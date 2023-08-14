Xiaomi Redmi Note 10 Özellikleri ve Fiyatı

Geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen Xiaomi Redmi Note 10 serisinin özellikleri neler? Bu yazıda şık tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran akıllı telefon modellerine dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Söz konusu telefonların özelliklerini ve fiyat etiketlerini inceledikten sonra Xiaomi Redmi Note 10 2023'te alınır mı sorusunu cevapladığımız yazıya göz atabilirsiniz. Böylece telefonun günümüzde satın almanın mantıklı olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Xiaomi Redmi Note 10 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,43 inç

: 6,43 inç Ekran Teknolojisi : Super AMOLED

: Super AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2400 piksel

: 1080 x 2400 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 409 PPI

: Yaklaşık 409 PPI Ekran Koruma Teknolojisi : Corning Gorilla Glass 3

: Corning Gorilla Glass 3 İşlemci : Snapdragon 678

: Snapdragon 678 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 11 nm

: 11 nm RAM : 4 GB / 6 GB

: 4 GB / 6 GB Depolama : 64 GB / 128 GB

: 64 GB / 128 GB Arka Kamera : 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Arka Kamera Video Kaydı : 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS

: 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS Ön Kamera : 13 MP

: 13 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Hücresel : 4G

: 4G Bluetooth : 5.0

: 5.0 Suya Dayanıklılık : IP53

: IP53 Batarya Kapasitesi : 5000 mAh

: 5000 mAh Kablolu Şarj : 33W

: 33W Yazılım : Android 12, MIUI 14

: Android 12, MIUI 14 Ağırlık : 178,8 gram

: 178,8 gram Kalınlık: 8,3 mm

Xiaomi Redmi Note 10 Fiyatı

Xiaomi Redmi Note 10 modelinin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 7 bin TL civarında satılıyor.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,67 inç

: 6,67 inç Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2400 piksel

: 1080 x 2400 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 395 PPI

: Yaklaşık 395 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Ekran Koruma Teknolojisi : Corning Gorilla Glass 5

: Corning Gorilla Glass 5 İşlemci : Snapdragon 732G

: Snapdragon 732G İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 8 nm

: 8 nm RAM : 6 GB / 8 GB

: 6 GB / 8 GB Depolama : 64 GB / 128 GB / 256 GB

: 64 GB / 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 108 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP

: 108 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP Arka Kamera Video Kaydı : 4K 30fps, 1080p 30/60 FPS

: 4K 30fps, 1080p 30/60 FPS Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS, 720p 120 FPS

: 1080p 30 FPS, 720p 120 FPS Hücresel : 4G

: 4G Bluetooth : 5.1

: 5.1 Suya Dayanıklılık : IP53

: IP53 Batarya Kapasitesi : 5020 mAh

: 5020 mAh Kablolu Şarj : 33W

: 33W Yazılım : Android 13, MIUI 14

: Android 13, MIUI 14 Ağırlık : 193 gram

: 193 gram Kalınlık: 8,1 mm

Xiaomi Redmi Note 10 Pro Fiyatı

Xiaomi Redmi Note 10 Pro modelinin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyonu 9 bin 935 TL civarında fiyata satılıyor.

Bu rehberde Xiaomi Redmi Note 10 serisi ile ilgili merak edilen bazı soruları yanıtladık. Söz konusu telefonlar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.