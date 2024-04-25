Word Belgem Neden Siyah? Nasıl Düzeltilir?

Normalde Word’un varsayılan arka planı beyazdır. Ancak bazı durumlardan kaynaklı olarak Word belgesi açıldığında arka planı siyah, metinlerse beyaz görünebilir. Böyle bir durumda aklınıza “Word belgem neden siyahve nasıl düzeltilir” şeklinde bir soru gelebilir.

Biz de bu rehberde siyah Word belgesi düzeltme işleminin nasıl yapılacağından bahsedeceğiz.

Word Belgesinde Siyah Arka Planı Düzeltme

Word arka plan rengi siyah oldu sorunuyla karşılaşanlar aşağıdaki yöntemleri deneyebilir:

1. Word’de Karanlık Modu Devre Dışı Bırakma

Word’de arka plan varsayılan olarak açık ve karanlık modda ayarlanabilir. Belge siyah görünüyorsa büyük ihtimalle arka plan “Karanlık Mod” olarak ayarlanmıştır. Bu durumu düzeltmek için aşağıdaki adımlar takip edilmeli;

İlk olarak Microsoft Word açılarak “Dosya” butonuna gidilir.

Ekranın sol alt köşesinde konumlanan “Hesap” alanına tıklanır.

Bir sonraki ekrana yansıyan Office Teması’nın altında konumlanan açılır kutu üzerine tıklanır.

Ekrana “Sistem Ayarını Kullan”, beyaz, siyah, renkli ve koyu gri şeklinde 5 tane farklı seçenek yansıyacak. Belirtilen bu seçeneklerin arasından siyah dışındakilerden herhangi birini seçerek Karanlık Mod’dan çıkış yapabilirsiniz.

Mac kullanıcıları Karanlık Mod’dan çıkmak için menü çubuğunun yer aldığı sol üst köşede konumlanan Word belgesine tıklamalı. Açılır menü üzerinden “Tercihler” seçilip hemen ardından “Yazma ve Yazım Denetleme Araçları” altındaki “Genel” butonuna tıklanır. Karanlık Modu Kapat butonunun yanında yer alan onay kutusu seçilerek işlem tamamlanır.

2. Ekranda Görüntü Sorunu Olup Olmadığı Kontrol Edilmeli

Microsoft Word, Karanlık Mod’da değilse belgenin neden siyah olduğunu anlamak için ekranda görüntü sorunu olup olmadığına bakılmalıdır. Bunun için öncelikle ekranın parlaklığı ayarlanmalıdır. Windows’ta ekran parlaklığı; “Ayarlar > Sistem > Ekran” şeklinde ayarlanır.

“Parlaklık ve Renk” butonunun altında bir kaydırıcı yer alır. Cihazın ekran parlaklığı, kaydırıcının sağa ve sola doğru sürüklenmesiyle ayarlanır. Sağa doğru sürüklendiğinde daha koyu olur. Sola doğru sürüklendiğindeyse daha açık bir ekran parlaklığı olur.

macOS cihazlardaysa menü çubuğunun sol üst köşesinde konumlanan Apple logosuna tıklanır. Akabinde “Sistem Ayarları” seçilerek kenar çubuğu aracılığıyla “Ekranlar” seçilir. Cihazın ekran parlaklığı, “Parlaklık” butonu yanındaki kaydırıcıyla ayarlanır.

Aynı zamanda Windows 11’de belgenin okunabilir olması için Yüksek Kontrastlı Temaların olduğu mod açılabilir. Yüksek Kontrastlı Temalar etkinleştirildikten sonra devre dışı bırakılıp Word belgesinde siyah ekran sorununun devam edip edilmediğine bakılır. Bunun içinde şu adımlar takip edilir;

Görev çubuğu üzerinde yer alan Windows butonuna sağ tıklanarak “PC Ayarları” seçilir. Bunun yerine “Ayarlar” alanına girilerek sistem ayarlarına da gidilebilir.

Kenar çubuğu üzerinden “Erişilebilirlik” seçilir.

Kontrast Temaları altında konumlanan ok işaretine tıklayarak “Yok” seçilir.

En son adımda kontrast temaları tümden devre dışı bırakılabilir. Bunun içinde “Sadece Uygula” seçilir.

Ayrıca “Sol Alt + Sol Shift + Print Screen” butonlarına aynı anda basıldığında da “Yüksek Kontrast Temaları” etkin hale getirilir. Bu noktadan Yüksek Kontrast Mod devre dışı da bırakılabilir.

3. Word Belgesi için Sadece Karanlık Modun Devre Dışı Bırakılması

Kullanıcı Word belge alanının yalnızca Karanlık Mod’a alındığını görüntüleyebilir. Böyle bir durumda da mutlaka Karanlık Mod devre dışı bırakılmalıdır. Bunun için Word’de “Görünüm” butonuna tıklanarak “Modları Değiştir” seçeneğine basılır. Seçenek üzerinden aydınlık ve karanlık modlardan herhangi birini seçebilirsiniz.

Mac kullanıcıları Karanlık Modu devre dışı bırakmak için öncelikle menü alanına gelip Word’a tıklamalıdır. Açılır menü üzerinden “Tercihler” seçeneğine tıklanarak “Genel” seçilir. Daha sonra “Karanlık Modun Beyaz Sayfa Rengi Var” butonunun yanında yer alan kutu işaretlenir.

4. Grafik Sürücülerinin Güncellenmesi

Microsoft Word koyu tema değişimi için cihazların grafik sürücülerinim güncel olup olmadığına da mutlaka bakılmalıdır. Word belgesinin siyah görüntülenmesi, grafik sürücülerinin arızalı ya da güncel olmamasından da kaynaklanabilir.

Windows’ta grafik sürücülerinin güncellenmesi manuel yüklenerek yapılabilir. Grafik sürücüsü üreticilerinin web sitelerine giriş yapılıp en son sürücüler indirilir. Akabinde “Aygıt Yöneticisi” aracılığıyla manuel şekilde grafik sürücüleri cihaza yüklenebilir.

MacOS cihazlarda grafik sürücülerinin güncellenmesi içinde Mac yazılımı öncelikle güncellenmelidir. Grafik sürücülerinin güncellenmesi için öncelikle sürücü dosyasının çalıştırılabilir formatta olup olmadığına bakılır.

Sürücü dosyası çalıştırılabilir formatta olduğu takdirde dosya üzerine çift tıklanır. Ekrandaki talimatlar izlenerek kurulum işlemi gerçekleşir. Manuel olarak grafik sürücüleri güncelleneceği zaman Aygıt Yöneticisi’nden yararlanılmalıdır. Bunun içinde şu adımlar takip edilmeli;

Çalıştır butonunun aktifleştirilmesi için “Windows + R” butonlarına aynı anda tıklanır.

Aygıt Yöneticisi’nin açılması için metin kutusu içerisine “devmgmt.msc” yazılıp “Tamam” seçeneğine tıklanır.

Aygıt Yöneticisi penceresi üzerinden “Ekran adaptörleri” genişletilerek ekrana gelen grafik kartın sağına tıklanır.

“Sürücüyü Güncelle” seçeneği seçilir.

“Sürücüler için bilgisayarımı tara” ve indirilen sürücü dosyası seçilir.

En son adımda ekrana yansıyan talimatlar izlenerek güncelleme işlemi bitirilir.

Yukarıda belirtilen 4 yöntemde sorun çözülemezse mutlaka güncelleme bekleyen tüm Office programları yüklenmelidir.