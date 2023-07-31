Xiaomi Mi 11T Özellikleri Neler? 2023'te Alınır mı?

Teknoloji devlerinden biri olan Xiaomi’nin 2022 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürdüğü Xiaomi Mi 11T serisi temel olarak bir akıllı telefona dair neredeyse tüm beklentilerinizi karşılayacak özelliklere sahip. Ancak bu serinin üstüne Xiaomi’nin sunduğu yeni seriler de mevcut.

2023 yılında Xiaomi marka bir akıllı telefon almak isteyenler alternatifler arasında Xiaomi 11T serisini değerlendirmeli mi? diye soracak olursanız, bu yazımızda Xiaomi Mi 11T serisinin özelliklerini ve 2023 yılında bu cihazları satın almanın avantajlarını / dezavantajlarını detaylı bir şekilde ele alıyoruz.

Xiaomi Mi 11T Özellikleri

Renk Seçenekleri: Meteor grisi, ay ışığı beyazı ve gök mavisi

RAM ve harici Depolama: 8 + 128 GB ve 8 + 256 GB

LPDDR4X RAM + UFS 3.1

Boyut: 164,1 x 76,9 x 8,8 mm

Ağırlık: 203 gr

İşlemci: MediaTek Dimensity 1200 - Ultra

A78 tabanlı 1 adet Ultra Çekirdek, 3,0 GHz

A78 tabanlı 3 adet Süper Çekirdek, 2,6 GHz

A55 tabanlı 4 adet verimlilik çekirdeği, 2,0 GhZ

9 Çekirdekli ARM Mali GPU

Ekran: AMOLED DotDisplay 6,67 inç, 120 Hz yenileme hızı

1 milyardan fazla renk

Çözünürlük: FHD+ 2400 x 1080

En boy oranı: 20:9

HBM 800 nit – 1000 nit max. parlaklık

HDR10+

TrueColor

Corning, Gorilla, Glas Victus, Gerçek görünümlü ekran

Üçlü arka kamera: 108 + 8 + 5 MP

Arka kamerada gece modu, 108 MP, belge modu 2.0

Arka kamera HDR video, PRO modu, hızlandırılmış çekim, sinematik filtreler ve yapay zeka destekli sinema, 720p için 120, 240 ve 960 fps, 1080p için ağır çekim video özelliği

4K 30 FPS, 1080p 60 FPS Video kaydı

Ön kamera: 16 MP

HDR10+ video oynatma

5000 mAh batarya

67 W Xiaomi Ultra Hızlı Şarj

USB Type-C, NFC, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

Çift hoparlör Dolby Atmos

Yakınlık ve ortam ışığı sensörü

Android 11 işletim sistemi MIUI 12.5

Xiaomi Mi 11T Fiyatı

Xiaomi Mi 11T’nin Türkiye’deki güncel satış fiyatlarına baktığımızda depolama seçeneklerine göre farklı alternatiflere ulaşmamız mümkün. 128 GB dahili hafıza sunan model için 17.980 TL’lik bir satış fiyatı gözüküyor. 256 GB’lık model ise 20.999TL’den satışa sunuluyor.

Xiaomi Mi 11T Pro Özellikleri

Renk seçenekleri: Ay ışığı beyazı, göl mavisi ve meteor grisi

8, 12 GB RAM + 128, 256 GB Dahili hafıza

Boyut: 164,1 x 76,9 x 8,8 mm

Ağırlık: 204 gr

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888

Qualcomm Adreno 660 GPU

6. Nesil yapay zeka motoru

Ekran: AMOLED DotDisplay 6,67 inç Dolby Vision Destekli

1 milyarın üstünde renk

129 Hz ekran yenileme hızı

DisplayMate A+

Kamera: Üçlü arka kamera ( 108 + 8 + 5 MP)

AI gece modu, uzun pozlama, 108 MP modu,

Ses zoom’u, 8K Video, HDR10+ film çekimi

Yapay zeka sinema,

Ön kamera: 16 MP, 60 FPS 1080p

5000 mAh batarya

120 W Xiaomi Ultra hızlı şarj

LiquidCool soğutma teknolojisi

NFC,5G, Wi-Fi 6

Çift ayrı hoparlör, Harman Kardon destekli ses sistemi

Yüksek çözünürlüklü ses sertifikası ve Dolby Atmos

HDR10+ video oynatma

Android 11 işletim sistemi MIUI 12.5

Xiaomi Mi 11T Pro Fiyatı

Xiaomi Mi 11T Pro fiyatları da yine depolama özelliklerine göre değişiklik gösteriyor. 12 GB RAM ve 256 GB dahili hafızası bulunan Xiaomi Mi 11T Pro’nun satış fiyatı 26.500 TL olarak belirtiliyor. 8 GB RAM’e sahip olan ürün ise 20.999 TL’den satışa sunuluyor.

Xiaomi Mi 11T 2023’te Alınır mı?

Xiaomi Mi 11T güçlü özelliklere sahip akıllı telefon modelleri arasında sıralanıyor. 2022 yılının başlarında piyasaya sürülen bu cihazın çıkış tarihini baz aldığımızda gelişmiş teknolojilerle donatıldığını söylemek mümkün.

Ancak, Xiaomi bu serinin ardından 12 ve 13 serilerini çıkarttığı için daha gelişmiş alternatiflerin hali hazırda piyasada bulunduğunu da belirtmek gerekiyor. Ayrıca 2023 yılında Xiaomi 14 serisinin de yolda olması Xiaomi Mi 11T’yi eski bir sürüm olarak nitelendirmemize neden oluyor.

Yazılım güncellemelerini eksiksiz bir şekilde almak adına son sürüm telefonları tercih etmek daha mantıklı bir seçenek olabilir. Fiyat olarak baktığımızda ise 14 serisinin fiyatları yaklaşık 36.000 TL’den başlayacak gibi gözüküyor.

Arada neredeyse yarı yarıya bir fark olduğu için bütçeye uygun bir seçim yapmak isteyenler 2023 yılında da Xiaomi 11T modelini tercih edebilir. Orta yolu bulmak isteyenler ise Xiaomi 12 ve 13 serilerine de göz atabilir.

Xiaomi Mi 11T Pro 2023’te Alınır mı?

Xiaomi Mi 11T Pro yüksek bellek kapasitesi, yapay zeka destekli uygulamaları, teknolojik ekran ve kamera özellikleri ile dikkat çekiyor. Xiaomi’nin ürettiği, PRO bir cihaza 20.000 TL civarı bir fiyat ile sahip olma fırsatınızın olması bu cihazı 2023’te de tercih etmek için güçlü bir neden olarak değerlendirilebilir.

Xiaomi’nin yeni serisi olan 14’teki PRO modelin vergisiz başlangıç fiyatının 730$ olması bekleniyor. Vergiler eklendiğinde Türkiye’deki satış fiyatı 40.000 TL’ye denk geliyor. Arada ciddi bir fiyat farkının olması ve Xiaomi Mi 11T Pro’nun gelişmiş özellikleri bu cihazı tercih etmeniz için geçerli bir neden olabilir.

Ancak tıpkı 11T modelinde olduğu gibi yazılımlara gelen güncellemeleri etkin bir şekilde kullanabilmek açısından bazı sıkıntılar yaşama ihtimaliniz de var.