayın.

"Twitter profile" seçeneğini seçin.

"Username" kutucuğuna kullanıcı adınızı yazın.

"Download as PNG" butonuna basın.

Eğer karekodu yazdırmak istiyorsanız "Print your QR Code" butonuna tıklayın.

Karekodu e-mail aracılığıyla paylaşmak için "Send QR Code via email" butonuna basın.

Bu rehberde X karekod nedir sorusu dahil merak edilen bazı soruları cevapladık. Söz konusu özellik ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.