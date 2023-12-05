Xiaomi Mijia Su Tabancası Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi’nin LED ekranlı akıllı su tabancası Mijia, çok yönlü kullanım olanağı sunan yıkama cihazları arasında sıralanıyor. Özellikle oto yıkamada işinize yarayacak olan bu cihaz basınçlı bir su tabancası olarak karşımıza çıkıyor.

Farklı mod seçenekleri bulunan su tabancasını kullanırken bilmeniz gereken teknik özellikler ve ürünün güncel satış fiyatına ilişkin detayları bu yazımızda sizin için bir araya getirdik.

Xiaomi Mijia Su Tabancası Özellikleri

Herhangi bir musluk bağlantısı olmadan aracınızı yıkamanıza imkân tanıyan bu cihaz kendi ürettiği basınçtan besleniyor. Açık / kapalı mekânlarda kullanıma uygun olarak tasarlanan ürün hem yıkama hem de sulama yaparken işinizi kolaylaştırıyor.

Cihazın tasarımına baktığımızda tek blokta sabunluk ile tabancanın bir arada bulunduğunu görüyoruz. Yaklaşık 1.3 kg ağırlığındaki ürünün teknik özellikleri ise şu şekilde:

Boyut: 464 x 245 x 80 mm

Ağırlık: 1.3 kg

Güç: 270 W

Batarya kapasitesi 2000 mAh

IPX6 sertifikasına sahip.

6 metrelik kablo ile birlikte geliyor. Kablosuz kullanıma uygun.

Şarj edilebilir mekânizma ile güç kaynağı olmadan da kullanılabilme özelliğine sahip.

5V 10 W – 9V 13.5 W – 12V 18 W – 15 V 22,5 KW – 20V 40W girişleri mevcut.

2.4 MPa – 24 Bar su basıncı

Saatlik su çıkışı maksimum 180 litre

0 derece temizleme, 20 derece normal temizlik, 40 derece geniş alan temizliği ve kar köpürme modları dahil olmak üzere 5 farklı temizlik modu var.

Ürünün modeli MJXCJ001QW olarak isimlendiriliyor.

Susuz çalıştırılmaması gerekiyor.

Xiaomi Mijia Su Tabancası Fiyatı

Xiaomi’nin ‘şarjlı araç yıkama makinesi’ olarak da bilinen su tabancası modeli Türkiye’de farklı satıcılar tarafından satışa konuyor. Dolayısıyla fiyatlandırmada da satıcıdan satıcıya bazı farklılıklar olduğunu söylemeliyiz.

Kablolu ve kablosuz kullanıma uygun olan, şarj edilebilir ve taşınabilir su tabancasının fiyatı güncel verilere göre 3.600 TL civarından başlıyor. Bu rakamın başka satıcılarda 5.900 TL’ye ulaştığını söyleyebiliriz.

Ürünün kutu içeriğinde birer adet kullanma kılavuzu, pil paketi, tabanca varil, sabunluk, cihazın gövdesi, su borusu ve pil paketi yer alıyor.