YOU Arama Motorundan ChatGPT'ye Rakip Yapay Zeka Hamlesi

Geride bıraktığımız haftaları kasıp kavuran yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT'nin etkileri devam ediyor. 2022 yılı bitmeden önce yeni bir yapay zeka modeliyle daha karşı karşıyayız. Google'ın rakipleri arasında yer alan arama motoru You.com, ChatGPT benzeri sohbet botu YouChat'i kullanıma aldı.

Geçtiğimiz yıl kurulan you.com, sağladığı özelleştirmeler bakımından kullanıcılardan olumlu geri dönüşler almıştı. Klasik arama motoru mantığını değiştirmek amacıyla yola çıkan ekip, aramalarda yapay zekadan destek almak istiyor.

YouChat Güncel Bilgilere Sahip

YouChat ismiyle sunulan sohbet botu, ChatGPT'nin aksine güncel bilgilere sahip. Örneğin ChatGPT'ye "Dünya Kupası'nı kim kazandı?" sorusu sorulduğunda, yapay zeka yaşanan son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmadığı için cevap veremiyor.

Ancak YouChat, güncel sayfalardan beslendiği için bu soruya rahatlıkla "Arjantin" yanıtını verebiliyor. Öte yandan henüz beta aşamasında olan YouChat, bilgi yanlışı yapabiliyor. Yapay zeka tarafından oluşturulan yanıtlarda Dünya Kupası'nı kazanan takım doğru bilinse de maçın hangi şehirde yapıldığı ve golleri hangi futbolcuların attığı gibi konularda hatalı sonuçlar gösteriyor.

Google, ChatGPT ve benzeri yapay zekalardan kendi iş sistemlerini bozma ihtimali sebebiyle çekinirken You.com'un cesur bir hamleyle arama motoruna yapay zekayı dahil etmesi, kullanıcı tarafında daha olumlu geri dönüşler almalarını sağlayabilir. Birçok uzmana göre arama motorlarının geleceğinde artık yapay zekalar yer alıyor.