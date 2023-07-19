Xiaomi Pad 6 Özellikleri ve Fiyatı

Yakın zamanda yeni bir tablet satın almak isteyen pek çok kişi, Xiaomi Pad 6 özellikleri neler sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu rehberde Çin merkezli Xiaomi tarafından 2023 yılının nisan ayında tanıtılan yeni tablet modeline dair merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.

Şık tasarımı ve güçlü donanım bileşenleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Xiaomi Pad 6, en iyi tablet modelleri arasında yerini aldı. Peki, Xiaomi marka yeni tablet modeli neler sunuyor?

Xiaomi Pad 6 Özellikleri

Ekran Boyutu : 11 inç

: 11 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 1800 x 2880

: 1800 x 2880 Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 309 PPI

: Yaklaşık 309 PPI Ekran Yenileme Hızı : 144Hz

: 144Hz Ekran Koruma Teknolojisi : Corning Gorilla Glass 3

: Corning Gorilla Glass 3 İşlemci : Snapdragon 870 5G

: Snapdragon 870 5G İşlemci Çekirdekleri : 8 çekirdek

: 8 çekirdek Üretim Teknolojisi : 7 nm

: 7 nm GPU : Adreno 650

: Adreno 650 RAM : 6 GB / 8 GB

: 6 GB / 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 13 MP

: 13 MP Arka Kamera Video Kaydı : 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS

: 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Bluetooth : 5.2

: 5.2 Batarya Kapasitesi : 8840 mAh

: 8840 mAh Kablolu Şarj : 33W

: 33W Yazılım : Android 13, MIUI 14

: Android 13, MIUI 14 Ağırlık : 490 gram

: 490 gram Kalınlık: 6,5 mm

11 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Xiaomi Pad 6, IPS LCD ekran üzerinde 1800 x 2880 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve yaklaşık 309 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Tablette Corning Gorilla Glass 3 isimli ekran koruma teknolojisi yer alıyor.

Gücünü Snapdragon 870 5G işlemcisinden alan tablette 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri sunuluyor. Şık tasarıma sahip olan cihazda Adreno 650 GPU bulunuyor.

Dolby Atmos desteği sayesinde ses deneyimini üst seviyeye çıkaran tabletin arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera bulunuyor. Arka kamera 4K 30 FPS ve 1080p 30/60 FPS video kaydı yeteneğine sahip. Cihazın 8 megapiksel çözünürlüğündeki ön kamerası ise 1080p 30 FPS video kaydedebiliyor.

Xiaomi Pad 6 Fiyatı

Altın, gri ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan Xiaomi Pad 6 modelinin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olan sürümün fiyatı 11 bin 299 TL olarak belirlendi.

Xiaomi Pad 6 donanımı ve fiyat etiketi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni tablet modeli ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.