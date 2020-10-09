Xiaomi Reklam Kapatma: Reklamlar Nasıl Kaldırılır?

Xiaomi Reklam Kapatma Nasıl Yapılır? - Eğer yeni bir Xiaomi akıllı telefon aldıysanız ve kurulum işlemlerini gerçekleştirdiyseniz sistemin her yerinde karşınıza çıkan reklamlar sizi rahatsız etmiş olabilir. Bu soruna karşı bir çözüm arıyorsanız evet, doğru yerdesiniz. Bu yazımızda Xiaomi Reklam Kaldırma ve MIUI Reklam Kaldırma işlemlerine daha yakından göz atacağız.

Son zamanlarda yakaladığı ivme ile hızlı bir büyüme dönemine giren Xiaomi, yurt dışında olduğu gibi ülkemizde de oldukça sevilen bir marka ve bunun altında yatan en temel sebep ise rakiplere nazaran uygun fiyatlandırma olarak öne çıkıyor. Tabii şirket satış sırasında kıstığı bu fiyatları, kullanım sırasında bir miktar karşılama peşinde.

Nitekim bir Xiaomi modeline sahip olmanın en temel dezavantajı şudur: MIUI'da ve üretici uygulamalarında çıkıp duran çok sayıda sinir bozucu reklamlar. Bununla birlikte tabii ki bu reklamlardan kurtulmanız, bir miktar uzun süren birkaç adımın ardından, mümkün. Bu yazımızda kullanıcı arabiriminde ve yerel uygulamalarda yer alan bu reklamları nasıl kaldırabileceğinize çok daha yakından göz atacağız.

Xiaomi Reklam Kapatma Nasıl Yapılır?

İşte Xiaomi akıllı telefondaki reklamları kapatma yöntemleri!

1- MSA Uygulamasını Devre Dışı Bırakma

Bu yöntem ile akıllı telefonunuzda yer alan hemen her reklamı kaldırabilirsiniz ve bu nedenle öncelikli olarak bu yöntemden başlayacağız. Tabii ki Xiaomi bu servisi kapatmanızı istemediği için süreci olması gerekenden daha uzun bir yapıya bağladı ancak ufak bir sabırla sorunların üstesinden gelmeniz mümkün olacaktır.

Başlamadan önce akıllı telefonunuzda MIUI kullanıcı arabirimini kullandığınızdan emin olun. Ayrıca bu süreçte Wi-Fi ya da hücresel ağ bağlantınız olmalı çünkü bu yöntemi uygularken bir veri akışına ihtiyaç duyacaksınız. Eğer her şey hazırsa, devam edin.

Ayarlar'a girin. Parolalar ve Güvenlik sekmesine giriş yapın. 'Yetkilendirme & Geri Alma' sekmesine tıklayın. 'msa' isimli servisi bulun ve devre dışı bırakın. 10 saniye kadar bekleyin ve 'İptal Et' tuşuna basın. Yetkilendirmeyi iptal edemeyeceğinizi bildiren bir mesaj alacaksınız, sistem izin verene kadar devam edin.

Yetkilendirmeyi iptal ettikten sonra akıllı telefonunuzu yeniden başlatmanız gerektiğini unutmayın. Bu yöntemle birlikte sistemde yer alan pek çok reklam ortadan kalkacaktır ancak bunlar yalnızca MIUI kullanıcı arabirimindeki reklamları içerir ve diğer yerel uygulamalardaki reklamlar hala gösterime devam edecektir.

Bu nedenle diğer uygulamalardaki reklamları tek tek, elle, devre dışı bırakmanız gerekecektir. Öte taraftan 'ben zaten yerel uygulamaları kullanmıyorum ki' diyorsanız sizin için işlemlerimiz burada sona eriyor ancak sistem uygulamaları hayatınızın bir parçası ise yazıya devam edin!

2- Kişiselleştirilmiş Reklam Önerilerini Kapatma

MSA ile gelen yetkileri iptal ettiğimize göre artık bir - sıfır öndesiniz ve artık yapmanız gereken temel şey Xiaomi'nin kişisel reklam önerilerini kapatmak olacaktır. Bu, kullanım alışkanlıklarınızı kaydeder ve verilerinizi toplayarak size özel reklam önerileri gösterir. Yani ah evet, izleniyorsunuz.

Ayarlar'a girin. Gizlilik Koruması sekmesine giriş yapın. Reklam Servisleri sekmesine tıklayın. Kişiselleştirilmiş Reklam Önerileri çubuğunu devre dışı bırakın.

Artık derin bir nefes çekebilirsiniz çünkü önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktınız. Artık akıllı telefonunuz sizi daha öncekine kıyasla çok daha az izleyecek ve reklamlar karşınıza çok daha az sayıda çıkacak. Ama ne yazık ki işlemlerimiz hala bitmedi. Şey, evet devam edin.

Xiaomi Reklam Kaldırma Nasıl Yapılır?

İşte Xiaomi akıllı telefondaki uygulama reklamlarını kapatma yöntemleri!

1- Mi Tarayıcı Reklamları Devre Dışı Bırakma

Mi Browser'ı açın. Sağ alttaki profil sekmesine tıklayın. Sağ üstteki cıvata simgesine tıklayarak ayarlara erişin. Gelişmiş Ayarlar sekmesine gidin. Reklam Ekle seçeneğini devre dışı bırakın.

2- Mi Güvenlik Reklamları Devre Dışı Bırakma

Mi Güvenlik'i açın. Ayarlar'a gidin. Önerileri Al seçeneğini devre dışı bırakın.

3- Mi Müzik Reklamları Devre Dışı Bırakma

Mi Music'i açın. Sağ üst köşeden ayarları açın. Gelişmiş Ayarlar'a gidin. Yönlendirmeleri Al ve Reklamları Göster seçeneklerini devre dışı bırakın.

4- Mi Video Reklamları Devre Dışı Bırakma

Mi Video'yu açın. Sağ üst köşeden ayarları açın. Gelişmiş Ayarlar'a gidin. Yönlendirmeleri Al ve Reklamları Göster seçeneklerini devre dışı bırakın.

5- Mi Dosya Yöneticisi Reklamları Devre Dışı Bırakma

Ayarlar'ı açın. Sistem Uygulama Ayarları'nı açın. Dosya Yöneticisi uygulamasını bulun. Önerileri Devre Dışı Bırak'ı seçin.

6- Mi İndirilenler Reklamları Devre Dışı Bırakma

Ayarlar'ı açın. Sistem Uygulama Ayarları'nı açın. İndirilenler uygulamasını bulun. Önerilen İçeriği Göster'i devre dışı bırakın.

Eğer açık bir şekilde konuşmamız gerekirse bu, kullanıcı deneyimini mahveden sıkıcı bir mesela ancak bir kez bittiğinde akıllı telefonunuzu reklamsız bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz. Yine benzer şekilde tüm bu adımların, akıllı telefonunuzu sıfırlamadığınız sürece, diğer güncellemelerde de geçerli olacağını hatırlatalım.

Peki siz hazırladığımız bu rehber hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu rehberde yer alan bilgiler işinize yaradı mı ve uygulama sırasında herhangi bir sorun ile karşılaştınız mı? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.