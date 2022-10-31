Wifi Yönlendiricinizin Neden Misafir Moduna İhtiyacı Var?

Wi-Fi yönlendiricisi misafir modu, yaşam alanlarındaki ağ güvenliğini teminat altına alır. Evinize misafir geldiğinde ona Wi-Fi şifresini vererek aslında ağ güvenliği riskinin ortaya çıkmasını sağlamış oluyorsunuz. Şifreyi verdiğiniz misafiriniz kötü amaçlı programlar indirerek virüslerin yerel ağa yayılmasına neden olabilir.

Aynı zamanda virüslü laptop ya da akıllı telefonla da internet ağınıza katılım sağlamak büyük sorunların ortaya çıkmasına neden olur. Özetle; Wi-Fi ağıyla bağlantı kurulan erişim alanındaki tüm etkenlere virüs bulaşır. Peki, bu durumun önüne nasıl geçilir? Gelin birlikte inceleyelim.

Wifi Misafir Modu Neden Kurulmalı?

Wi-Fi misafir modu ile evinizdeki internet ağını güvende tutabilirsiniz. Bu mod, router modeme ayrı erişim sağlar. Misafir modda ana ağdan farklı olarak şifre ve ayarlar belirlenir. Misafir modu ev ağınıza kesinlikle erişim sağlayamaz. İnternete erişimin sağlandığı farklı nokta olarak isimlendirilebilir.

Sadece misafirlerinizin bağlanmasını sağlayan bir sistemdir. Böylelikle sizin ve ailenizin kullandığı ağ bilgilerini misafirlerinize vermek zorunda kalmazsınız.

Wifi misafir modu kullanıcılarına büyük avantaj sağlıyor. Evinize gelen misafirlerinizin dış dünyayla bağlantılarında kopma gibi olumsuz durumlar yaşanmaz. Hiçbir veriniz risk altına girmez. Misafirinizin internete bağlandığı telefon ya da laptopta kötü amaçlı yazılım dahi olsa yine önemli dosyalarınıza erişimi engellenir.

Wifi Misafir Modu Nasıl Kurulur?

Wifi misafir ağı oluşturma işlemi çok basit adımlarla gerçekleşir. Ayrı bir kablo çekimi, İnternet Hizmet Sağlayıcısı'na ayrı ödeme yapma gibi durumlara gerek kalmadan moddan yararlanmanızı sağlar. Ayarlar üzerinden kolayca modu etkinleştirebilirsiniz. Wifi misafir modunu etkinleştirmek için şu adımları takip edebilirsiniz;

İlk olarak tarayıcı üzerindeki URL çubuğu üzerine modemin IP adresini giriniz.

Ekrana gelen iletişim kutusu içine yönetici kullanıcı adıyla şifresini yazınız.

Modem ayarlarının olduğu alandan “Misafir Erişimine İzin Ver” ya da “Misafir Ağı” seçeneği seçilmelidir.

Misafir ağı adını girerek, misafirlerinizin mevcut bağlantıların olduğu liste içinde görünen ismi belirlemiş olacaksınız.

Wifi misafir ağı, modemlerin bazılarında direkt devreye giriyor. Bu tarz durumlarda mutlaka ayar kontrolü yapınız. Hazır şekilde sunulan Wi-Fi misafir ağı ayarları kontrolü şu şekilde yapılabilir;

Yeni ağ temin ettikten sonra önce ona şifre belirleyiniz.

Wifi'den aktarımı yapılan bilgilerin gizli tutulması için şifreleme türünü belirleyiniz.

Daha sonra yerel ağ kaynaklarına misafirlerin erişimine yönelik kutucuğun seçili olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer kutucuk seçiliyse onu üzerindeki işareti kaldırarak misafirlerinizin laptop gibi cihazlarınızda depolanan bilgilere erişimini engelleyebilirsiniz.

“Ayarlara erişime izin ver” seçeneği varsa onu mutlaka devre dışı bırakınız. Eğer bu ayarı devre bırakmazsanız Wifi misafir modu kullanıcılarınız ayarlara erişip diledikleri noktalara erişim izni verebilir.

Wifi misafir modu; güvenli internet erişimi sağlamanın yanı sıra laptop, akıllı telefon gibi cihazlarınızı da kötü yazılımlara karşı koruyabilirsiniz. Bunun yanı sıra Altyapı Olmadan Kullanılabilen İnternet Tarifeleri hangileri diye merak ediyorsanız ilgili yazımıza göz atabilirsiniz.