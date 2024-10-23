Xiaomi Redmi Buds 6 Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi'nin uygun fiyatlı yeni akıllı kablosuz kulaklık modelleri Türkiye'de satışa çıktı! İşte, Xiaomi Redmi Buds 6 Active ve Lite özellikleri ve fiyatı.

İmge Kaplan
İmge Kaplan -

Xiaomi’nin yeni nesil Bluetooth akıllı kulaklık serisi global ölçekte duyuruldu. Seride yer alan tüm modeller henüz dünya çapında satışa sunulmadı. Türkiye’de bu seride yer alan Redmi Buds 6 Active ile Redmi Buds 6 Lite modelleri satışa çıktı. 

Farklı renk seçenekleri ile piyasaya sürülen kablosuz kulaklıkların sunduğu özellikler merak konusu oldu. Bu içerikte Türkiye’de aktif satışına başlanan ve Redmi Buds 6 serisinde yer alan modellerin sunduğu özellikleri detaylandırıyoruz. İşte, Redmi Buds 6 Active ve Redmi Buds 6 Lite modellerinin özellikleri!

Kablosuz Kulaklık Satın Alma Rehberi: Hangisini Satın Almalısınız?
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Kablosuz Kulaklık Satın Alma Rehberi: Hangisini Satın Almalısınız?

Yakın bir zamanda kablosuz kulaklık satın almak istiyorsanız, Kablosuz Kulaklık Satın Alma Rehberi ile karşınızdayız.

Redmi Buds 6 Active Özellikleri ve Fiyatı

  • Beş adet dahili EQ ayarı mevcut.
  • 14.2 mm’lik dinamik sürücüye ev sahipliği yapıyor.
  • Gürültü azaltma özelliği (çift mikrofonlu) yer alıyor.
  • Telefon görüşmelerinde 4 m/sn’e varan rüzgar gürültüsü önleme özelliği bulunuyor.
  • Ergonomik tasarımı sayesinde kullanışlılık vadeden model yarı kulak içi modeller arasında sıralanıyor.
  • Bluetooth 5.4 bağlantı desteği mevcut.
  • Suya karşı dayanıklılığı IPX4 derecesi ile sertifikalandırılıyor. Bu da küçük su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğunu gösteriyor. Derin ve uzun süreli suya maruz kalma durumunda ise koruyucu özelliği bulunmuyor.
  • Google Fast Pair desteği sayesinde hızlı bağlantı ve pratik eşleştirme imkanı sunan model Xiaomi Earbuds sayesinde kişiselleştirilebiliyor.
  • Sesli asistan desteğine yer verilmiş.

  • Kulaklıklar için batarya kapasitesi 37 mAh olarak belirlenmiş. Şarj kutusu ise 475 mAh’lık bir bataryaya sahip.
  • Tek şarjla şarj kutusunun pil ömrü 30 saati buluyor. Kulaklıklar ise 6 saat aktif bir biçimde kullanılabiliyor.
  • USB-C girişi ile şarj edilebiliyor.
  • Mavi, beyaz, siyah ve pembe renk seçenekleri mevcut.
  • Satış fiyatı 519 TL olarak belirlenmiş.

Xiaomi Redmi Buds 6 Lite Özellikleri ve Fiyatı

  • Hibrit ANC ile 40dB’e varan aktif gürültü engelleme özelliği bulunuyor.
  • Sürücü olarak 12.4 mm’lik titanyum diyafram (dinamik) sürücü kullanılmış.
  • Yüksek kaliteli AAC ses performansına sahip.
  • Çift mikrofonlu ve yapay zeka destekli gürültü engelleme imkânı sunuyor.
  • Ergonomik kulak içi kulaklık modelleri arasında yer alıyor.
  • Google Fast Pair ile kolay eşleştirme yapılabiliyor.
  • Kulaklıkların batarya kapasitesi 45 mAh olarak belirtilmiş. Şarj kutusununki ise 480 mAh.
  • Şarj kutusu ile birlikte 38 saat kullanım ömrü sunan modelde kulaklıklar 7 saat kesintisiz kullanılabiliyor.
  • USB-C girişi ile kolayca şarj edilebiliyor.
  • Xiaomi Earbuds uygulaması ile senkronize edilen cihazda bu uygulamadan EQ ayarları yapılabiliyor.
  • Siyah, mavi ve beyaz renk seçenekleri mevcut.
  • Satış fiyatı 649 TL olarak belirtiliyor.

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Siz bu kulaklık modellerini nasıl buldunuz? Sizce Xiaomi Redmi Buds 6 Active ve Lite fiyat/performans ürünü olarak değerlendirilebilir mi? Düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz.

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