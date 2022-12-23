Wireless (Kablosuz Ağ) Şifresi Nasıl Öğrenilir?

Wi-Fi şifre öğrenme birçok kişinin istediği bir şeydir. Özellikle kullanıcılar bilgisayarında kayıtlı olan kablosuz ağları telefon ile de bağlanmak ister. Fakat bir sorun var ki o da bilgisayarda kayıtlı olan Wi-Fi şifresi öğrenme nasıl olur? Bilmiyorlar. Biz de sizler bu soruna cevap bulduk. Peki, adım adım Wi-Fi şifre öğrenme nasıl yapılır? Gelin, yakından bakalım.

Wi-Fi Şifre Öğrenme Nasıl Yapılır?

Bilgisayarın arama kısmına gelin.

Arama butonuna "Denetim Masası" yazın ve girin.

Görüntüleme ölçütünü "Kategori" olarak ayarlayın.

"Ağ ve İnternet" seçeneğine tıklayın.

"Ağ durumunu ve görevlerini görüntüle" seçeneğine tıklayın.

Bağlı olduğunuz Wi-Fi üzerine tıklayın.

Açılan pencereden kabolosuz özellikleri sekmesine tıklayın.

Yukarıda bulunan; "Güvenlik" seçeneğine tıklayın.

"Ağ güvenlik anahtarı" seçeneğinde Wi-Fi şifresi yazacaktır.

Karakterleri göster diyerek kablosuz ağ şifresini öğrenebilirsiniz.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki işlemler ile bilgisayarınızda kayıtlı Wi-Fi şifresini öğrenmiş olacaksınız. Ancak hatırlatmakta fayda var yukarıdaki işlem Wi-Fi şifre kırmak için değildir.

Telefondan Wi-Fi Şifresi Nasıl Öğrenilir?

Telefonunuzda ayarlar kısmını açın.

Wi-Fi seçeneğine dokunun.

Ayarlar seçeneğine basın.

Karşınıza QR kod çıkacaktır.

QR kod'u kaydedin.

Daha sonra QR kodu okutun.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Kod ile Wi-Fi Şifresi Öğrenme Nasıl Yapılır?

Bilgisayarınızı açın.

Daha sonra arama kısmına gelin.

Çalıştır yazın.

Uygulamayı açın.

İlgili kısma "CMD" yazın.

Açılan kod satırına aşağıdaki kodu yazın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

netsh wlan show profiles netsh wlan show profile name="Kablosuz Ağ Adı Örneğin: Tamindir" key=clear pause

Not: Yukarıdaki kodların her birini ayrı bir satırda yazmanız gerekmektedir. Bu nedenle direkt olaram CMD sistemine yazıdırsanız. Kodlar çalışmayacaktır. Ayrıca "Kablosuz Ağ Adı Örneğin: Tamindir" kısmına bağlı olduğunuz Wi-Fi adını yazın.

Bu içeriğimizde Wi-Fi şifre öğrenme nasıl olur? Sizler için adım adım anlattık. Peki, sizler Wi-Fi şifre öğrenirken hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca internet hızı nasıl ölçülür? Meraklıları yazımıza göz atabilir.