Xiaomi Redmi 13C Özellikleri ve Fiyatı

Uygun fiyatı ile dikkat çeken Xiaomi Redmi 13C'nin özellikleri, 2023 yılının kasım ayında yapılan tanıtımla beraber belli oldu. Peki, şık bir görünüme sahip akıllı telefon modelinde hangi donanım bileşenleri yer alıyor? Bu rehberde pek çok kişi tarafından merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.

Xiaomi Redmi 13C Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,74 inç

: 6,74 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 720 x 1600 piksel

: 720 x 1600 piksel Ekran Piksel Yoğunluğu : 260 PPI

: 260 PPI Ekran Yenileme Hızı : 90Hz

: 90Hz Ekran Koruma Teknolojisi : Corning Gorilla Glass

: Corning Gorilla Glass İşlemci : MediaTek Helio G85

: MediaTek Helio G85 GPU : Arm Mali-G52 MC2

: Arm Mali-G52 MC2 RAM : 4 GB / 6 GB / 8 GB

: 4 GB / 6 GB / 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 50 MP + 2 MP

: 50 MP + 2 MP Arka Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS, 720p 30 FPS

: 1080p 30 FPS, 720p 30 FPS Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS, 720p 30 FPS

: 1080p 30 FPS, 720p 30 FPS Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj : 18W

: 18W Ağırlık : 192 gram

: 192 gram Kalınlık : 8,09 mm

: 8,09 mm Yazılım: Android 13 tabanlı MIUI 14

6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı telefon, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük, yaklaşık 260 PPI piksel yoğunluğu ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. Corning Gorilla Glass ekran koruma teknolojisini içeren telefon 168 x 78 x 8,09 mm boyutlarında.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera mevcut.

Ön ve arka kameralar 1080p çözünürlükte 30 FPS, 720p çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor. 4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri sunan akıllı telefonda MediaTek Helio G85 işlemcisi ve Arm Mali-G52 MC2 GPU bulunuyor.

Xiaomi Redmi 13C Fiyatı

4 GB RAM + 128 GB Depolama: 125 dolar civarında.

6 GB RAM + 128 GB Depolama: 138 dolar civarında.

8 GB RAM + 256 GB Depolama: 154 dolar civarında.

Bu rehberde Xiaomi Redmi 13C ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.