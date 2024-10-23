Xiaomi Redmi Buds 6 Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi’nin yeni nesil Bluetooth akıllı kulaklık serisi global ölçekte duyuruldu. Seride yer alan tüm modeller henüz dünya çapında satışa sunulmadı. Türkiye’de bu seride yer alan Redmi Buds 6 Active ile Redmi Buds 6 Lite modelleri satışa çıktı.

Farklı renk seçenekleri ile piyasaya sürülen kablosuz kulaklıkların sunduğu özellikler merak konusu oldu. Bu içerikte Türkiye’de aktif satışına başlanan ve Redmi Buds 6 serisinde yer alan modellerin sunduğu özellikleri detaylandırıyoruz. İşte, Redmi Buds 6 Active ve Redmi Buds 6 Lite modellerinin özellikleri!

Redmi Buds 6 Active Özellikleri ve Fiyatı

Beş adet dahili EQ ayarı mevcut.

14.2 mm’lik dinamik sürücüye ev sahipliği yapıyor.

Gürültü azaltma özelliği (çift mikrofonlu) yer alıyor.

Telefon görüşmelerinde 4 m/sn’e varan rüzgar gürültüsü önleme özelliği bulunuyor.

Ergonomik tasarımı sayesinde kullanışlılık vadeden model yarı kulak içi modeller arasında sıralanıyor.

Bluetooth 5.4 bağlantı desteği mevcut.

Suya karşı dayanıklılığı IPX4 derecesi ile sertifikalandırılıyor. Bu da küçük su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğunu gösteriyor. Derin ve uzun süreli suya maruz kalma durumunda ise koruyucu özelliği bulunmuyor.

Google Fast Pair desteği sayesinde hızlı bağlantı ve pratik eşleştirme imkanı sunan model Xiaomi Earbuds sayesinde kişiselleştirilebiliyor.

Sesli asistan desteğine yer verilmiş.

Kulaklıklar için batarya kapasitesi 37 mAh olarak belirlenmiş. Şarj kutusu ise 475 mAh’lık bir bataryaya sahip.

Tek şarjla şarj kutusunun pil ömrü 30 saati buluyor. Kulaklıklar ise 6 saat aktif bir biçimde kullanılabiliyor.

USB-C girişi ile şarj edilebiliyor.

Mavi, beyaz, siyah ve pembe renk seçenekleri mevcut.

Satış fiyatı 519 TL olarak belirlenmiş.

Xiaomi Redmi Buds 6 Lite Özellikleri ve Fiyatı

Hibrit ANC ile 40dB’e varan aktif gürültü engelleme özelliği bulunuyor.

Sürücü olarak 12.4 mm’lik titanyum diyafram (dinamik) sürücü kullanılmış.

Yüksek kaliteli AAC ses performansına sahip.

Çift mikrofonlu ve yapay zeka destekli gürültü engelleme imkânı sunuyor.

Ergonomik kulak içi kulaklık modelleri arasında yer alıyor.

Google Fast Pair ile kolay eşleştirme yapılabiliyor.

Kulaklıkların batarya kapasitesi 45 mAh olarak belirtilmiş. Şarj kutusununki ise 480 mAh.

Şarj kutusu ile birlikte 38 saat kullanım ömrü sunan modelde kulaklıklar 7 saat kesintisiz kullanılabiliyor.

USB-C girişi ile kolayca şarj edilebiliyor.

Xiaomi Earbuds uygulaması ile senkronize edilen cihazda bu uygulamadan EQ ayarları yapılabiliyor.

Siyah, mavi ve beyaz renk seçenekleri mevcut.

Satış fiyatı 649 TL olarak belirtiliyor.

Siz bu kulaklık modellerini nasıl buldunuz? Sizce Xiaomi Redmi Buds 6 Active ve Lite fiyat/performans ürünü olarak değerlendirilebilir mi? Düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz.