Yeni 2025 Volkswagen Jetta Özellikleri ve Fiyatı

Türkiye’de yollarda görmeye alışık olduğumuz otomobillerden biri olan Volkswagen Jetta, yeni versiyonu ile 2025 yılında tekrar gündeme oturuyor. C-segment sedan otomobiller arasında bulunan otomobil gelişmiş teknolojik özellikleri ve donanımları ile dikkat çekiyor.

ABD’de tanıtılan 2025 Volkswagen Jetta, uygun fiyatlı bir alternatif olarak sektöre giriş yaptı. Yeni Jetta’nın sahip olduğu özellikler ise merak konusu oldu. Bu içerikte yeni Volkswagen Jetta’nın teknik detaylarını ve satış fiyatını inceliyoruz. İşte, detaylar!

Yeni Volkswagen Jetta Özellikleri

2025 Volkswagen Jetta’da ilk olarak değişen ön tasarım dikkat çekiyor. Tampon ve ızgara tsasarımı yenilenen otomobilde LED farların arasına isteğe bağlı olarak özel bir ışık şeridi eklenebiliyor. Arka yüzeyde stop lambaları arasında yine bir ışık şeridine yer verilmiş. Bagaj kapağı tasarımı ise eski Jetta’ya göre daha yeni ve spor bir görünüme sahip.

İç mekânda ilk olarak 8 inç büyüklüğündeki multimedya ekranı dikkat çekiyor. Bir adet klima kontrol paneli mevcut. Bu panel Golf’ten uyarlanarak tasarlanmış. Orta konsolda kablosuz şarj ünitesine yer verilmiş. Direksiyon simidinde ısıtma özelliği bulunuyor.

Aracın diğer teknik özellikleri arasında ise kör nokta uyarı sistemi, otomatik frenleme, şerit takip asistanı, adaptif hız sabitleyici gibi yenilikler öne çıkıyor. Kaput altında büyük bir yenilik olmadığını görüyoruz. 160 beygir gücünde 1.5litrelik bir motor bulunuyor. Jetta’nın GLI versiyonunda bu motorun yerini 231 beygir güç üretebilen 2 litrelik bir alternatif alıyor.

Otomobilde sadece otomatik şanzıman kullanılıyor. Standart versiyonda 8, GLI versiyonunda ise 7 vitesli DSG şanzıman kullanılmış.

Yeni Volkswagen Jetta Fiyatı

ABD’de tanıtımı yapılan aracın başlangıç fiyatı dolar olarak paylaşıldı. 21.995 dolardan satışa çıkacak olan model, GLI versiyonunda biraz daha yüksek bir rakama ulaşacak. TL olarak değerlendirecek olursak yeni Volkswagen Jetta’nın yurtdışı başlangıç fiyatının 720.000 TL civarında olduğunu söyleyebiliriz. Bu rakama vergilerin dahil olmadığını da hatırlatmakta fayda var.

Aracın Türkiye’ye ne zaman geleceği şu an için bilinmiyor. Bir zamanlar Türkiye’de ve Avrupa’da oldukça sevilen Jetta, yeni versiyonuyla da yollarda boy göstermeye hazırlanıyor.

Siz bu araç hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye’de satışa çıktığında almayı düşünür müsünüz? Eski Jetta ile ilgili olumlu veya olumsuz yorumlarınız var mı? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.