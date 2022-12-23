Wireless (Kablosuz Ağ) Şifresi Nasıl Öğrenilir?
Wi-Fi şifre öğrenme nasıl yapılır? Sizler için kablosuz ağ şifre öğrenme yöntemlerini derledik.
Wi-Fi şifre öğrenme birçok kişinin istediği bir şeydir. Özellikle kullanıcılar bilgisayarında kayıtlı olan kablosuz ağları telefon ile de bağlanmak ister. Fakat bir sorun var ki o da bilgisayarda kayıtlı olan Wi-Fi şifresi öğrenme nasıl olur? Bilmiyorlar. Biz de sizler bu soruna cevap bulduk. Peki, adım adım Wi-Fi şifre öğrenme nasıl yapılır? Gelin, yakından bakalım.
Wi-Fi Şifre Öğrenme Nasıl Yapılır?
- Bilgisayarın arama kısmına gelin.
- Arama butonuna "Denetim Masası" yazın ve girin.
- Görüntüleme ölçütünü "Kategori" olarak ayarlayın.
- "Ağ ve İnternet" seçeneğine tıklayın.
- "Ağ durumunu ve görevlerini görüntüle" seçeneğine tıklayın.
- Bağlı olduğunuz Wi-Fi üzerine tıklayın.
- Açılan pencereden kabolosuz özellikleri sekmesine tıklayın.
- Yukarıda bulunan; "Güvenlik" seçeneğine tıklayın.
- "Ağ güvenlik anahtarı" seçeneğinde Wi-Fi şifresi yazacaktır.
- Karakterleri göster diyerek kablosuz ağ şifresini öğrenebilirsiniz.
- İşlem tamamlanmış olacaktır.
Yukarıdaki işlemler ile bilgisayarınızda kayıtlı Wi-Fi şifresini öğrenmiş olacaksınız. Ancak hatırlatmakta fayda var yukarıdaki işlem Wi-Fi şifre kırmak için değildir.
Telefondan Wi-Fi Şifresi Nasıl Öğrenilir?
- Telefonunuzda ayarlar kısmını açın.
- Wi-Fi seçeneğine dokunun.
- Ayarlar seçeneğine basın.
- Karşınıza QR kod çıkacaktır.
- QR kod'u kaydedin.
- Daha sonra QR kodu okutun.
- İşlem tamamlanmış olacaktır.
Kod ile Wi-Fi Şifresi Öğrenme Nasıl Yapılır?
- Bilgisayarınızı açın.
- Daha sonra arama kısmına gelin.
- Çalıştır yazın.
- Uygulamayı açın.
- İlgili kısma "CMD" yazın.
- Açılan kod satırına aşağıdaki kodu yazın.
- İşlem tamamlanmış olacaktır.
netsh wlan show profiles
netsh wlan show profile name="Kablosuz Ağ Adı Örneğin: Tamindir" key=clear
pause
Not: Yukarıdaki kodların her birini ayrı bir satırda yazmanız gerekmektedir. Bu nedenle direkt olaram CMD sistemine yazıdırsanız. Kodlar çalışmayacaktır. Ayrıca "Kablosuz Ağ Adı Örneğin: Tamindir" kısmına bağlı olduğunuz Wi-Fi adını yazın.
Wifi Yönlendiricinizin Neden Misafir Moduna İhtiyacı Var?
Wi-Fi yönlendiricisi misafir modu, yaşam alanlarındaki ağ güvenliğini teminat altına alır. Evinize misafir geldiğinde ona Wi-Fi şifresini vererek aslında ağ güvenliği riskinin ortaya çıkmasını sağlamış oluyorsunuz.
Bu içeriğimizde Wi-Fi şifre öğrenme nasıl olur? Sizler için adım adım anlattık. Peki, sizler Wi-Fi şifre öğrenirken hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca internet hızı nasıl ölçülür? Meraklıları yazımıza göz atabilir.
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