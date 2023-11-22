Xiaomi Elektrikli Otomobil Modelleri, Fiyatları ve Çıkış Tarihi

Bir süredir elektrik otomobil sektörüne giriş yapması beklenen Xiaomi’nin yeni serisi ile ilgili sızıntı haberler yayılmaya başladı. Xiaomi, SU7 serisinde yer alan 3 farklı model ile pazara giriş yapacak.

Araçların nasıl bir tasarıma sahip olacağı ve teknik özellikleri merak edilen konular arasında. Ayrıca, markanın yeni otomobilleri ne zaman ve ne kadara satışa sunacağı da sıkça soruluyor.

Bu yazımızda teknoloji devi Xiaomi’nin elektrikle çalışan yeni otomobilleri ile ilgili detayları inceliyoruz. İşte, markanın üstün özelliklere sahip elektrikli araç serisi!

Xiaomi Elektrikli Otomobil Modelleri

Xiaomi’nin bu kategoride piyasaya sunacağı ilk seri SU7 olacak. Bu seride yer alan modeller ise şunlar:

Xiaomi SU7

Xiaomi SU7 Pro

Xiaomi SU7 Max

Xiaomi SU7 Özellikleri

Elektrikli otomobil sektörünün öncüsü Tesla’nın Model 3 isimli aracına kıyasla daha büyük bir otomobil olması beklenen SU7’nin yaklaşık olarak 4997 x 1963 x 1455 mm ölçülerinde olacağı biliniyor.

Aks mesafesinin 3000 mm’ye ulaşması beklenirken serideki standart otomobilin maksimum hız değerinin 210 km/s’i bulacağı belirtiliyor. Pro ve Max modellerinde ise bu değer daha da artıyor ve 265 km/s’e ulaşıyor.

Çin malı olan aracın üretildiği bu coğrafyada hız kuralları gereğince aracın maksimum hız seviyesine ulaşması pek mümkün olmayacak.

Aracın motoru United Automotive Electronic Systems (UAES) tarafından üretiliyor. LPT – Lityum demir fosfat pilleri ise BYD’ye bağlı olarak hizmet gösteren FinDreams’in üretimi.

Çatı kısmında otomatik pilot özelliğini sağlamak amacı ile özel olarak tasarlanmış bir LiDAR’a yer veriliyor. HyperOS ile entegrasyonları bulunan serinin tasarım ekibinde Mercedes-Benz EQXX ve BMW iX’in tasarımcılarından bazıları yer alıyor.

SU7 standart modelin yaklaşık ağırlığı 1.980 kg olarak belirtiliyor. Tek motora sahip olan aracın güç seviyesi ise 220 kW – 295 beygir olarak ifade ediliyor. Üç bölümlü elektrikli arka kanat sayesinde rüzgar direnci sağlanıyor. Aynı zamanda yol tutuş performansı arttırılmış oluyor.

Görünüm olarak Porshe Taycan’a benzetilen aracın Pro ve Max modellerinin özellikleri standart model ile kıyaslandığında biraz daha gelişmiş. Bu özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Xiaomi SU7 Pro ve SU7 Max Özellikleri

2.205 kg ağırlığında

Bir adet 220 kW ve bir adet 275 kW çıkışı bulunuyor. Bu sayede toplam güç çift motorla 495 kW / 673 beygir’e ulaşıyor.

Maksimum hız 265 km/s

Belli bir hız seviyesinden sonra açılan spoiler

CATL tarafından geliştirilmiş Li-ion üçlü batarya

Xiaomi Elektrikli Otomobilleri Fiyatları

Markanın elektrikli otomobilleri için henüz kesin olarak açıklanmış bir fiyat listesi mevcut değil. Ancak bazı verilere göre fiyat konusunda tahminler yürütülüyor. İlk olarak Çin’de çıkması beklendiği için fiyat tahminleri de Çin Yuanı üzerinden yapılıyor.

Bu seriye ait modeller için maksimum fiyat beklentisinin 300.000 CNY civarında olduğunu söyleyebiliriz. Yani 40.000 Euro’dan daha az ve yaklaşık 40.000 $ civarında olması bekleniyor.

Bir başka kaynakta paylaşılan bilgilere göre başlangıç fiyatı için yaklaşık 149.000 Yuan civarında bir tahmin söz konusu. Bu da 20.500 $’a denk geliyor. Bazı kaynaklar ise aracın Çin’de 41.000 $’ın üstünede satın alınabileceği yönünde. Dolayısıyla şu an için net bir fiyat aralığı belirtmek zor.

Xiaomi Elektrikli Otomobilleri Çıkış Tarihi

Tıpkı fiyat konusunda olduğu gibi araçların piyasaya çıkış tarihine ilişkin de henüz net bir açıklama gelmedi. Ancak markanın bu yılın sonlarında seri üretime başlayacağı konuşuluyor.

Böylece 2024’te SU7 serisini görmeye başlayabileceğimizi düşünüyoruz. Ayrıca bazı açıklamalar da ilk siparişlerin teslimi için Şubat 2024 tarihini işaret ediyor.