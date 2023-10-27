Xiaomi Watch S3 Özellikleri ve Fiyatı

Değiştirilebilir çerçevesiyle dikkatleri üzerinde toplayan Xiaomi Watch S3 özellikleri ile öne çıkıyor. Peki, yeni akıllı saat modelinde hangi donanım bileşenleri yer alıyor? Bu rehberde Xiaomi marka akıllı saate dair merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.

Xiaomi tarafından düzenlenen etkinlikte güçlü donanım bileşenlerine sahip olan Xiaomi 14 serisi ve kullanışlı işlevler içeren yeni akıllı saat modeli Xiaomi Watch S3 tanıtıldı.

Xiaomi Watch S3 Özellikleri

Ekran Boyutu : 1,43 inç

: 1,43 inç Ekran Çözünürlüğü : 466 x 466 piksel

: 466 x 466 piksel Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Yenileme Hızı : 60Hz

: 60Hz Ekran Parlaklığı : 600 nit

: 600 nit Piksel Yoğunluğu : 326 PPI

: 326 PPI Boyutlar : 47 x 47 x 12 mm

: 47 x 47 x 12 mm Ağırlık : 44 gram

: 44 gram Batarya Kapasitesi : 486 mAh

: 486 mAh Yazılım: HyperOS

1,43 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı saat, AMOLED ekran üzerinde 466 x 466 piksel çözünürlük, 60Hz yenileme hızı, 600 nit maksimum parlaklık ve yaklaşık olarak 326 PPI piksel yoğunluğu sunuyor.

Dairesel bir tasarıma sahip olan Watch S3'te değiştirilebilir çerçeve özelliği bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar farklı renklerdeki çerçeveleri satın alarak saatin görünümünü değiştirebilecek. Çerçeveler için özel olarak tasarlanmış kadranlar mevcut. Böylece saat yeni çerçeveyle uyumlu bir görünüme sahip olacak.

En iyi akıllı saatler arasında yerini alan Watch S3, kalp atış hızı ve SpO2 ölçme dahil olmak üzere sağlık ile ilgili çeşitli işlevler sunuyor. Çok şık bir görünüme sahip olan akıllı saat ayrıca uyku kalitesi ile ilgili de rapor sunuyor.

Söz konusu saatin standart kullanımda 15 güne kadar pil ömrü sunduğu belirtiliyor. Elbette bu süre, kullanım şekline göre değişiklik gösterebilir. Çift bantlı uydu konumlandırma işlevini içeren akıllı saatte eSIM ve NFC desteği de mevcut. 150'den fazla spor modunun yer aldığı Xiaomi Watch S3 modelinin fiyatı ne kadar?

Xiaomi Watch S3 Fiyatı

Siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan Xiaomi Watch S3 modelinin standart sürümü 109 dolar, eSIM versiyonu ise 137 dolar civarında fiyata satılıyor.

Xiaomi tarafından üretilen yeni akıllı saat hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.