Yeni Bentley Continental GT Özellikleri ve Fiyatı

Lüks otomobil devlerinden Bentley, İstanbul’a özel yeni otomobil serisi ile karşımıza çıkıyor. Continental GT serisinde İstanbul siluetinden izler taşıyan model sınırlı sayıda üretilecek. Üst segment otomobil üreten firmaların dünya çapındaki popüler şehirlere olan ilgisini göz önünde bulunduracak olursak Bentley’in bu girişimi İstanbul için unutulmaz olacak.

Peki, ‘İstanbul Silueti’ temasına odaklanarak tasarlanan Bentley Continental GT’de hangi özellikler bizi bekliyor? Bu araçtan kaç adet üretilecek? Satış fiyatı ne kadar olacak? Gelin, Bentley Continental GT ile ilgili detaylara yakından bakalım!

Bentley Continental GT Özellikleri

3993 cc motor hacmi sunan modelde motor gücünün 528 PS olduğu belirtiliyor. Motorun tork gücü ise 680 Nm olarak paylaşılmış.

Aracın 0’dan 100 km/saat hıza ulaşma süresi 4.5 saniye oluyor.

Azami hız değerine baktığımızda 309 km/saat olduğunu görüyoruz.

8 ileri otomatik vitesli araç dört tekerlekten çekiş kategorisinde sınıflandırılıyor.

Ortalama yakıt tüketimi ise 10.9 litre/ 100 km.

Aracın CO2 emisyon değeri 254 g/km olarak belirtilmiş.

358 litre bagaj hacmi sunuyor.

Uzunluğu 4806 mm, genişliği 1944 mm yüksekliği ise 1400 mm olarak belirtiliyor.

20 inçlik jantlarla donatılan otomobillerin ağırlığı yaklaşık 2.295 kg.

Bentley Motors tarafından tasarlanan İstanbul Silueti konseptli araçlar Bentley Continental GT Azure, Bentayga Azure ve Fliying Spur Azure olmak üzere üç farklı model seçeneği ile geliyor. Bunlardan toplamda sadece 3 adet üretilecek.

Araçların iç tasarımında siyah ile birlikte turkuaz tonlarına yer verildiği görülüyor. İstanbul’dan ilham alındığı için özellikle bu renk kullanılmış. Koltuk başlarında ise İstanbul silueti desen olarak yerini alıyor.

Bentley Continental GT Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Araçtan sadece üç adet üretildiği için genel anlamda piyasaya sürüleceği bir tarihten söz etmek mümkün değil. Zaten üretilen araçların da sahipleri şimdiden belli. Haziran sonunda düzenlenecek bir etkinlikte resmi olarak görücüye çıkacak olan araçlar, aslında bu etkinlikte sahiplerine de teslim edilmiş olacak.

Yani, lansman olarak nitelendirilse de bu etkinlik aslında bir teslim törenine dönüşecek. İstanbul temalı serinin haricinde anlaşmalı satış noktalarında aracın kırmızı siyah konseptli versiyonları da satışta. Bu modeller için 48.000.000 TL’nin üstünde bir bedel ödemek gerekiyor. İstanbul’a özel tasarlanan modellerin satışı muhtemelen daha yüksek bir fiyat ile gerçekleşti.

Siz bu araç hakkında ne düşünüyorsunuz? Tasarımı beğendiniz mi? Düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz.