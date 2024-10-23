Xiaomi Robot Vacuum X20 Max Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi’nin en yeni ve gelişmiş akıllı robot süpürge modeli geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Ev temizliğinde çığır açan bu teknoloji, markanın yeni süpürge modeli ile maksimum kullanışlılık sunuyor. Şimdiye kadar çıkan robot süpürgelerde kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen detaylara yenilikçi çözümler üreten marka, Xiaomi Robot Vacuum X20 Max modeli kullanım süresinin uzunluğu ile dikkat çekiyor.

Bu içerikte Xiaomi Robot Vacuum X20’de bulunan tüm özellikleri ve cihazın tasarım detaylarını tüm detayları ile inceliyoruz. İşte, son zamanların en kullanışlı akıllı robot süpürgesi!

Xiaomi Robot Vacuum X20 Özellikleri

Kutu içeriğinde şarj istasyonu ve robot süpürgenin yanı sıra saç temizleme bıçağı, köşe fırçası, mop bezleri, taban genişletici gibi aksesuarlar yer alıyor.

350 mm çapındaki ana ünite ile birlikte gelen şarj istasyonunun boyutları 340 x 420 x 563 mm olarak belirtiliyor.

Robot süpürgenin içinde toz haznesi, fırça, filtre ve fırça koruyucu bölümleri bulunuyor.

Şarj istasyonunda ise temiz ve kirli su tankı ile birlikte çöp torbası ve paspas tabanı mevcut.

Emiş gücü 8.000 Pa’ya varan robot süpürgede rulo fırçaya dolaşan saç ve tüyleri temizlemeye yarayan çıkarılabilir bir bıçak bulunuyor.

Uzayan paspas kolu sayesinde erişilmesi güç noktaların temizlenmesini sağlayan cihazın yerleşik çöp kutusunda süpürgede biriken tozlar otomatik olarak depolanıyor.

Kirli ve su tanklarını kolayca boşaltıp doldurabilirsiniz.

Dahili sistemde sıcak su ile yıkanan paspas hijyen koşulları göz önünde bulundurularak sıcak hava ile kurutuluyor.

Bu özellikler sayesinde 75 gün boyunca sorunsuz temizlik imkânı sunan Xiaomi Robot Vacuum X20, LDS navigasyon teknolojisi ile donatılmış.

Tamamen şarj edildiğinde cihaz 160 dakikaya varan kullanım süresi vadediyor.

Haritalandırma özelliği mevcut. Xiaomi Home uygulaması ile eşleştirdikten sonra 3 boyutlu harita ayarı yapmanız mümkün. Bu harita üzerinden temizlik kontrolünü sağlayabilirsiniz.

Cihazın teknik özellikleri ise şu şekilde:

120 derecelik açı ve kenar sensörleri mevcut.

WiFi IEEE 802.11 b/g/n ve Bluetooth 4.2 bağlantı desteği bulunuyor.

Maksimum çıkış gücü < 20 dBm olarak belirtiliyor.

iOS 12 ve Android 9.0’den itibaren üst sürümlerle uyumlu olarak çalışan cihaz aynı zamanda Google Home ve Alexa ile de senkronize çalışabiliyor.

Uygulama üzerinden temizlik, seçili oda ve bölge temizliği, sanal duvar belirleme, çok aşamalı harita oluşturma işlemleri yapılıyor.

Yine uygulama üzerinden yürütülen temizlik işleminde 4 farklı temizlik modundan istediğinizi seçme imkânınız mevcut.

Cihazda otomatik olarak 20 mm yükseklik, halı algılama ve çift döner paspas özellikleri sunuluyor.

6.5 saatte tamamen şarj edilebilen cihazın pil kapasitesi 4800 mAh olup 160 dakikalık kullanım süresi sunuyor.

2.5 litre kapasiteli kendini temizleyebilen toz torbası mevcut.

2 farklı yıkama modu bulunan cihazda 4 litre temiz, 3,8 litre kirli su kapasitesi bulunuyor.

Paspaslar 3 saat içinde sıcak hava ile otomatik olarak kurutulabiliyor.

4 farklı temizlik modunun yanı sıra emiş gücünde de 4 farklı güç seviyesi seçeneğine yer verilmiş.

Xiaomi Robot Vacuum X20 Fiyatı

Henüz satışa çıkmamış olan Xiaomi imzalı gelişmiş robot süpürge modelinin başlangıç fiyatının 649 euro olacağı belirtilmiş. Yurtdışı fiyatı yaklaşık 24.000 TL’ye denk gelen model Türkiye’de satışa çıkacağı zaman bu fiyata vergiler de eklenecek.

Siz bu robot süpürgeyi nasıl buldunuz? Satın almayı düşünür müsünüz? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşın.