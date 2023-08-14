Xiaomi Redmi Note 10 Özellikleri ve Fiyatı
Bu rehberde şık tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplayan Xiaomi Redmi Note 10 serisinin özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilen soruları cevaplayacağız.
Geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen Xiaomi Redmi Note 10 serisinin özellikleri neler? Bu yazıda şık tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran akıllı telefon modellerine dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.
Söz konusu telefonların özelliklerini ve fiyat etiketlerini inceledikten sonra Xiaomi Redmi Note 10 2023'te alınır mı sorusunu cevapladığımız yazıya göz atabilirsiniz. Böylece telefonun günümüzde satın almanın mantıklı olup olmadığını öğrenebilirsiniz.
Xiaomi Redmi Note 10 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,43 inç
- Ekran Teknolojisi: Super AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 409 PPI
- Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 3
- İşlemci: Snapdragon 678
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 11 nm
- RAM: 4 GB / 6 GB
- Depolama: 64 GB / 128 GB
- Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS
- Ön Kamera: 13 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Hücresel: 4G
- Bluetooth: 5.0
- Suya Dayanıklılık: IP53
- Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
- Kablolu Şarj: 33W
- Yazılım: Android 12, MIUI 14
- Ağırlık: 178,8 gram
- Kalınlık: 8,3 mm
Xiaomi Redmi Note 10 Fiyatı
Xiaomi Redmi Note 10 modelinin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 7 bin TL civarında satılıyor.
Xiaomi Redmi Note 10 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,67 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 395 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 5
- İşlemci: Snapdragon 732G
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 8 nm
- RAM: 6 GB / 8 GB
- Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 108 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 30fps, 1080p 30/60 FPS
- Ön Kamera: 16 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS, 720p 120 FPS
- Hücresel: 4G
- Bluetooth: 5.1
- Suya Dayanıklılık: IP53
- Batarya Kapasitesi: 5020 mAh
- Kablolu Şarj: 33W
- Yazılım: Android 13, MIUI 14
- Ağırlık: 193 gram
- Kalınlık: 8,1 mm
Xiaomi Redmi Note 10 Pro Fiyatı
Xiaomi Redmi Note 10 Pro modelinin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyonu 9 bin 935 TL civarında fiyata satılıyor.
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Xiaomi, her kullanıma uygun zengin model seçenekleriyle dünyanın önde gelen akıllı telefon markalarından biri. 2010 yılında Çin'de kurulan şirket, bugün tüm dünyada ciddi bir pazar payına sahip.
Bu rehberde Xiaomi Redmi Note 10 serisi ile ilgili merak edilen bazı soruları yanıtladık. Söz konusu telefonlar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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