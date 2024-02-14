Yapay Zeka Yazılı İçerikleri Tespit Etmenin 5 Kolay Yolu

2023, yapay zekanın birçok alanda etkisini gösterdiği bir yıl oldu. Elbette ki diğer pek çok gibi bu teknolojinin metin yazarlığı alanındaki yükselişi de dikkat çekici. Makine öğrenimi ve doğal dil işlemedeki gelişmeler, yapay zeka ile içerik üretimini artırdı.

Peki, internette okuduğunuz bir içeriğin ne kadar güvenilir olduğunu ve yapay zekayla üretilip üretilmediğini hiç sorguladınız mı? Bu yazımızda bir içeriğin yapay zekayla yazılıp yazılmadığının nasıl tespit edeceğinden bahsedeceğiz. İşte tüm detaylarıyla içeriklerde yapay zeka tespiti!

İçerik Yazarken Destek Alınabilecek Yapay Zeka Araçları Yapay Zeka Yapay zeka teknolojileri, son dönemde önemli ölçüde yol kat etti. Hemen hemen her alanda insanların yardımcısı haline gelen yapay zeka araçları, içerik yazımında da öne çıkmaya başladı.

Yapay Zeka İçeriği Nedir?

Çeşitli yapay zeka uygulamaları tarafından oluşturulan içerikler, yapay zeka içeriği olarak adlandırılır. Yapay zeka içerikleri, yapay zeka algoritmasıyla da oluşturuluyor. 2022-2023’te dijital pazarlama alanında hedefleri tutturmak için birçok pazarlamacı yapay zeka destekli içeriklerden yararlandı.

Yapay zeka içerikleri en çok şu içerik türlerinde kullanılıyor;

Reklam metinleri,

Blog yazıları,

E-posta şablonları,

Açılış sayfaları,

Sosyal medya gönderileri,

Ürün-hizmet açıklamaları,

Sıraladığımız içerik türleri, yapay zeka teknolojisinin gelişimiyle daha da artacağa benziyor.

Yapay Zeka İçerik Tespiti Neden Yapılmalı?

İçerik yazarları tarafından yazılmayıp yapay zekayla hazırlanan içeriklerin tespiti çok önemlidir. Çünkü Google’ın yaptığı bir açıklamada yapay zeka tarafından hazırlanan içerikler, web yöneticisi yönergelerince olumsuz değerlendirilecek.

İçeriklerde yapay zeka tespiti şu sebeplerden dolayı da yapılması gerekiyor;

Okuyucuların güvenini kazanmak,

Okuyucuların dikkatini çekmek,

Google’da iyi sıralama almak,

İçeriklerin gerçek insan tarafından hazırlandığını bilmek,

Hizmet ve ürünlerde daha çok tıklanma almak,

Yapay zekayla üretilen içeriklerde etkileşim düşük olabiliyor. Aynı zamanda yapay zekayla spam içeriklerde üretilebiliyor. Dolayısıyla tüm bu etkenler içeriklerin Google sıralamasını da etkiliyor. İçeriklerde yapay zeka tespiti yapılarak hem blog yazılarının hem de görsellerin intihal olup olmaması öğrenilir. Ayrıca görsel ve blog yazıların sahte olup olmaması konusunda da bilgi verir.

Google, yapay zeka ile üretilen içerikleri kolayca tespit edebiliyor. Bunun için Google, Doğal Dil Oluşturma (NLG) ile makine öğrenimi algoritmalarından yararlanıyor. Makine öğrenimi algoritmaları ve Doğal Dil Oluşturma (NLG) teknikleriyle içeriklerin söz dizimi, dil bilgisi, yapısı incelenir.

Yapay Zeka İçerik Tespit Araçları

Yapay zekayla yazılan içerikler, çeşitli araçlarla kolayca tespit edilebilir. İçeriklerde yapay zeka tespiti şu araçlarla tespit edilebilir:

1. GPTZero

GPTZero isimli araçla araştırma makaleleri ve blog içerikleri taranarak yapay zekayla hazırlanıp hazırlanmadığı hakkında bilgi edinilir. Genellikle öğretmenler, öğrencilerinin proje ve ödevlerinde yapay zekadan yararlanıp yararlanmadığını bu araçla tespit ediyor. GPTZero, yapay zeka içeriklerini tespit için Chrome uzantısı ve API entegrasyonundan yararlanıyor.

2. Originality.io

Originality.io, içerikleri tarayarak yapay zekayla hazırlanıp hazırlanmadığını hızlıca tespit ediyor. Originality.io, %99 yapay zeka içerik algılama doğruluğuna sahip olduğu için içeriklerin arama motorlarındaki sıralamasını da yükseltiyor. Özellikle Copy Al ve Jasper ile hazırlanan içerikleri hemen tespit ediyor. Originality.io ile blog yazarları, intihal tespiti de yapabilir.

3. Gltr.io

Gltr.io aracı, GPT-2 117M dil modelini kullanıyor. Bu araçta kırmızı ve mor renkle belirtilen yazılar insanlar tarafından yazıları gösteriyor. Yapay zekanın yazdığı yazılarsa sarı ve yeşil renktedir.

4. Writer.com

Writer.com aracını ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. İnsanın yazdığı yazı Writer.com’a aktarıldığı zaman net şekilde sonuç görüntülenir. Aynı şekilde yapay zeka tarafından yazılan yazıların sonuçları da araç üzerinde görüntülenebiliyor.

