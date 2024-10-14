Xiaomi Telefonlarda Uygulama Klonlama (Çift Uygulama) Nasıl Yapılır?

Xiaomi telefonlarda Telegram, Facebook, Instagram, WhatsApp ve diğer sosyal medya uygulamalarını kullanırken birden çok oturum açmak isteyebilirsiniz. Örneğin, Instagram’da varsayılan olarak maksimum dört hesapla oturum açılıyor. Ancak Xiaomi kullanıcıları daha çok Instagram hesabı açmak isteyebilir. Böyle durumlarda uygulamaların klonlanması gerekiyor.

Instagram uygulaması klonlandığında aynı telefon içerisinde farklı farklı e-mail adresleri ya da telefon numaralarıyla başka hesaplara giriş yapılır. Böylelikle Instagram uygulamasında birden çok hesap yönetme şansına sahip olursunuz. Biz de bu rehberde Xiaomi telefonlarda uygulama klonlama yöntemlerinden bahsedeceğiz.

Xiaomi Telefonlarda Uygulama Klonlama Yöntemi

Xiaomi uygulama klonlama için şu adımlar takip edilmeli;

İlk olarak telefondan “Ayarlar’a” girilir.

“Uygulamalar” seçeneğine tıklanır.

Açılan menü üzerinden “Çift Uygulamalar” seçeneği bulunarak dilediğiniz uygulamayı seçiniz.

“Çift Uygulamalar” seçeneği aktifleştirilerek klonlama işlemi tamamlanır.

Xiami telefonlarda uygulamaların klonlanması sayesinde aynı telefonda örneğin, iki farklı WhatsApp hesabı kullanabilirsiniz. Facebook ya da Instagram için ayrı iş hesabı açmak isteyenler içinde klonlama yöntemi çok kullanışlıdır.

Aynı zamanda “Google Chrome” kopyalanarak birisi kişisel tarama, ikincisiyse iş taraması amaçlı kullanılabilir. Geliştiriciler, uygulamalarındaki yeni özelliği herkese açık olarak ayarlamadan önce test etmek amacıyla uygulamayı klonlayabilir.

Xiaomi Telefonlarda Uygulama Klonlama Öncesi Bilinmesi Gerekenler

Xiaomi telefonlarda uygulamaları klonlamak bazı durumlara yol açar. Bu durumları şöyle sıralayabiliriz;

Klonlanan her uygulamanın kendine ait ayarları ve verileri vardır. Bu sebeple telefonlarda daha çok depolama alanı kullanılır.

Telefonlarda aynı uygulamanın iki örneği çalıştırılır. Böyle bir durumda telefonda yavaşlama olabilir.

Klonlanan her uygulama arka planda çalıştığı için telefonun pilini hızlıca tüketir.

Sıkça Sorulan Sorular

Xiaomi telefonlarda uygulama klonlama ile ilgili sıkça sorulan sorularla cevaplarını şöyle sıralayabiliriz:

1. Xiaomi Telefonlarda Uygulama Klonlamanın Sınırlamaları Nelerdir?

Xiaomi telefonlarda uygulamaları klonlamanın birkaç sınırlaması var. Sistem uygulamalarını klonlamak imkansızdır. Uygulamaların bazıları klonlansa bile düzgün çalışmaz.

2. Xiaomi Telefonlarda Uygulama Klonlama İşleminde Nelere Dikkat Edilmeli?

Xiaomi telefonlarda uygulamalar klonlanırken bazı noktalara çok dikkat edilmelidir. Güvenilir olmayan uygulamalar klonlanırsa kişisel verilerinize erişebilir. Çok fazla uygulama klonlanırsa telefonun hem yavaşlamasına hem de çok depolama alanı kullanmasına neden olur.

Ayrıca orijinal uygulamalarda olduğu gibi klonlanan uygulamalarda en son ki güvenlik yamalarıyla güncel tutulması gerekiyor.

3. Xiaomi Telefonlarda Uygulama Klonlamak Yasal mı?

Xiaomi telefonlarda uygulamaların klonlamasının yasal olup olmaması ülkeden ülkeye değişiyor. Bazı ülkelerde bu durum yasalken bazılarındaysa “uygulamaların hizmet şartlarının ihlali” olarak nitelendirilir. Bundan dolayı bir uygulamayı klonlamadan önce mutlaka Türkiye’deki yasalara bakınız.