Xiaomi 14T Serisi Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

14T ve 14T Pro olmak üzere iki farklı modelden oluşması beklenen Xiaomi 14T serisinin özellikleri hakkında bu zamana kadar çeşitli bilgiler gün yüzüne çıktı. Peki, yakında satışa sunulması beklenen yeni akıllı telefon modelleri neler sunacak?

2023 yılının eylül ayında düzenlenen etkinlikte Xiaomi 13T serisi tanıtılmıştı. Yapılan tanıtımın ardından yeni akıllı telefon serisi merak içerisinde beklenmeye başlandı.

Not: Bu rehber, Xiaomi 14T serisinin fiyatı ve donanımı ile ilgili ortaya çıkan söylentiler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu nedenle rehberde yer alan bilgiler, zaman içerisinde değişiklik gösterebilir. Ayrıca yeni telefonların nasıl bir görünüme sahip olacağı da henüz bilinmiyor.

Xiaomi 14T Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,6 inç

: 6,6 inç Ekran Teknolojisi : OLED

: OLED Ekran Çözünürlüğü : 1220 x 2712 piksel

: 1220 x 2712 piksel Ekran Yenileme Hızı : 144Hz

: 144Hz İşlemci : MediaTek Dimensity 8300

: MediaTek Dimensity 8300 RAM : 8 GB / 12 GB

: 8 GB / 12 GB Depolama : 256 GB / 512 GB

: 256 GB / 512 GB Arka Kamera : 50 MP geniş açılı + 50 MP telefoto + 12 MP ultra geniş açılı

: 50 MP geniş açılı + 50 MP telefoto + 12 MP ultra geniş açılı Ön Kamera : 20 MP geniş açılı

: 20 MP geniş açılı Yazılım: Android 14 tabanlı HyperOS

Xiaomi 14T Fiyatı

Xiaomi 14T'nin global fiyatının 650 euro (tahmini Türkiye fiyatı 47 bin TL) civarında olacağı düşünülüyor. Konu ile ilgili henüz resmî açıklama yapılmadı. Bu nedenden dolayı telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Xiaomi 14T Pro Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,6 inç

: 6,6 inç Ekran Teknolojisi : OLED

: OLED Ekran Yenileme Hızı : 144Hz

: 144Hz İşlemci : MediaTek Dimensity 9300

: MediaTek Dimensity 9300 RAM : 12 GB / 16 GB

: 12 GB / 16 GB Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB

: 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera : 50 MP geniş açılı + 50 MP telefoto + 12 MP ultra geniş açılı

: 50 MP geniş açılı + 50 MP telefoto + 12 MP ultra geniş açılı Ön Kamera : 32 MP

: 32 MP Yazılım: Android 14 tabanlı HyperOS

Xiaomi 14 Pro'nun Geekbench'te tek çekirdek testinde 9.369 puan, çoklu çekirdek testinde ise 26 bin 83 puan aldığı ortaya çıktı. Bu performans testi, telefonun bazı özelliklerini de gün yüzüne çıkardı.

Performans testinde telefonun 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Android 14 işletim sistemi ile çalışan telefon, gücünü Dimensity 9300 işlemcisinden alacak.

Xiaomi 14T Pro Fiyatı

Xiaomi 14T Pro'nun global fiyatının 799 euro (tahmini Türkiye fiyatı 58 bin TL) civarında olacağı söyleniyor. Konuya dair henüz resmî açıklama yapılmadı. Bu nedenden dolayı telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Xiaomi 14T Serisi Çıkış Tarihi

İki farklı modelden oluşması beklenen Xiaomi 14T serisi 2024 yılının eylül veya ekim ayında tanıtılabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadı. Bu sebepten ötürü telefonun farklı tarihte tanıtılma ihtimali mevcut.

Xiaomi 14T ve 14T Pro modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu telefon serisi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.