5. Content at Scale

İçeriklerde yapay zeka tespiti için Content at Scale isimli aracı da kullanabilirsiniz. Content at Scale’de 2500 karaktere kadar ki içerikler ücretsiz sorgulanabilir. Yapay zeka tarafından üretilen içerikler net şekilde gösterilir. İnsan tarafından özgün şekilde oluşturulan içeriklerde oran “%0” gösterilir.

6. Quillbot

Ypay zekanın oluşturduğu içerikleri algılamak için kullanabileceğiniz araçlar içerisinde Quillbot’ta yer alıyor. Quillbot, bir içeriğin yapay zeka ile hazırlanıp hazırlanmadığını makine öğrenimi algoritmalarıyla tespit ediyor.

7. Grover

Yapay zekanın hazırladığı içeriklerle sahte haberler Grover ile kolayca tespit edilebilir. Yapay zeka içeriklerini tespit etmek için özel olarak tasarlanan dil modeli Grover’in kullanımı çok basittir. Grover’a metni girip yapay zeka tarafından oluşturulup oluşturulmadığını anlayabilirsiniz.

8. Unmasking Al

Web sitelerinde yer alan içeriklerin yapay zekayla hazırlanıp hazırlanmadığı Unmasking Al ile öğrenilebilir. Unmasking Al, web sitesinin HTML kodunu analiz eder. Akabinde yapay zeka sistemi tarafından oluşturulup oluşturulmadığını tespit eder.

9. GPT-3 Detector

GPT-3 Detector ile bir içeriğin OpenAl GPT-3 dil modeliyle hazırlanıp hazırlanmadığı öğrenilebilir. GPT-3 Detector, içeriklerin yapay zekayla oluşturulup oluşturulmadığını tespit etmek için bağlamsal bilgiler ve n-gram analizinden yararlanıyor.

10. Turnitin

İçeriklerde yapay zeka tespiti için kullanılan araçlar içerisindeki Turnitin, içeriklerde intihal olup olmadığını da tespit ediyor. Turnitin, içeriklerin yapay zeka tarafından hazırlanıp hazırlanmadığını tespit edebilmek için makine öğrenimi algoritmalarından faydalanıyor.

Yapay Zeka İçeriklerini Tespit Etme Yöntemleri

Yapay zeka içerikleri sadece yukarıda sıraladığımız uygulamalarla tespit edilmez. Yukarıdaki uygulamaların yanı sıra şu yöntemlerle de içeriklerin yapay zekayla yazılıp yazılmadığı öğrenilebilir:

1. Benzer Kalıpların Kontrol Edilmesi

Yapay zeka içerikleri oluştururken kötü yönlendirmeden kaynaklı olarak aynı kalıpları ve içerikleri olduğu gibi kullanır. Aynı zamanda cümlelerin nasıl bittiğine de bakmak gerekiyor. Kelimeler sürekli tekrar ediyorsa o içerikte bir sıkıntının olduğunu söyleyebiliriz.

2. Deepfake Tespit Aracı Kullanımı

Profesyonel tasarlanan deepfake tespit araçları makine öğreniminden yararlanarak yapa zekayla oluşturulan içerikler öğrenilebilir. Deepfake tespit aracı, insanların tespit edemeyeceği sentezlenmiş görsel artefaktları tarar. Akabinde yapay zekayla üretilen görüntüleri tespit eder. Deepware, DuckDuckGoose vb. Deepfake dedektörleri tarafından yüzdeki çarpıtmalar, enterpolasyonu, piksel desenler ve gürültü dağılımı tespit edilebilir.

3. İçeriklerde Tuhaf Nesnelere Bakılmalı

Görüntülerin yapay zekayla üretilip üretilmediğini anlamak için görüntülerdeki nesnelere bakılır. Görüntülerde tuhaf nesneler varsa büyük olasılıkla yapay zekayla oluşturulmuştur.

4. İntihal Testi Yapma

Bir içeriğin yapay zekayla üretilip üretilmediğini öğrenmek için intihal kontrolü de yapılabilir. Çünkü yapay zekayla hazırlanan içeriklerde intihal oranı yüksek çıkabiliyor.

5. Görüntü Meta Verilerinin Tespiti

Görüntülerin meta verilerini inceleyerek yapay zeka tabanlı olup olmadığı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Yapay zekanın ürettiği görüntüler, gerçek kamerayla çekilmemiştir. Bundan dolayı özgün meta verilerine ulaşmak imkansızdır. Aynı zamanda metal veriler, mantıksız ve eksiktir.

6. Tersine Görsel Arama

Görsellerin yapay zekayla üretilip üretilmediğini öğrenmek için görseller tersine de aranabilir. Bunun için bir görsel internetten alınarak başka yerlerde olup olmadığına bakılabilir.

Yapay zekanın ürettiği görseller, üretildikleri yerin dışında başka yerlerde bulunmazlar. Bu sebeple tersine görsel sonuçlarında da görüntülenemezler. Tersine görsel arama yöntemi için TinEye, Google Görseller vb. araçlar kullanılabilir. Görselin URL’si bahsettiğimiz bu araçlara kopyalanarak yapay zeka olup olmadığı anlaşılabilir.

7. Yazı Stili ve Tonunu Kontrol Etme

İçeriklerin özgünlüğü, yazı stili ve tonu kontrol edilerek de öğrenilebilir. Bir içerikte kişisel ve mizahi anekdotlar varsa büyük olasılıkla insan tarafından üretilmiştir.

8. Hikayeleştirme Kontrolü

İçeriklerde yapay zeka tespiti yaparken hikayeleştirme yapılıp yapılmadığına da bakılmalıdır. İnsanlar içerikleri hikayeleştirerek anlatır. Ancak yapay zekada hikayeleştirme yoktur. Yapay zeka içerikleri düz şekilde oluşturur.