Xiaomi 13T Serisi Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?

Xiaomi’nin ‘Leica’ ile iş birliği yaptığı 13T isimli özel serisinde iki farklı model seçeneği bulunuyor. Bu modeller 13T ve 13T Pro olarak isimlendiriliyor.

Her iki cihazın da kendine özgü birçok gelişmiş özelliği mevcut. Kullanıcılar ise bu cihazların teknik özelliklerinin yanı sıra suya dayanıklılık seviyesini merak ediyor.

Peki, Xiaomi 13T serisinde bulunan cihazlar su geçirmez mi? 13T ve 13T Pro’nun suya dayanıklılık seviyesi nedir? Bu yazımızda 13T serisindeki cihazların toza ve suya karşı ne kadar dayanıklı olduğunu inceliyoruz.

Xiaomi 13T Serisi Su Geçirir mi?

Xiaomi 13T sersiinin yıldızı diyebileceğimiz 13T Pro ve serinin standart modeli olarak bilinen 13T toza ve suya karşı dayanıklılık anlamında IP sertifikası ile derecelendiriliyor.

Toza karşı dayanıklılığı IP6X şeklinde ifade edildiği için her iki cihazın da toza karşı maksimum performans sergilediğini söyleyebiliriz. Benzer şekilde hem 13T hem de 13T Pro’nun suya dayanıklılığına ilişkin bir IP derecelendirmesi de mevcut.

IPX8 olarak ifade edilen bu değer, cihazların maksimum düzeyde su geçirmeme özelliğine sahip olduğunu gösteriyor. Tabii, her ne kadar su geçirmez olduğu kanıtlanmış olsa da cihazın maruz kaldığı sudan zarar görüp görmeme ihtimali bu suyun ve cihazın suya maruz kalış şeklinin niteliklerine göre değişkenlik gösteriyor.

Xiaomi 13T Serisi Suya Dayanıklı mı?

Su ve toza dayanıklılık anlamında en yüksek dereceye sahip olan Xiaomi 13T ve 13T Pro’nun havuz, deniz kenarı, yağmurlu hava gibi nemli ortamlarda kullanılabileceğini söylemek mümkün. Ancak cihazın ne kadar süre ile kaç metre derinlikte bir suya maruz kaldığı da büyük bir önem taşıyor.

Suya dayanıklılığının bozulmaması ve cihazın hasar görmemesi için maksimum 30 dakikalık bir su temasının olması gerekiyor. Bu süre aşıldığı taktirde IP68 sertifikasına sahip cihazlarda da çeşitli sorunlar ortaya çıkabiliyor.

Benzer şekilde maksimum derinlik 1.5 metre ile kısıtlanıyor. Yani 1.5 metreden daha derin bir suya batırılan cihazlar için IP68 sertifikası dayanıklılık vadetmiyor.

1.5 metreyi aşmayan, 30 dakikadan daha kısa süreli suya maruz kalma durumlarında bu sertifikaya sahip olan diğer cihazlar gibi Xiaomi 13T ve 13T Pro’nun da suya dayanıklı olduğunu söyleyebiliriz.

Öte yandan suyun niteliği de dayanıklılık açısından önem taşıyor. IP sertifikalandırmalarında yapılan deneylerde genellikle saf su kullanılıyor. Dolayısıyla cihazınızın klorlu, tuzlu su gibi içinde farklı bileşenlerin yer aldığı sulara maruz kalması IP korumasının dışında kalıyor.

Suyun akış hızı ve temas ettiği noktalar da dayanıklılığı etkileyen faktörler arasında sıralanıyor. Yüksek bir akış hızına sahip olan suların cihaza sert bir şekilde temas etmesi istenmeyen sonuçlara neden olabilir.

Benzer şekilde hoparlör, mikrofon, şarj gibi bağlantı noktalarına yoğun bir su girişi olursa, cihazda arızalanmalar ortaya çıkabilir.