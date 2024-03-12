Yerli Akıllı Telefon Mipo'nun Özellikleri ve Fiyatı
Yerli akıllı telefon üreticisi Mipo,4 farklı model seçeneğini satışa sundu. İşte; Mipo imzalı, uygun fiyatlı akıllı telefonların özellikleri ve fiyatları!
Gün geçtikçe akıllı telefon üreten yerli markaların sayısı artıyor. Mipo isimli üreticinin yeni modelleri geçtiğimiz günelrde Türkiye’de satılan yerli akıllı telefonlar arasına girmeyi başardı.
Her bütçeye uygun fiyat seçenekleri sunduğunu duyuran marka orta ve üst segmente hitap eden modeller geliştirdi. İşte, Mipo imzasını taşıyan 4 farklı akıllı telefon modeli ve özellikleri!
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Örgün eğitimdeki üniversite öğrencilerini kapsayacak vergisiz telefon düzenlemesi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Mipo Akıllı Telefon Modelleri Hangileri?
- M17
- M25
- M33
- M46 Pro
Marka ilk etapta yukarıda sıraladığımız dört model ile sektöre giriş yaptı. Akıllı telefon piyasasında liderliği hedeflediğini söyleyen marka yakın bir gelecekte M46 Plus ve M59 adlı amiral gemisi cihazlarını da görücüye çıkaracak.
Ayrıca markanın telefon haricinde farklı teknolojik ürünler üreteceği bilgisi de paylaşıldı. Şu an için satışa çıkan başlıca modellerin özelliklerine ve fiyatlarına bakacak olursak şu şekilde bir listeleme yapmak mümkün:
Mipo M17 ve M25 Özellikleri ve Fiyatı
- Ekran: 6,5 inç HD+ 720 x 1600 px
- İşlemci: CortexTM A55 Octa core 1.6 GHz
- Arka kamera: 13 + 2 MP
- RAM: 4 GB
- Dahili bellek: 128 GB
- Ön kamera: 8 MP
- Batarya: 4000 mAh
- İşletim sistemi: Android 13
- Satış fiyatı: 6.999 TL (4 GB RAM + 128 GB dahili hafıza)
Mipo M33 Özellikleri ve Fiyatı
- Ekran: 6,5 inç, 720 x 1600 px HD+
- İşlemci: CortexTM A55 x 6 1.6 GHz & A75 x 2 1.6 GHz Octa core
- RAM: 6 GB
- Dahili depolama: 128 GB
- Arka kamera: 48 + 2 MP
- Ön kamera: 8 MP
- Batarya: 5000 mAh
- İşletim sistemi: Android 13
- Satış fiyatı: 7.999 TL (6 GB RAM + 128 GB Dahili hafıza)
Mipo M46 Pro Özellikleri ve Fiyatı
- Ekran: 720 x 1640 px HD+ çözünürlük, 6,82 inç
- İşlemci: CortexTM A55 6 1.6 GHz & A75 2 2.0 GHz Octa
- RAM: 8 GB
- Dahili hafıza: 128 GB
- Arka kamera: 48 + 2 MP
- Ön kamera: 8 MP
- Batarya: 5000 mAh
- İşletim sistemi: Android 13
- Satış fiyatı: 9.499 TL (8 GB RAM + 128 GB dahili hafıza)
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Xiaomi'nin yerli üretim cihazlarından olan Redmi 10'un sahip olduğu özellikler ve güncel fiyat bilgisi akıllı telefon kullanıcıları tarafından merak ediliyor.
Mipo’nun yukarıda sıraladığımız modellerinden M17 ve M25 birbirine oldukça benzer özelliklere sahip. Fiyatları markanın kendi web sitesinden aldık ancak farklı pazar yerlerinde aynı cihazlar için daha düşük/ yüksek rakamlar görmeniz mümkün.
Siz bu telefonlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Fiyat/ performans beklentilerinizi karşılar mı? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!
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