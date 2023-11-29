Xiaomi Pad 7 Serisi Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Merakla beklenen Xiaomi Pad 7 serisinin özellikleri hakkında bu zamana kadar çeşitli bilgiler gün yüzüne çıktı. Peki, Pad 7 ve Pad 7 Pro modellerinden oluşması beklenen seride hangi donanım bileşenleri yer alacak?

2023 yılının nisan ayında yapılan etkinlik esnasında özellikleriyle dikkat çeken Xiaomi Pad 6 serisi tanıtılmıştı. Yapılan tanıtımın ardından yeni tablet modelleri merak içerisinde beklenmeye başlandı. Bu rehberde Xiaomi marka yeni tabletler hakkında merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.

Not: Bu rehber, Xiaomi Pad 7 serisinin fiyatı, donanımı ve çıkış tarihi ile ilgili ortaya çıkan söylentiler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu nedenle rehberde yer alan bilgiler, zaman içerisinde değişebilir.

Xiaomi Pad 7 Özellikleri

Ekran Boyutu : 10 inç

: 10 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 1480 x 2367 piksel

: 1480 x 2367 piksel Ekran Yenileme Hızı : 144Hz

: 144Hz RAM : 6 GB / 8 GB

: 6 GB / 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka Kamera Video Kaydı : 4K / 1080p

: 4K / 1080p Ön Kamera Video Kaydı : 1080p

: 1080p Kablolu Şarj: 33W

Xiaomi Pad 7 Fiyatı

Xiaomi Pad 7 modelinin 300 dolar civarında başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Henüz resmî açıklama yapılmadığından ötürü tablet farklı fiyat ile piyasaya sürülebilir.

Xiaomi Pad 7 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu : 10 inç

: 10 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 1480 x 2367 piksel

: 1480 x 2367 piksel Ekran Yenileme Hızı : 144Hz

: 144Hz İşlemci : Snapdragon 8 Gen 2

: Snapdragon 8 Gen 2 RAM : 8 GB / 12 GB

: 8 GB / 12 GB Depolama : 128 GB / 256 GB / 512 GB

: 128 GB / 256 GB / 512 GB Arka Kamera Video Kaydı : 4K / 1080p

: 4K / 1080p Ön Kamera Video Kaydı : 1080p

: 1080p Kablolu Şarj: 67W

Xiaomi Pad 7 Pro Fiyatı

Xiaomi Pad 7 Pro isimli tablet modelinin 370 dolar civarında başlangıç fiyat etiketine sahip olacağı tahmin ediliyor. Konu ile ilgili henüz resmî açıklama yapılmadığından dolayı söz konusu tablet farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Xiaomi Pad 7 Serisi Çıkış Tarihi

En iyi tabletler arasında yerini almaya hazırlanan Xiaomi Pad 7 serisi 2024 yılının nisan ayında tanıtılması bekleniyor.

Bu rehberde Xiaomi Pad 7 serisi ne kadar fiyata satılacak sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevapladık. Söz konusu tabletler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.