Yerli Üretim Xiaomi Redmi 10 Özellikleri ve Fiyatı
Xiaomi'nin yerli üretim ürünlerinden Redmi 10'un özelliklerini keşfedin. İşte bu cihazın sahip olduğu teknik özellikler ve güncel satış fiyatı!
Xiaomi'nin yerli üretim cihazlarından olan Redmi 10'un sahip olduğu özellikler ve güncel fiyat bilgisi akıllı telefon kullanıcıları tarafından merak ediliyor.
2023 yılında hala uygun fiyatlı ve kullanışlı bir telefon almak isteyenler Xiaomi'nin birçok modeli ile birlikte Redmi 10'u da yakından incelemeyi sürdürüyor.
Biz de bu yazımızda Xiaomi'nin uygun fiyatlı telefon pazarında kendisini temsil eden Redmi markalı ürünlerinden Redmi 10 modelini tüm özellikleri ile birlikte inceliyoruz.
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Yerli Üretim Xiaomi Redmi 10 Özellikleri
Xiaomi Redmi 10, markanın orta segment akıllı telefon modelleri arasında yer alıyor. Ekran özellikleri kullanıcı beklentilerini karşılayan cihazın batarya kapasitesi ve hızlı şarj desteği uzun süreli kullanım imkânı sunuyor.
Dörtlü kamera sistemi ile etkileyici fotoğraflar çekmenize imkân tanıyan cihazda 60 FPS video çekim imkânı bulunmuyor. Farklı RAM ve dahili hafıza seçeneklerinin bulunması hem özellik hem de fiyat anlamında çeşitlilik sağlıyor.
Çıkış yılında fiyat / performans ürünlerinden biri olarak değerlendirilen Xiaomi Redmi 10'un teknik özellikleri ise şu şekilde sıralanıyor:
- 6.5 inç IPS LCD 1080 x 2400 px FullHD+ Ekran
- 405 PPI ve 90 Hz
- Çizilmeye karşı dirençli cam - Corning Gorilla Glass 3
- 5000 mAh batarya
- 18 W hızlı şarj
- 50 + 8 + 2 + 2 MP dörtlü arka kamera
- 8 MP Ön kamera
- Ana kamera video 1080p Full HD 30 FPS
- Ön kamera 1080p Full HD
- Android 11 işletim sistemi
- MediaTek Helio G88 İşlemci 8 çekirdekli
- Mali-G52 MC2 grafik işlemcisi
- 4 - 6 GB RAM
- 64 - 128 GB Dahili hafıza
- Max. 512 GB Hafıza kartı desteği
- 161.95 x 75.53 x 8.92 mm ebat
- Beyaz, gri ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği
- 181 gram ağırlık
- Çıkış tarihi: 2021 Ağustos
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Yerli Üretim Xiaomi Redmi 10 Fiyatı
2022 yılında satışa çıkan yerli üretim Xiaomi Redmi 10'un çıkış fiyatı 4 GB RAM ve 128 GB dahili hafızaya sahip olan seçenek için 4.499 TL olarak belirtilmişti.
Güncel fiyat bilgisine baktığımızda ise cihazın şu an çeşitli internet sitelerin 5.500 - 6.500 TL aralığında satışta olduğunu görüyoruz.
Cihazın satış fiyatı satıcıdan satıcıya değişiklik gösterdiği gibi, seçtiğiniz RAM ve dahili depolama kapasitesi, cihaz rengi gibi detaylar fiyatlarda farklılıklara neden olabiliyor.
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