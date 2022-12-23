Wireless (Kablosuz Ağ) Şifresi Nasıl Öğrenilir?

Wi-Fi şifre öğrenme nasıl yapılır? Sizler için kablosuz ağ şifre öğrenme yöntemlerini derledik.

Yiğit Ekim Demir
Yiğit Ekim Demir -

Wi-Fi şifre öğrenme birçok kişinin istediği bir şeydir. Özellikle kullanıcılar bilgisayarında kayıtlı olan kablosuz ağları telefon ile de bağlanmak ister. Fakat bir sorun var ki o da bilgisayarda kayıtlı olan Wi-Fi şifresi öğrenme nasıl olur? Bilmiyorlar. Biz de sizler bu soruna cevap bulduk. Peki, adım adım Wi-Fi şifre öğrenme nasıl yapılır? Gelin, yakından bakalım. 

Wi-Fi Şifre Öğrenme Nasıl Yapılır?  

  • Bilgisayarın arama kısmına gelin.
  • Arama butonuna "Denetim Masası" yazın ve girin.
  • Görüntüleme ölçütünü "Kategori" olarak ayarlayın.
  • "Ağ ve İnternet" seçeneğine tıklayın.
  • "Ağ durumunu ve görevlerini görüntüle" seçeneğine tıklayın. 
  • Bağlı olduğunuz Wi-Fi üzerine tıklayın.
  • Açılan pencereden kabolosuz özellikleri sekmesine tıklayın.
  • Yukarıda bulunan; "Güvenlik" seçeneğine tıklayın.
  • "Ağ güvenlik anahtarı" seçeneğinde Wi-Fi şifresi yazacaktır. 
  • Karakterleri göster diyerek kablosuz ağ şifresini öğrenebilirsiniz.
  • İşlem tamamlanmış olacaktır. 

Yukarıdaki işlemler ile bilgisayarınızda kayıtlı Wi-Fi şifresini öğrenmiş olacaksınız.  Ancak hatırlatmakta fayda var yukarıdaki işlem Wi-Fi şifre kırmak için değildir. 

Telefondan Wi-Fi Şifresi Nasıl Öğrenilir? 

  • Telefonunuzda ayarlar kısmını açın.
  • Wi-Fi seçeneğine dokunun.
  • Ayarlar seçeneğine basın.
  • Karşınıza QR kod çıkacaktır.
  • QR kod'u kaydedin.
  • Daha sonra QR kodu okutun. 
  • İşlem tamamlanmış olacaktır. 

Kod ile Wi-Fi Şifresi Öğrenme Nasıl Yapılır?

  • Bilgisayarınızı açın.
  • Daha sonra arama kısmına gelin.
  • Çalıştır yazın.
  • Uygulamayı açın.
  • İlgili kısma "CMD" yazın.
  • Açılan kod satırına aşağıdaki kodu yazın.
  • İşlem tamamlanmış olacaktır.

netsh wlan show profiles

netsh wlan show profile name="Kablosuz Ağ Adı Örneğin: Tamindir" key=clear

pause

Not: Yukarıdaki kodların her birini ayrı bir satırda yazmanız gerekmektedir. Bu nedenle direkt olaram CMD sistemine yazıdırsanız. Kodlar çalışmayacaktır. Ayrıca "Kablosuz Ağ Adı Örneğin: Tamindir" kısmına bağlı olduğunuz Wi-Fi adını yazın. 

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Bu içeriğimizde Wi-Fi şifre öğrenme nasıl olur? Sizler için adım adım anlattık. Peki, sizler Wi-Fi şifre öğrenirken hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca internet hızı nasıl ölçülür? Meraklıları yazımıza göz atabilir. 

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