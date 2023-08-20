Xiaomi 13T Serisi Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Çin merkezli üretici tarafından satışa sunulan akıllı telefonları kullanmaktan keyif alan pek çok kişi, Xiaomi 13T serisinin özellikleri neler sorusunun cevabını merak ediyor. Bu rehberde söz konusu seriye dair merak edilen soruları cevaplayacağız.

Xiaomi 14 serisi merak içerisinde beklenirken Xiaomi 13T ve Xiaomi 13T Pro modellerinden oluşan yeni telefon serisi piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. Bu zamana kadar ortaya çıkan bilgiler, Xiaomi 13T serisi fiyatı, tasarımı ve donanımı ile ilgili bilgi sahibi olmamıza yardımcı oluyor.

Not: Rehberde yer alan Xiaomi 13T ve Xiaomi 13T Pro modellerinin donanımı ve ücreti zaman içerisinde değişebilir.

Xiaomi 13T Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,67 inç

: 6,67 inç Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 2712 x 1220 piksel

: 2712 x 1220 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 446 PPI

: Yaklaşık 446 PPI Ekran Yenileme Hızı : 144Hz

: 144Hz İşlemci : MediaTek Dimensity 8200 Ultra

: MediaTek Dimensity 8200 Ultra İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 4 nm

: 4 nm RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 256 GB

: 256 GB Arka Kamera : 50 MP + 50 MP + 12 MP

: 50 MP + 50 MP + 12 MP Arka Kamera Video Kaydı : ?

: ? Ön Kamera : 20 MP

: 20 MP Ön Kamera Video Kaydı : ?

: ? Hücresel : 4G / 5G

: 4G / 5G Bluetooth : ?

: ? NFC : Var

: Var Suya Dayanıklılık : IP68

: IP68 Batarya Kapasitesi : 5000 mAh

: 5000 mAh Kablolu Şarj : 120W

: 120W Kablosuz Şarj : ?

: ? Yazılım : Android 13 tabanlı MIUI 14

: Android 13 tabanlı MIUI 14 Ağırlık : 197 gram

: 197 gram Kalınlık: 8,49 mm

İddiaya göre Xiaomi 13T modelinin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX 707 ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön tarafta ise 20 MP Sony IMX 596 kamera bulunacak.

Xiaomi 13T Fiyatı

En iyi Xiaomi telefonlar arasına dahil olmaya hazırlanan Xiaomi 13T modelinin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olan sürümünün İngiltere'de 549 Sterlin, Fransa'da ise 649 Euro fiyat etiketi ile satışa sunulacağı iddia edildi.

Xiaomi 13T Pro Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,67 inç

: 6,67 inç Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 2712 x 1220 piksel

: 2712 x 1220 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 446 PPI

: Yaklaşık 446 PPI Ekran Yenileme Hızı : 144Hz

: 144Hz İşlemci : MediaTek Dimensity 9200 Ultra

: MediaTek Dimensity 9200 Ultra İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 4 nm

: 4 nm RAM : 12 GB / 16 GB

: 12 GB / 16 GB Depolama : 1 TB'a kadar

: 1 TB'a kadar Arka Kamera : 50 MP + 50 MP + 13 MP

: 50 MP + 50 MP + 13 MP Arka Kamera Video Kaydı : ?

: ? Ön Kamera : 20 MP

: 20 MP Ön Kamera Video Kaydı : ?

: ? Hücresel : 4G / 5G

: 4G / 5G Bluetooth : ?

: ? NFC : ?

: ? Suya Dayanıklılık : IP68

: IP68 Batarya Kapasitesi : 5000 mAh

: 5000 mAh Kablolu Şarj : 120W

: 120W Kablosuz Şarj : ?

: ? Yazılım : Android 13 tabanlı MIUI 14

: Android 13 tabanlı MIUI 14 Ağırlık : 206 gram

: 206 gram Kalınlık: 8,49 mm

Xiaomi 13T Pro modelinin arka yüzeyinde 50 MP çözünürlüğünde Sony IMX 707 ana kamera, 50 MP çözünürlüğünde OmniVision OV50D telefoto kamera ve 13 MP çözünürlüğünde Omnivision OV13B ultra geniş açılı kamera olmak üzere toplamda üç farklı kameranın yer alacağı söyleniyor.

Xiaomi 13T Pro Fiyatı

İngiltere'de Xiaomi 13T Pro modelinin 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümünün 699 Sterlin fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği öne sürüldü. Telefonun 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip sürümünün ise Fransa'da 999 Euro fiyata satılacağı iddia edildi.

Xiaomi 13T Serisi Çıkış Tarihi

Xiaomi 13T ve Xiaomi 13T Pro modellerinden oluşan yeni akıllı telefon serisinin 1 Eylül 2032 tarihinde tanıtılması bekleniyor.

Bu yazıda Xiaomi 13T serisi özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Söz konusu telefonlar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.