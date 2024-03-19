Xiaomi Redmi Note 11 SE Özellikleri Neler? 2024'te Alınır mı?

Xiaomi Redmi Note 11 SE özellikleri nedeniyle piyasaya sürüldüğü dönemde dikkatleri üzerinde toplamıştı. Peki, 2024 yılında Xiaomi Redmi Note 11 SE satın alınır mı? Bu rehberde telefona dair merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.

Xiaomi Redmi Note 11 SE Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,5 inç

: 6,5 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2400 piksel

: 1080 x 2400 piksel Ekran Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 405 PPI

: Yaklaşık 405 PPI Ekran Yenileme Hızı : 90Hz

: 90Hz İşlemci : MediaTek Dimensity 700

: MediaTek Dimensity 700 RAM : 4 GB / 8 GB

: 4 GB / 8 GB Depolama : 128 GB

: 128 GB Arka Kamera : 48 MP + 2 MP

: 48 MP + 2 MP Arka Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj : 18W

: 18W Kalınlık : 8,9 mm

: 8,9 mm Ağırlık: 190 gram

Telefonun arka tarafında 48 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.

Gücünü MediaTek Dimensity 700 işlemcisinden alan telefonda 128 GB depolama alanı mevcut. 90Hz ekran yenileme hızı sunan cihaz 161,8 x 75,3 x 8,9 mm boyutlarında. Peki, Xiaomi Redmi Note 11 SE ne kadar fiyata satılıyor?

Xiaomi Redmi Note 11 SE Fiyatı

Xiaomi Redmi Note 11 SE modelinin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 7 bin 999 TL civarında fiyata satılıyor. İkinci el Note 11 SE ise 4 bin TL civarında fiyata bulunabiliyor.

Xiaomi Redmi Note 11 SE 2024'te Satın Alınır mı?

2022 yılında piyasaya sürülen Xiaomi Redmi Note 11 SE'yi satın alabilirsiniz ancak uzun süreli kullanım için 2023 veya 2024'te satışa sunulan bir telefon tercih etmek daha mantıklıdır.

Benzer fiyata satın alınabilecek telefonlar arasında 10 bin 999 TL civarında fiyata satılan Xiaomi Redmi Note 13, 10 bin 170 TL civarında fiyata sahip Samsung Galaxy A25, 13 bin 550 TL civarında fiyata satılan POCO M6 Pro ve daha birçok model bulunuyor.

Bu rehberde Xiaomi Redmi Note 11 SE 2024 yılında satın alınır mı sorusu dahil olmak üzere bazı soruları yanıtladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.