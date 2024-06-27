Xiaomi Redmi 13 Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?

108 megapiksel çözünürlüğünde kamerasıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Xiaomi Redmi 13 su geçirir mi? Bu sorunun cevabı, söz konusu akıllı telefonu satın almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

Bu rehberde Xiaomi Redmi 13 suya dayanıklı mı sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız. İşte 2024 yılında piyasaya sürülen akıllı telefon modeline dair detaylar!

Xiaomi Redmi 13 Su Geçirir mi?

IP53 sertifikasına sahip olan Redmi 13, su sıçramalarına karşı dayanıklıdır ancak tamamen su geçirmez değildir. Akıllı telefonu suya tamamen batırmayın. Ayrıca telefonu deniz suyu, klorlu su ve içecek gibi sıvılara maruz bırakmayın.

Xiaomi Redmi 13 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,79 inç

: 6,79 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2400 piksel

: 1080 x 2400 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 388 PPI

: Yaklaşık 388 PPI Ekran Yenileme Hızı : 90Hz

: 90Hz İşlemci : MediaTek Helio G91 Ultra

: MediaTek Helio G91 Ultra RAM : 6 GB / 8 GB

: 6 GB / 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 108 MP + 2 MP

: 108 MP + 2 MP Ön Kamera : 13 MP

: 13 MP Bluetooth : 5.3

: 5.3 Batarya Kapasitesi : 5.030 mAh

: 5.030 mAh Kablolu Şarj : 33W

: 33W Ağırlık : 205 gram

: 205 gram Kalınlık: 8,3 mm

6,79 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, IPS LCD ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve yaklaşık 388 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Gücünü MediaTek Helio G91 Ultra işlemcisinden alan telefon 168,6 x 76,28 x 8,3 mm boyutlarında.

33W hızlı şarj teknolojisini destekleyen telefonda 5.030 mah batarya bulunuyor. Telefonun arka tarafında 108 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alıyor.

Telefonun ön yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut. Peki, "Gece yarısı siyahı", "kumlu altın" ve "okyanus mavisi" olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan Xiaomi Redmi 13 ücreti ne kadar?

Xiaomi Redmi 13 Fiyatı

Redmi 13 modelinin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 10 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

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