The Witcher 3 Yeni Jenerasyon Güncellemesi Tanıtıldı

CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 faciası sonrasında saygınlığını geri toplamaya çalışıyor. Birden fazla yeni oyun projesi açıklayan firma, aynı zamanda The Witcher 3'ün yeni jenerasyon güncellemeleri üzerine de çalışmaya devam ediyor.

Tüm zamanların en çok satan oyunları arasında yer alan The Witcher 3; PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformları için önemli bir güncelleme alacak. Yeni güncellemeyle birlikte 4K çözünürlük ve özel ışıklandırma sistemleri gelecek.

İşte The Witcher 3: Wild Hunt Yeni Jenerasyon Güncellemesi Tanıtımı

2015 yılında piyasaya sürülmüş olmasına rağmen bugün bile nefes kesici olmayı başarabilen The Witcher 3, yeni güncellemelerle birlikte çok daha iyi bir hale bürünmüş gibi görünüyor. Firmanın vaatlerine göre yeni güncelleme, büyük görsel iyileştirme ve 4K çözünürlük içermesine rağmen sabit 60 FPS oyun deneyimi sunacak.

Aynı zamanda karakter dokularında ve çevre poligonlarında sağlanan artış sayesinde oyunun unutulmaz manzaralarının ve detaylı hikayesinin daha güzel olacağı düşünülüyor.

14 Aralık'ta PC, PS5 ve Xbox Series X/S için sunulacak olan yeni jenerasyon güncellemesi, oyuna halihazırda sahip olan kişiler için tamamıyla bedava olacak. Eğer hala bu muhteşem oyunu deneyim etmediyseniz şans vermek için en iyi zaman olabilir!