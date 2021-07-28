Mi PC Suite
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 37.30 MB
- Üretici Xiaomi
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Mi PC Suite, Xiaomi akıllı telefonunuzu bilgisayarınızdan yönetmenizi sağlayan ücretsiz bir program.
Xiaomi Mi PC Suite, Xiaomi telefonunuzu bilgisayarınızla senkronize ederek bilgisayar üzerinden telefondaki dosyalarınızı yönetmenizi, verilerinizi yedeklemenizi ve kurtarmanızı, yazılım atmanızı ve çok daha fazlasını yapmanızı sağlayan ücretsiz bir yardımcı program.
Xiaomi Mi PC Suite İndir
Xiaomi akıllı telefonlar için geliştirilen PC Suite ile verileri ve önemli dosyaları PC’ye hızlı bir şekilde aktarabilir ve eşitleyebilirsiniz. Telefonunuzun saklama alanındaki fotoğrafları, videoları, müzikleri, kişileri ve diğer gerekli dosyaları en son sürüme yedekleyebilir ve geri yükleyebilirsiniz. Telefonunuzu bilgisayar ekranına aktarabilir başka bir deyişle ekranı yansıtabilirsiniz. Telefonunuzu rootlamadan PC internet bağlantısını cihazınızla paylaşabilirsiniz. Açılmayan telefonunuzu çalışır duruma getirebilirsiniz.
- Fotoğraflar, kişiler (rehber), mesajlar ve diğer verileri süper hızda yedekleme ve geri yükleme
- Uygulamaları kolayca yüklemek ve kaldırmak için uygulama sekmesi
- Tüm mesaj ve iletişim kontrolleri desteklenir. İşlevleri PC üzerinden yönetebilirsiniz.
- Akıllı telefonunuzu Windows PC ile senkronize etmenize ve tüm dosyaları masaüstünden yönetmenize imkan verir.
- Tüm medyayı düzgün bir şekilde yönetmenize izin verir.
- Düzenleme, organize etme ve daha fazlası yapmak için dosya gezgini özelliğiyle dosya yönetimi desteği
- PC üzerinden ekran idaresi için ekran kayıt özelliği
- Cihazın donanım yazılımını yükseltme ve düşürme
- Xiaomi telefon güncelleme, yazılım atma
- Açılmayan Xiaomi akıllı telefonu çalışır duruma geri getirme