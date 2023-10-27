İstMarina Alışveriş Merkezi'nde düzenlenecek etkinlikte dünyanın en gösterişli otomobillerinin görkemli bir gösterisi gerçekleşecek.

3-5 Kasım tarihleri arasında Rolls Royce, Bentley, Aston Martin, Tesla, Ferrari, Maserati, Audi, Lamborghini, Mercedes, BMW ve Porsche gibi ünlü markaların da aralarında bulunduğu bir dizi lüks otomobili görücüye çıkacak.

3-5 Kasım Tarihlerinde Dünyanın En Lüks Otomobilleri İstMarina AVM'de Sergilenecek

Anadolu Yakası'nın en geniş sahil cephesine sahip olan ve benzersiz 'deniz üzerinde alışveriş' konseptiyle tanınan İstMarina Alışveriş Merkezi, bu gösterişli araçlarla ziyaretçilerini şaşırtmaya hazırlanıyor.

Ziyaretçiler, 3 Kasım'dan itibaren üç gün boyunca yenilikçi, farklı ve sıra dışı tasarımlarıyla bilinen bu olağanüstü lüks otomobilleri yakından inceleme fırsatı bulacak.

Otomobil meraklıları Rolls Royce'un Spectre ve Bentley'in Continental modellerinin tanıtımına tanıklık etmeyi dört gözle bekleyebilirler.

Etkinlikte ayrıca Ferrari'nin F12 ve 458, Maserati'nin Laventa modelleri ve Corvette C7 de yer alacak. Lamborghini, Huracan, Aventador, Gallardo ve Urus modelleriyle büyülerken, Mercedes SLS AMG ve Brabus modelleri de İstMarina AVM'de sergilenecek. Porsche de GT2 modeliyle otomobil meraklılarının ilgisini çekmeye hazırlanıyor.