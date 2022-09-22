Word Dosyamı Kaydetmeden Kapattım Nasıl Kurtarabilirim?

Hemen hemen herkes tarafından kullanılan Microsoft Word üzerinde birçok kişi otomatik kaydetme özelliğini açmamaktadır ve bu nedenle Word dosyasını kaydetmeden kapattıkları için yazdıkları içerikler kaybolmaktadır. Biz de sizler için Microsoft Word'de dosya mı kaydetmeden kapattım nasıl kurtarabilirim? Sorusuna cevap veriyoruz.

Word dosyasını kaydetmeden çıktım Nasıl kurtarabilirim?

Cihazınızdan bilgisayar uygulamasını açın.

Sağ tarafta bulunan arama kısmına gelin.

Arama kısmına; “ .asd ” yazın.

” yazın. Enter tuşuna basın.

Bu işlem biraz uzun sürebilir.

Arama tamamlandıktan sonra kaydedilmemiş Word dosyanız karşınıza çıkacaktır.

Word dosyasına girerek içeriğinizi kurtarabilirsiniz.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

İçeriğimi yazdım ancak Microsoft Word'de kaydetmeden uygulamayı kapattığım için içeriğim silindi diye düşünüyorsanız ve tekrar yazmak istemiyorsanız. Yukarıdaki adımları uygulayarak kaydedilmemiş Word dosyasını kurtarabilirsiniz.

Bilgisayar uygulamasını açın, arama kısmına ".asd" yazın ve enter tuşuna basın

Kaydetmeden çıktığınız Word dosyanın karşınıza çıkacaktır.

Word dosyasını kaydetmeden çıktım yazımı nasıl kurtarabilirim adlı sorular, internet üzerinde birçok defa aranmış ve genellikle pek bir cevabı bulunamamıştır. Fakat, yukarıdaki adımları uygulayarak kaydetmeden çıktığınız Word dosyalarınızın birçoğunu kurtarabilir ve içeriğinizi yazmaya devam edebilirsiniz. Bu sayede yazınızı tekrar yazmanıza gerek kalmaz.

Ayrıca sürekli olarak Microsoft Word üzerinde dosyalarınızı kaydetmeden kapatıyorsanız ve sürekli bu durumdan mağdur oluyorsanız. Google Dökümanları kullanabilir kaydetme işlemi ile uğraşmadan Google sizin yerinize içeriklerinizi otomatik olarak kaydedebilir.

Eğer ben office programlarına alışığım diyorsanız ve Microsoft Word kullanmak istiyorsanız sol yukarıda bulunan otomatik kaydet butonuna aktif etmeniz gerekmektedir. Bu sayede Word dosyasını kaydetmeden kapatsanız dahi içeriklerinizi kurtarabilirsiniz.

Google Dökümanlar ve Microsoft Word Arasındaki Farklar Nelerdir?

Elbette ki Microsoft Word, Google Dökümanları göre oldukça güçlüdür. Ancak Google Dökümanların Türkçe sesli yazma özelliği bulunmasına rağmen Microsoft Word'ün bu özelliği yoktur. Google Dökümanlarda Microsoft Word'de yapabileceğiniz birçok işlemi yapabilirsiniz.

Ayrıca Google Dökümanlar da bulunan şablonlar, Microsoft Word'de bulunan şablonlara kıyasla daha az kalitededir. Microsoft Word'de bir Google Dökümanlarda ortak düzenleme yapabilirsiniz ama Google Dökümanlar bu konuda daha öndedir.

Google Dökümanlarda, Microsoft Word dosyamı kaydetmeden çıktım nasıl kurtarabilirim gibi bir problem yoktur. Google otomatik olarak bulut depolama servislerine yazdığınız içerikleri kaydedecektir.

Ne kadar Microsoft Word yerine Google Dökümanlar kullansanız da Word programının tam özelliklerinden yararlanmak istiyorsanız ücret ödemeniz gerekmektedir. Tabî etik ve yasal olmayan yollar ile crackli olarak Microsoft Office programlarını kullanabilirsiniz.

Bu içeriğimizde Microsoft Word dosyasını kaydetmeden kapattım nasıl kurtarabilirim sorusuna cevap verdik Sizler Word dosyasının kaydetmeden kapattığınızda hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.