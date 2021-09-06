The Witcher 3 FPS Modu Yayımlandı

The Witcher 3 FPS modu çıktı. Yeni mod sayesinde oyuncular, dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olan açık dünya temalı rol yapma oyununu First-Person Shooter (Birinci Şahıs Nişancı) modunda oynayabilir.

ExtremeDotneting kullanıcı ismine sahip olan mod yapımcısı, The Withcer 3: Wild Hunt isimli video oyunu için 2017 yılında First-Person Shooter modu geliştirmişti fakat bu mod bazı sorunlara neden oluyordu.

Mod yapımcısı, "First Person Camera Reworked" isimli yeni bir mod yayımladı. Yayımlanan yeni mod, açık dünya temasına sahip rol yapma oyunu türündeki The Witcher 3'ü birinci şahıs nişancı modunda oynanabilmesine olanak sağlıyor.

FPS modunun tanıtım videosu yayımlandı. Yayımlanan 9 dakika 56 saniye uzunluğundaki video, oyunun yeni mod ile nasıl bir görünüme kavuştuğunu gözler önüne seriyor. Videoya baktığımızda savaş esnasında Geralt karakterinin elinde kılıç görünmüyor. Kılıcın yanı sıra Geralt'ın elleri ve ayakları da görünmüyor.

Videoya baktığımızda sinematik sahnelerde TPS moduna geçiş yapıldığını görüyoruz. Popüler video paylaşım platformu YouTube üzerinden yayımlanan videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

The Witcher 3 FPS Modu Nasıl İndirilir?

İlk olarak First Person Camera Reworked mod sayfasına gidin.

Dosyayı indirebilmek için NexusMods üyeliğinize giriş yapmanız gerekiyor. Bu sebepten ötürü üyeliğinize giriş yapın.

Açılan sayfada sağ üst köşede yer alan "Manual" butonuna tıklayın. Bu işlemin ardından indirme başlatılacaktır.

Günümüzde hala popülerliğini devam ettirmeyi başaran RPG oyununu FPS modunda oynamak isteyen oyuncular, ExtremeDotneting tarafından geliştirilen modu indirebilir.

CD Project RED tarafından geliştirilen The Witcher 3: Wild Hunt, 18 Mayıs 2015 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Birçok ödülün sahibi olmayı başaran rol yapma oyunu türündeki yapım, çok sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenildi.

Çıktığı dönem büyük bir başarının altına imza atan video oyununu henüz oynamadıysanız Steam'de büyük bir fırsat yer alıyor. The Witcher 3: Wild Hunt, popüler dijital oyun mağazasında yüzde 80 oranında indirime girerek 59,99 TL'den 11,99 TL'ye düştü. Kampanya yaklaşık olarak 7 saat sonra sona erecek.

The Witcher 3 için geliştirilen mod hakkında ne düşünüyorsunuz? Moda ilişkin düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.