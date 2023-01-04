WorkinTool Data Recovery Software, bilgisayarda silinen veya kaybolan dosyaları kurtarmaya yarayan işlevsel bir programdır.

Abdullah Yılmaz - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hayat kurtaran programlar arasında yer alan dosya kurtarma programları veya diğer adıyla veri kurtarma uygulamaları oldukça ilgi görüyor. WorkinTool Data Recovery Software veri kurtarma programı için ideal ve başarılı bir program olarak karşımıza geliyor.

WorkinTool Data Recovery Software İndir

Windows için ideal olan veri kurtarma programı WorkinTool Data Recovery Software indirdiğinizde basit ve şık bir arayüz ile karşınıza geliyor. Windows 7 ve üzeri tüm sürümlerde çalışabilen program, aynı zamanda %99,9 oranında başarı sağlıyor.

Zahmetli dosya kurtarma işlemlerine son bulduran uygulama birkaç tık ile verilerinizi detaylı bir şekilde kurtarmayı sağlıyor. JPG, PNG, MP4, WAV, OGG, RAR, ZIP, EXE, RAW, TIF, BMP, MKV, AVI gibi neredeyse tüm dosya biçimlerini destekleyen uygulama bilgisayardan silinen resimleri geri getirmede oldukça başarılı duruyor.

Sadece HDD veya SSD değil! Birçok depolama biriminde kurtarma sağlayan program özellikle USB bellek için tam bir vazgeçilmez olmuş durumda. Uygulamanın öne çıkan özellikleri arasında ücretsiz bir şelkilde deneyebilme imkanı tanıyor.

Kaybettiğiniz ya da yanlışlıkla sildiğiniz Excel, Word dosyalarını kısa zamanda geri getirmenin en ideal yollarından biri de veri kurtarma uygulamaları kullanmaktır. İşte burada devreye veri kurtarmak için en ideal seçeneklerden biri olan WorkinTool Data Recovery Software giriyor.

Siz de Windows'ta kaybettiğiniz veya yanlışlıkla sildiğiniz dosyaları geri getirmek istiyorsanız WorkinTool Data Recovery Software uygulamasını ücretsiz bir şekilde deneyebilirsiniz.

WorkinTool Data Recovery Software Özellikleri

Veri kurtarmada %99,9 başarı.

Onlarca dosya biçimi

Birden fazla depolama birimi (RAID, SSD gibi)

Basit ve şık bir arayüz

Windows 7 ve üzeri desteği