Xiaomi Redmi 14C Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Bu rehberde Xiaomi Redmi 14C özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız. İşte uygun fiyatlı Redmi telefon!
Uygun fiyat ile piyasaya sürülmesi beklenen Xiaomi Redmi 14C ile ilgili bu zamana kadar birtakım bilgiler gün yüzüne çıktı. Ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi Redmi 14C özellikleri ile öne çıkabilir.
Bütçe dostu akıllı telefon modeli Xiaomi Redmi 13C 2023 yılının kasım ayında tanıtıldı. Gerçekleştirilen duyurunun ardından serinin yeni telefonu merak içerisinde beklenmeye başlandı. Peki, yeni telefon neler sunacak?
Not: Bu rehber, Xiaomi Redmi 14C'nin fiyatı, donanımı ve çıkış tarihi ile ilgili ortaya çıkan söylentiler göz önünde bulundurularak hazırlandı. Bu sebepten dolayı rehberdeki bilgiler, zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.
Xiaomi Redmi 14C Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,88 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: HD+
- Ekran Yenileme Hızı: 90Hz
- İşlemci: MediaTek Helio G91 Ultra
- RAM: 4 GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 2 MP derinlik
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya Kapasitesi: 5.160 mAh
- Hızlı Şarj: 18W
Xiaomi Redmi Note 14 Serisi Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Bu rehberde Xiaomi Redmi Note 14 serisinin özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız. İşte yeni telefonlar!
Ortaya çıkan bilgilere göre uygun fiyatlı Redmi telefon 4 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. 128 GB depolama alanına sahip olacak telefonun yan kısmında parmak izi sensörü yer alacak.
6,88 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, IPS LCD ekran üzerinde HD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunabilir. Gücünü MediaTek Helio G91 Ultra işlemcisinden alacağı söylenen cihaz 5.160 mAh batarya kapasitesi ile birlikte gelebilir.
Xiaomi Redmi 14C Fiyatı
Redmi 14C modelinin 120 dolar civarında (tahmini Türkiye fiyatı 8.295 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadı. Bu nedenle telefon farklı fiyat ile piyasaya sürülebilir.
Xiaomi Redmi 14C Çıkış Tarihi
Merak içerisinde beklenen Redmi 14C modelinin 31 Ağustos 2024 tarihinde tanıtılacağı iddia ediliyor. Çıkış tarihi ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını da belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla telefon farklı tarihte tanıtılabilir.
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Üç farklı renk seçeneği ile gelmesi beklenen Redmi 14C hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu akıllı telefon modeli ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.