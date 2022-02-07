Winrar İle Dosya Sıkıştırma Nasıl Yapılır?

WinRAR dosya sıkıştırma özelliği ile dosya boyutu küçültme, daha kısa sürede dosya yükleme gibi imkânlar elde etmenizi sağlıyor. Program, sahip olduğu birçok özelliğe rağmen birçok kullanıcı tarafından ne yazık ki dosyaları açmak için kullanılan bir programdan öteye gidemiyor.

WinRAR'ın kolay bir kullanımının olması ve çoğu dosya uzantısını desteklemesi, onu Günümüzün en popüler dosya sıkıştırma araçlarından biri hâline getiriyor. Ancak bilgisayarla yeni tanışan ya da dosya sıkıştırma kavramına uzak olanlar yine de zorlanabiliyorlar.

WinRAR Dosya Sıkıştırma Nasıl Yapılır?

Sıkıştırmak istediğiniz dosya ya da klasörün üzerine sağ tıklayın.

"Arşive ekle" seçeneğine basın.

seçeneğine basın. "Genel" sekmesinde sıkıştırma yöntemini kendinize göre ayarlayın.

İşlemin tamamlanmasını bekleyin.

İşlem tamamlandıktan sonra dosyanın boyutu küçültülecektir.

Yukarıdaki adımları takip ederek WinRAR dosya sıkıştırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Tabii ki bunlar fazla zamanı olmayanlar için kısaca sıralanan adımlardı. Daha ayrıntılı anlatım isterseniz aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

1. Arşiv Oluşturma

İlk olarak sıkıştırmak istediğiniz dosyaya ya da klasöre sağ tıklamalısınız. Ardından "Arşive ekle" seçeneğine tıklayın.

2. Sıkıştırma Yöntemini Belirleme

Karşınıza çıkan WinRAR penceresinde önce ZIP veya RAR formatlarından birini seçin. Daha sonra sıkıştırma yöntemini kendinize göre belirleyin. Sıkıştırma derecesini ne kadar arttırırsanız bekleme süresi de o kadar artacaktır.

"SFX arşivi oluştur" seçeneğini etkin hâle getirirseniz dosya kendinden çıkarılabilir bir EXE dosyası olarak sıkıştırılacaktır. Böylece sıkıştırma kaldırma işlemi için WinRAR gerekmeyecektir.

Son olarak "Tamam" butonuna basın. İşlem tamamlanana kadar pencerenin kapanmasını bekleyin. İşlem tamamlanır tamamlanmaz sıkıştırılmış dosya orijinal dosya ile aynı dizine (arşivlenen klasör ya da dosya masaüstündeyse sıkıştırılmış dosya da masaüstüne çıkarılacaktır) çıkarılmış olacaktır.

Sıkıştırılmış dosyanızın içeriğini direkt olarak WinRAR aracılığı ile düzenleyebilir ve görüntüleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken sıkıştırılmış dosyaya iki kez tıklamaktır.

Sıkıştırılan dosyanın boyutunun ne kadar küçüldüğünü görmek için sıkıştırılmış dosyanıza sağ tıklayın. "Özellikler" seçeneğine basın ve "Arşiv" sekmesine geçin. Burada dosyanın boyutu hakkında detaylı bilgi yer alacaktır.

WinRAR Sıkıştırma Kaldırma Nasıl Yapılır?

Sıkıştırılan dosyanın üzerine sağ tıklayın.

"Buraya çıkart" ya da "Klasöre çıkart" seçeneklerinden birine tıklayın.

Dosya Sıkıştırmak Gerekli mi?

Eğer sürekli olarak dosyalarınızı internette paylaşıyor, başka yerlere taşıyor veya arşivleme yapıyorsanız sıkıştırma derli toplu bir dosya yapısına hâkim olmanız ve daha rahat taşımanız için gereklidir.

Fark edeceğiniz üzere internette yapılan paylaşımlarda da dosyalar genellikle ZIP veya RAR formatında sıkıştırılmış olarak yer alırlar.

Şu anda en sık kullanılan sıkıştırma formatları ZIP ve RAR formatları olduğundan yeni kullanıcıların diğer formatları tercih etmesi çok da gerekli değildir.