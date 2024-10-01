Hijyenik Temizlik Yapan Robot Süpürge DEEBOT T30 PRO OMNI Tanıtıldı!

Pek çoğumuz farkında olmasa bile robot süpürgeler içinde bulunduğumuz teknoloji çağının en önemli buluşlarından biri. Tam da bu nedenle düzenli temizlik ile evimizin zeminlerini daima temiz tutmamızı sağlayan robot süpürgelere olan rağbet bir hayli yüksek. Durum böyleyken pek çok marka da pazarda kendi ürünleriyle rekabet ediyor.

Ancak ECOVACS ROBOTICS en yeni robot süpürgesiyle bu rekabete bir son vermeye hazırlanıyor. Şirket piyasadaki pek çok rakibinin aksine hijyenik temizlik sunan DEEBOT T30 PRO OMNI robot süpürge modelini tanıttı. İşte DEEBOT T30 PRO OMNI robot süpürge özellikleri ve fiyatı!

DEEBOT T30 PRO OMNI Özellikleri ve Fiyatı

Robotik ve akıllı ev aletleri teknolojilerinde pazarın öncü isimlerinden olan ECOVACS ROBOTICS, hijyenik temizlik odaklı robot süpürgesi DEEBOT T30 PRO OMNI’yi tanıttı. Gelişmiş özelliklerle karşımıza çıkan bu süpürge özellikleriyle dikkat çekmeyi başardı. Bunlar arasında, yüksek emiş gücü, hijyenik fırça yapısı ve otomatik kaldırmalı paspas sistemi gibi detaylar özellikle beğeni topladı.

DEEBOT T30 PRO OMNI, gelişmiş teknolojisi ve özel tasarımı sayesinde alerjisi olan insanlar için vazgeçilmez olacak. Güçlü emiş gücü ve özel fırça tasarımı sayesinde gözle görülmeyen toz ve alerjenleri etkili bir şekilde temizleyen süpürge, bunları yaparken zemin tanıma yapabiliyor. Böylelikle halılarınız asla ıslanmıyor.

Ayrıca, küçük engellerden kaçınma ve hassas kenar temizliği özellikleriyle evin her köşesine ulaşarak kapsamlı bir temizlik gerçekleştiriyor. Üstelik DEEBOT T30 PRO OMNI, bu içeriğin editörü olarak benim de sürekli karşılaştığım en büyük robot süpürge sorunlarından birini ZeroTangle teknolojisi, sayesinde ortadan kaldırıyor.

Evcil hayvan sahiplerinin en büyük temizlik problemlerinden biri olan tüylerin ve saçların dolanmasını ortadan kaldıran bu özel teknoloji sayesinde, robot süpürgeniz kesintisiz bir şekilde çalışarak evinizin her köşesinin hijyenik kalmasını sağlıyor. Bu özellik, düzenli temizlikle birlikte alerjik reaksiyonların azaltılmasına da katkıda bulunuyor.

Merak edenler için DEEBOT T30 PRO OMNI, tüm bu özellikere karşılık olrak 37.999 TL'den satışa çıktı.