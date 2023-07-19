Xiaomi Pad 6 Özellikleri ve Fiyatı
Bu rehberde Xiaomi Pad 6 özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilen soruları cevaplayacağız. İşte Xiaomia marka yeni tablet modeline dair ayrıntılar!
Yakın zamanda yeni bir tablet satın almak isteyen pek çok kişi, Xiaomi Pad 6 özellikleri neler sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu rehberde Çin merkezli Xiaomi tarafından 2023 yılının nisan ayında tanıtılan yeni tablet modeline dair merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.
Şık tasarımı ve güçlü donanım bileşenleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Xiaomi Pad 6, en iyi tablet modelleri arasında yerini aldı. Peki, Xiaomi marka yeni tablet modeli neler sunuyor?
Xiaomi Pad 6 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 11 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 1800 x 2880
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 309 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 144Hz
- Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 3
- İşlemci: Snapdragon 870 5G
- İşlemci Çekirdekleri: 8 çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 7 nm
- GPU: Adreno 650
- RAM: 6 GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 13 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS
- Ön Kamera: 8 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Bluetooth: 5.2
- Batarya Kapasitesi: 8840 mAh
- Kablolu Şarj: 33W
- Yazılım: Android 13, MIUI 14
- Ağırlık: 490 gram
- Kalınlık: 6,5 mm
11 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Xiaomi Pad 6, IPS LCD ekran üzerinde 1800 x 2880 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve yaklaşık 309 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Tablette Corning Gorilla Glass 3 isimli ekran koruma teknolojisi yer alıyor.
Gücünü Snapdragon 870 5G işlemcisinden alan tablette 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri sunuluyor. Şık tasarıma sahip olan cihazda Adreno 650 GPU bulunuyor.
Dolby Atmos desteği sayesinde ses deneyimini üst seviyeye çıkaran tabletin arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera bulunuyor. Arka kamera 4K 30 FPS ve 1080p 30/60 FPS video kaydı yeteneğine sahip. Cihazın 8 megapiksel çözünürlüğündeki ön kamerası ise 1080p 30 FPS video kaydedebiliyor.
Xiaomi Pad 6 Fiyatı
Altın, gri ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan Xiaomi Pad 6 modelinin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olan sürümün fiyatı 11 bin 299 TL olarak belirlendi.
Xiaomi 14 Serisi Özellikleri, Fiyatları ve Çıkış Tarihi
Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro ve Xiaomi 14 Ultra modellerinden oluşması beklenen Xiaomi 14 serisinin özellikleri, Çin merkezli üretici tarafından piyasaya sürülen telefonları kullanmayı tercih eden çok sayıda kişi tarafından merak ediliyor.
Xiaomi Pad 6 donanımı ve fiyat etiketi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni tablet modeli ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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