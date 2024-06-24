Xiaomi Redmi 12 Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?
Xiaomi Redmi 12 su geçirir mi sorusunun yanıtını merak eden kişiler için rehber hazırladık. İşte Xiaomi Redmi 12 suya dayanıklı mı sorusunun cevabı!
Uygun fiyat etiketi ve 90Hz yenileme hızıyla dikkat çeken Xiaomi Redmi 12 su geçirir mi? Bu sorunun yanıtı, Redmi marka akıllı telefon modelini satın almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor.
Bu rehberde Xiaomi Redmi 12 suya dayanıklı mı sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevaplayacağız. İşte 2023 yılında piyasaya sürülen akıllı telefona dair merak edilen detaylar!
Xiaomi Redmi 12 Su Geçirir mi?
IP53 sertifikasına sahip olan Redmi 12 modeli su sıçramalarına karşı dayanıklıdır ancak tamamen su geçirmez değildir. Telefonu suya tamamen batırmayın. Ayrıca telefonu deniz suyu, klorlu su ve içecek gibi sıvılara maruz bırakmayın.
Telefonu nemli ortamlarda şarj etmemeniz öneriliyor. Suya ve toza karşı dayanıklılığın ise günlük kullanımdan dolayı zaman içerisinde azalabileceği belirtiliyor.
Xiaomi Redmi 12 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,79 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2460 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 90Hz
- İşlemci: MediaTek Helio G88
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- GPU: Mali-G52
- RAM: 2 GB / 4 GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Ön Kamera: 8 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Kablolu Şarj: 18W
- Yazılım: Android 13 tabanlı MIUI 14
- Boyut:168,60 x 76,28 x 8,17 mm
- Ağırlık: 198,5 gram
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Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.
128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama alanı seçeneği sunan telefonda Açık mavi, kutup gümüşü ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan işlemcisi bulunuyor. Peki, Xiaomi Redmi 12 ne kadar fiyata satılıyor?
Xiaomi Redmi 12 Fiyatı
Açık mavi, kutup gümüşü ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan Redmi 12 modelinin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 7 bin 999 TL, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü ise 9 bin 299 TL fiyat etiketiyle satılıyor.
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Bu rehberde Xiaomi Redmi 12 suya dayanıklı mı sorusunu cevapladık. Söz konusu akıllı telefon modeli ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.