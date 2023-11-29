Xiaomi Pad 7 Serisi Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Bu rehberde Xiaomi Pad 7 serisinin özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız. İşte yeni tablet modelleri!
Merakla beklenen Xiaomi Pad 7 serisinin özellikleri hakkında bu zamana kadar çeşitli bilgiler gün yüzüne çıktı. Peki, Pad 7 ve Pad 7 Pro modellerinden oluşması beklenen seride hangi donanım bileşenleri yer alacak?
2023 yılının nisan ayında yapılan etkinlik esnasında özellikleriyle dikkat çeken Xiaomi Pad 6 serisi tanıtılmıştı. Yapılan tanıtımın ardından yeni tablet modelleri merak içerisinde beklenmeye başlandı. Bu rehberde Xiaomi marka yeni tabletler hakkında merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.
Not: Bu rehber, Xiaomi Pad 7 serisinin fiyatı, donanımı ve çıkış tarihi ile ilgili ortaya çıkan söylentiler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu nedenle rehberde yer alan bilgiler, zaman içerisinde değişebilir.
Xiaomi Pad 7 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 10 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 1480 x 2367 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 144Hz
- RAM: 6 GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K / 1080p
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p
- Kablolu Şarj: 33W
Xiaomi Pad 7 Fiyatı
Xiaomi Pad 7 modelinin 300 dolar civarında başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Henüz resmî açıklama yapılmadığından ötürü tablet farklı fiyat ile piyasaya sürülebilir.
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Xiaomi Pad 7 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 10 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 1480 x 2367 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 144Hz
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K / 1080p
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p
- Kablolu Şarj: 67W
Xiaomi Pad 7 Pro Fiyatı
Xiaomi Pad 7 Pro isimli tablet modelinin 370 dolar civarında başlangıç fiyat etiketine sahip olacağı tahmin ediliyor. Konu ile ilgili henüz resmî açıklama yapılmadığından dolayı söz konusu tablet farklı fiyat ile satışa sunulabilir.
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Bu rehberde Xiaomi Pad 7 serisi ne kadar fiyata satılacak sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevapladık. Söz konusu tabletler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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