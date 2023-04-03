Xiaomi Mi TV Stick Açılış Ekranında Kalıyor, Çözümü Nedir?

Xiaomi Mi TV Stick açılış ekranında kalıyor, çözüm yöntemleri neler? Bu yazıda televizyonu akıllı TV'ye dönüştüren cihazda meydana gelen problemin düzelmesine yardım edebilecek yöntemleri sıraladık.

Piyasaya sürdüğü elektronik cihazlar ile dünya çapında büyük bir popülerlik elde eden Xiaomi Mi TV Stick'te siyah ekran sorunu, kullanım deneyimini önemli ölçüde olumsuz yönde etkiliyor. Eğer siz de bu sorunla karşılaştıysanız aşağıda bulunan yöntemleri deneyebilirsiniz.

Xiaomi Mi TV Stick Açılış Ekranında Kalıyor, Çözüm Yolları Neler?

Televizyonu kapatıp açın.

Cihazın kablosunu kontrol edin.

Cihazı çıkarıp yeniden takın.

TV yazılımını güncelleyin.

Cihazı fabrika ayarlarına sıfırlayın.

Televizyonu Kapatıp Açın

En iyi Android TV Box modelleri arasında yer alan Xiaomi Mi TV Stick'te siyah ekran sorunu için uygulanabilecek en basit yöntem televizyonu kapatıp açmaktır. Bu yöntem her ne kadar basit olsa da problemin düzelmesini sağlayabilir.

Cihazın Kablosunu Kontrol Edin

Cihazın kablosu düzgün şekilde takılmamış olabilir. Dolayısıyla kablonun doğru şekilde takılı olup olmadığını kontrol edin. Eğer kabloda herhangi bir problem yoksa bir sonraki yönteme göz atın.

Cihazı Çıkarıp Yeniden Takın

Söz konusu problemin düzelmesine yardım edebilecek yöntemler arasında cihazı çıkarıp yeniden takmak da yer alıyor. Xiaomi Mi TV Stick kapalı hâldeyken cihazı televizyondan çıkarın ve ardından yeniden takın.

Söz konusu işlem sonucunda Xiaomi Mi TV Stick otomatik olarak açılmazsa kumandadaki kırmızı butona basarak çalıştırın.

TV Yazılımını Güncelleyin

Televizyonun yazılımını güncellemeyi deneyebilirsiniz. TV kumandası aracılığıyla TV'nin ayarlarına girebilir ve güncelleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Cihazı Fabrika Ayarlarına Sıfırlayın

HDMI portunu seçin.

Cihazın bağlantısını kesin.

Cihazı tekrar TV'ye takın.

Cihaz kumandasının daire şeklinde kısmın ortasına ve sol ok simgesine aynı anda basılı tutun.

Ekran kapanıp açılacak.

Seçenekler çıkana kadar iki tuşa basılı tutun.

"Wipe data/factory reset" seçeneğini seçin.

"Reboot system now" seçeneğine basın.

Cihaz yeniden başlatılacak.

Kurulum işlemini yapın.

Xiaomi Mi TV Stick'i fabrika ayarlarına sıfırlamak için hard reset işlemini yapmayı deneyebilirsiniz. Bunun için öncelikle HDMI portunu seçin ve ardından cihazın bağlantısını kesin. Örneğin cihazı fiş aracılığıyla televizyona bağladıysanız fişi çekebilirsiniz.

10 saniye civarında bekledikten sonra cihazı tekrar televizyona bağlayın. Cihaz kumandasındaki orta tuşa ve sol ok simgesine aynı anda basılı tutun. Bu süreçte ekran kapanıp açılacak. Çeşitli seçenekler çıkana kadar basılı tutmaya devam edin.

Bir sonraki adımda "Wipe data/factory reset" seçeneğini seçin. İşlem tamamlandıktan sonra "Reboot system now" seçeneğine basın. Cihaz yeniden başlatıldıktan sonra kurulum işlemini yapın.