WinRAR'da En İyi Sıkıştırma Yöntemi Hangisidir?

WinRAR ile en iyi sıkıştırma yöntemi nedir? Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, yetersiz depolama alanı sorunu hiç peşimizi bırakmayacak gibi görünüyor. Çünkü ne kadar yüksek hafızaya sahip harici harddiskler ya da USB'ler çıkarsa çıksın, kullanılan veri boyutu da aynı hızda artıyor.

Bu noktada WinRAR gibi dosya sıkıştırma programları hayat kurtarıcı bir işlev görüyor ve fazla yer kaplayan dosyalarımızı sıkıştırıp alandan tasarruf etmemizi sağlıyor.

Bundan 10 yıl önce normal bir oyun maksimum 1 GB dahili hafıza isterken şu anda bu boyut 30-50 GB arasında oynuyor. Hal böyle olunca ya arşivlerimizi ayıklayıp silmeye kıyamadıklarımız arasından en değersizleri siliyor ya da sıkıştırma işlemlerine başvuruyoruz.

Tabii ki Verilerimizi nasıl sıkıştıracağımızı bilmiyorsak kazancımız 5-10 MB'tan fazla olmuyor. WinRAR dünyanın en iyi ve en popüler dosya sıkıştırma yazılımı ama onu nasıl kullanacağımızı bilmeden özelliklerinden yararlanmamız ihtimal olmaktan çok uzak.

WinRAR'da En İyi 3 Sıkıştırma Yöntemi

Dosyayı parçalara bölmek

En iyi performansla sıkıştırmak

Katış arşiv kullanmak

Dosya sıkıştırmanın en iyi yöntemini belirleyebilmek için öncelikle dosyanızla ne yapacağınıza karar vermeniz gerekiyor. Dosyanızı bir indirme sitesine yükleyecekseniz ve boyutu fazla büyükse bunu yapmanın en mantıklı yolu dosyanızı parçalara bölmeniz gerekir.

USB belleğe aktarmak, saklamak için en iyi sıkıştırma yöntemi nedir sorusunu soruyorsanız da bunun için farklı yöntemler izleyeceğiz.

1. WinRAR'da Dosyayı Parçalara Bölmek

Sıkıştırmak istediğiniz dosyaya sağ tıklayın.

"Arşive Ekle…" seçeneğine basın.

"Ciltlere böl, boyut" kısmından kaç MB'lık partlara bölmek istediğinizi girin.

"Tamam" butonuna tıklayın.

Sıkıştırmak istediğiniz dosyaya sağ tıkladığınızda üstteki gibi "Arşive Ekle..." kısmı belirir.

"Arşive Ekle..." butonuna tıkladığınızda karşınıza çıkan ekranda, en alt sol bölümde "Ciltlere böl, boyut" kısmını göreceksiniz. Mavi ile belirtilmiş kısma dosyanızı kaçar MB'lık partlara bölmek istiyorsanız, rakamla girmeniz gerekiyor.

Örneğin 200 MB'lık partlara bölmek istiyorsanız sağ tarafından MB seçeneğini seçip soldaki mavi kısma 200 yazmanız gerek. GB'lık partlara bölmek istiyorsanız aynı şekilde sağdaki taraftan GB seçeneğini seçiyorsunuz ve mavi kısma kaç GB'lik part istiyorsanız, onu yazıyorsunuz.

Ardından "Tamam" butonuna tıklıyorsunuz ve WinRAR seçtiğimiz dosyayı bizim için partlara bölüyor.

"Gelişmiş" sekmesine tıkladığınızda ise "Parolayı ayarla..." butonuna bastığınızda karşınıza çıkan (soldaki pencere) ekranda parolanızı ayarlayabilirsiniz. Eğer "Dosya isimlerini şifrele" karesine tik koyarsanız RAR dosyanız açılırken şifre ister. Eğer tik koymazsanız WinRAR dosyanız açılırken şifre istemez ancak içerisindeki veriler görüntülenmek ya da kopyalanmak istenirse şifre ister.

2. WinRAR'da En İyi Performansla Sıkıştırmak

Bu işlem aslında yalnızca saklamak ya da başka bir belleğe aktarmak için değil, partlara bölerken de yapılabilir. WinRAR'ın sıkıştırma işlemini en kaliteli şekilde yapmasını sağlıyoruz. Bunun için yukarıda görselini vermiş olduğum sıkıştırmak istediğimiz dosyaya sağ tıklayıp "Arşive ekle..." diyoruz.

Yukarıda kırmızı ile seçilmiş alanda sıkıştırma yöntemini "En iyi" olarak belirliyoruz. Ardından sağ tarafta kırmızı alandaki "Katı arşiv oluştur" kutucuğunu işaretliyoruz. Parola ya da partlara bölme işlemini yukarıda anlattığım gibi yapıyoruz ve "Tamam" a tıklıyoruz. Bu şekilde yapıldığında WinRAR, normalden daha uzun süren bir sıkıştırma işlemi başlatır.

3. Katı Arşiv Nedir, Nasıl Kullanılır?

Katı arşiv, arşivdeki tüm dosyaların devam eden tek bir veri akımı şeklinde özel bir sıkıştırma yöntemi ile sıkıştırıldığı bir RAR arşividir. Katı arşivler sadece RAR arşivleme biçimi tarafından desteklenir, ZIP arşivleri hiçbir zaman katı değildir.

En iyi sıkıştırma yöntemi olarak bilinen katı arşiv, özellikle benzer ve çok sayıda dosyaları sıkıştırırken kullanılır ve sıkıştırmayı önemli derecede arttırır. Avantajları olduğu kadar dezavantajları da vardır.

Katı Arşiv Dezavantajları

Katı arşivlerin güncellenmesi daha yavaştır.

Katı arşivden tek bir dosyanın çıkarılması için tüm arşivin çözümlenmesi gerekir.

Katı arşivde bir dosya eğer hasarlıysa, hasarlı alandaki dosyaları katı arşivden çıkarmak mümkün değildir.

Eğer arşivdeki dosyalar sık sık güncellenmeyecekse, arşivden sık sık tek bir dosya ya da bölüm çıkarmak gerekmiyorsa ve sıkıştırma oranı sıkıştırma hızından daha önemliyse katı arşivi tercih etmenizi öneririz.

Bilmenizde fayda var: WinRAR, en iyi sıkıştırma yöntemi seçilmiş olsa bile bazı verilerinizde 5-10 MB lık bir sıkıştırmadan fazlasını yapamaz. Bunun sebebi zaten sıkıştırılmış dosya formatları olan JPEG, PNG, AVI, MP4, MP3'ün daha fazla sıkıştırılamamasıdır.

Öte yandan en iyi sıkıştırma oranı sağlayan veri türü metin tabanlı olan dosyalardır. Örneğin bir Word belgesini sıkıştırırsanız %80 sıkıştırma oranı elde edersiniz. Bunun sebebi ise word belgesinde sürekli aynı harfler tekrar edildiği için sıkıştırma yapılırken bütün harflerin tek bir ortak paranteze alınmasıdır.