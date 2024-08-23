Xiaomi Redmi 14C Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Uygun fiyat ile piyasaya sürülmesi beklenen Xiaomi Redmi 14C ile ilgili bu zamana kadar birtakım bilgiler gün yüzüne çıktı. Ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi Redmi 14C özellikleri ile öne çıkabilir.

Bütçe dostu akıllı telefon modeli Xiaomi Redmi 13C 2023 yılının kasım ayında tanıtıldı. Gerçekleştirilen duyurunun ardından serinin yeni telefonu merak içerisinde beklenmeye başlandı. Peki, yeni telefon neler sunacak?

Not: Bu rehber, Xiaomi Redmi 14C'nin fiyatı, donanımı ve çıkış tarihi ile ilgili ortaya çıkan söylentiler göz önünde bulundurularak hazırlandı. Bu sebepten dolayı rehberdeki bilgiler, zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.

Xiaomi Redmi 14C Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,88 inç

6,88 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: HD+

HD+ Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz İşlemci: MediaTek Helio G91 Ultra

MediaTek Helio G91 Ultra RAM: 4 GB / 8 GB

4 GB / 8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 2 MP derinlik

50 MP ana kamera + 2 MP derinlik Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya Kapasitesi: 5.160 mAh

5.160 mAh Hızlı Şarj: 18W

Ortaya çıkan bilgilere göre uygun fiyatlı Redmi telefon 4 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. 128 GB depolama alanına sahip olacak telefonun yan kısmında parmak izi sensörü yer alacak.

6,88 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, IPS LCD ekran üzerinde HD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunabilir. Gücünü MediaTek Helio G91 Ultra işlemcisinden alacağı söylenen cihaz 5.160 mAh batarya kapasitesi ile birlikte gelebilir.

Xiaomi Redmi 14C Fiyatı

Redmi 14C modelinin 120 dolar civarında (tahmini Türkiye fiyatı 8.295 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadı. Bu nedenle telefon farklı fiyat ile piyasaya sürülebilir.

Xiaomi Redmi 14C Çıkış Tarihi

Merak içerisinde beklenen Redmi 14C modelinin 31 Ağustos 2024 tarihinde tanıtılacağı iddia ediliyor. Çıkış tarihi ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını da belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla telefon farklı tarihte tanıtılabilir.

Üç farklı renk seçeneği ile gelmesi beklenen Redmi 14C hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu akıllı telefon modeli ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.