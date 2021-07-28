Mi PC Suite, Xiaomi akıllı telefonunuzu bilgisayarınızdan yönetmenizi sağlayan ücretsiz bir program.

Erkan Calp - 39 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Xiaomi Mi PC Suite, Xiaomi telefonunuzu bilgisayarınızla senkronize ederek bilgisayar üzerinden telefondaki dosyalarınızı yönetmenizi, verilerinizi yedeklemenizi ve kurtarmanızı, yazılım atmanızı ve çok daha fazlasını yapmanızı sağlayan ücretsiz bir yardımcı program.

Xiaomi Mi PC Suite İndir

Xiaomi akıllı telefonlar için geliştirilen PC Suite ile verileri ve önemli dosyaları PC’ye hızlı bir şekilde aktarabilir ve eşitleyebilirsiniz. Telefonunuzun saklama alanındaki fotoğrafları, videoları, müzikleri, kişileri ve diğer gerekli dosyaları en son sürüme yedekleyebilir ve geri yükleyebilirsiniz. Telefonunuzu bilgisayar ekranına aktarabilir başka bir deyişle ekranı yansıtabilirsiniz. Telefonunuzu rootlamadan PC internet bağlantısını cihazınızla paylaşabilirsiniz. Açılmayan telefonunuzu çalışır duruma getirebilirsiniz.