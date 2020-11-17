Karanlık Mod Nedir? Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir? - Bildiğiniz üzere karanlık mod şu sıralar her yerde. Android ve iOS buna yönelik çeşitli düzenlemeler yaptı ve uygulamalar da buna uyum sağladı. Pek çok program ve internet sitesi de artık koyu mod desteği sunuyor. Peki ama tüm bunlar ne için?

Karanlık Mod Nedir?

Kısa bir şekilde söylemek gerekirse karanlık mod bir arayüzdeki, programdaki ya da internet sitesindeki parlak beyaz alanları siyaha çevirir ve kullanıcının, özellikle akşamları, gözünün daha az yorulmasına destek olur. Tabii temel düşünce bu şekilde ama işler sandığımız kadar basit değil.

Günümüzde pek çok uzman, karanlık modun sandığımız kadar faydalı bir şey olmadığını savunuyor. Örneğin Apple, macOS'ta yer alan karanlık modun 'gözleri yormadığını' vurguluyor ancak bu her açıdan doğru bir tanımlama sayılmaz.

Öncelikle son dönemlerde yapılan bir okunabilirlik araştırmasını göz önüne aldığımızda beyaz fon üzerinde yer alan siyah metinler, siyah fon üzerinde yer alan beyaz metinlerden daha okunabilir gibi gözüküyor. Diğer bir deyişle karanlık mod, bir metni okuyabilmek için harcamamız gereken emeği bir miktar da olsa artırıyor.

Özetlemek gerekirse pozitif polarite bir ekranda odaklanma, harfleri tanımlama, harfleri yazma, metni anlama ve okuma hızı önemli ölçüde daha başarılı bir şekilde gerçekleşiyor. Bu da, daha az görsel yorgunluk ve artan görsel konfor anlamına geliyor.

Yine de bu, karanlık modun kötü bir şey olduğu anlamına gelmez.

Karanlık Modun Avantajları Nedir?

Karanlık Mod özellikle düşük ışıklı ortamlarda kullanıcılar için biçilmiş kaftandır. Gece yatmadan önce bir şeyler okuyacaksanız karanlık ortam, daha düşük ışık demektir. Bu da hem sizi, hem de çevrenizde bulunan kişileri daha az rahatsız edecektir.

Beyaz bir fon üzerinde yer alan siyah metinler herkes için daha iyi olsa da, bu evrensel bir kural değil. Bazı kişiler için bunun tam tersi geçerli olabiliyor ve bu kişiler siyah fon üzerinde yer alan beyaz metinleri daha kolay ve daha hızlı bir şekilde okuyabiliyorlar

Tüm bunları bir kenara aldığımızda karanlık mod, OLED panellerde daha düşük güç tüketimi anlamına gelir. Bunun yalnızca OLED paneller için geçerli olduğunu vurgulayalım. Yani OLED panele sahip bir cihazınız varsa karanlık mod, daha uzun batarya ömrü anlamına gelir.

Karanlık Modun Dezavantajları Nedir?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi özellikle gün içinde siyah fon üzerinde yer alan beyaz metinleri okumak göz yorgunluğunu daha çok artıracaktır. Bu, karanlık modun en temel ve tek dezavantajıdır. Bu nedenle onu günün belirli saatlerine göre aktif / pasif yapmayı düşünebilirsiniz.