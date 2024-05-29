108 Megapiksel Kameralı Redmi 13 4G Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, geçen yaz döneminde Redmi 12’i piyasaya sundu. Marka bir süredir yeni cihazı üzerinde çalışıyordu. Redmi 13 4G isimli cihazla ilgili resmi glabal lansman öncesinde bazı sızıntılar ortaya çıktı. Biz de bu rehberde Redmi 13 4G özellikleri ve fiyatına dair detayları ele aldık.

Redmi 13 4G Özellikleri

Sızıntılara göre Redmi 13 4G şu özelliklere sahip olacak;

Ekran: 6,79 inç FHD + LCD panel

Ekran yenileme hızı: 90 Hz

Güvenlik: Yan tarafa monte edilen bir parmak izi tarayıcısı

Batarya: 5.030 mAh

Hızlı şarj: 33 W

İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyberOS

Depolama ve RAM: 6 GB/ 8 GB RAM ile 128 GB/ 256 GB arasında değişen microSD kartla 1 TB’a kadar genişletilebilen depolama seçenekleri

Kamera: 13 MP ön kamera, 108 MP birincil kamera ve 50 MP ana sensör

Redmi 13 4G, önceki model Redmi 12’nin tasarımına çok benziyor. Cihaz, MediaTek Helio G88 işlemciden güç alacak. Kutusundan Android 14 tabanlı HyberOS işletim sistemiyle çıkan cihaz, 5.030 mAh batarya ve 33 W hızlı şarjla da kesintisiz kullanım olanağı sunacak.

Özellikle 108 MP birincil kamera sayesinde fotoğraf tutkunları muhteşem karelere imza atabilecek. 13 MP ön kameraysa selfie tutkunlarının vazgeçilmezi olacağa benziyor. MicroSD kartla 1 TB’a kadar genişletilen 6 GB /8 GB RAM ve 128 GB /256 GB depolama alanından oluşacak.

6,79 inç FHD + LCD panel ve 90 Hz yenileme hızına sahip ekranıysa muhteşem görüntüler sunuyor. Redmi 13 4G’nin üst kısmında çift kamera kurulumu yer alacak. Cam arka panelindeyse LED flaş bulunacak. Sızıntıya göre alt kısmındaysa hoparlör ızgaralarının yan tarafında şarj işlemi için USB Type -C bağlantı noktasıyla mikrofon olacak.

Cihazın üst kısmında 3,5 mm kulaklık jakı, sağ kısmında güç ve ses butonları, sol tarafındaysa SIM yeri bulunacak.

Redmi 13 4G Fiyatı

Redmi 13 4G piyasaya 128 GB depolama alanlı 6 GB RAM ve 256 GB depolama alanlı 8 GB RAM şeklinde iki farklı modelle çıkacak.

256 GB depolama alanlı 8 GB RAM modelinin fiyatı, 229 Euro (8.00529 TL) olması bekleniyor. 6 GB RAM ve 128 GB depolamalı Redmi 13 4G fiyatı ise 199 Euro (6.957,73 TL) olacak.