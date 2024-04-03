YouTube'da Abonelere Özel Shorts Nasıl Paylaşılır?

Dünyanın en popüler sosyal medya araçlarından biri olan YouTube, içerik üreticilerine yeni olanaklar sunmaya devam ediyor. Ücretli abonelere özel içerik üretimini destekleyen uygulama kanal sahiplerine abonelere özel Shorts içerikleri paylaşma imkânı tanıyor.

YouTube’de alışık olduğumuz uzun video formatının dışına çıkan ve ilk günden beri kullanıcıların beğenisini toplamayı başaran Shorts videolar, içerik üreticileri için önemli bir gelir kaynağı.

Şimdi ise YouTube’un sunduğu yeni özellik sayesinde artık iş ortağı programına ek olarak tıpkı Instagram’da olduğu gibi bu platformda da abonelere özel içerik devri başlıyor.

Bu yazımızda YouTube’da abonelere özel Shorts paylaşma özelliği nedir? Nasıl kullanılır? Sorularını cevaplıyoruz.

YouTube Üye Özel Shorts Nedir?

Bir süre önce Instagram’da kullanıma açılan abonelere özel içerik paylaşımı özelliğini deneyimlemişsinizdir. Henüz bu özelliği deneyimlemediyseniz kısaca özetleyelim.

Instagram’da ücretli abonelik satın aldığınız içerik üreticileri herkese açık paylaşımlarının haricinde sadece abonelerine özel içerikler paylaşıyor. Aylık belli bir ücret karşılığında bu içeriklere erişme imkânınız oluyor.

Ücretli abone olmayanlar ise hesap sahiplerinin sadece ‘herkese açık’ olarak paylaştığı içerikleri görüntüleyebiliyor. Bu özellik, artık YouTube’ta da kullanılabilir hale geliyor. YouTube’daki kanal sahipleri abonelerine özel Shorts videolarını paylaşabilecek.

Beğendiğiniz kanallara ücretli abone olduğunuzda bu tip özel içeriklere ulaşma şansınız olacak. Eğer siz de bir içerik üreticisiyseniz, abonelere özel Shorts videolar sizin için yeni bir gelir kaynağı olabilir.

YouTube'da Abonelere Özel Shorts Paylaşma Nasıl Yapılır?

‘Üye Özel Shorts’ adıyla da anılan bu özellik kapsamında abonelerinize sunduğunuz diğer olanaklara ek olarak özel Shorts içerikleri paylaşabileceksiniz. Bu içeriklerde ürün tanıtımından özel kampanyalara birçok farklı konuya yer verebilirsiniz.

Nişinizin ilgisini çekecek ipuçları, özel etkinlik duyuruları ve dahasını bu videolarda ele alabilirsiniz. Üye Özel Shorts paylaşımı için yapmanız gereken şey doğru hedef kitle seçimi olmalı.

Bunun için söz konusu Shorts videosunu platforma yükledikten sonra ‘Görünürlük’ bölümüne giderek ‘üye özel’ seçeneğini işaretleyebilirsiniz.

Kullanıcı tarafından baktığımızda ise artık sevdiğiniz kanallarda sadece sizin gibi ücretli aboneler için hazırlanmış özel içeriklere erişebileceksiniz.

Uygulamanın sunduğu bu özellik, içerik üreticileri ve kullanıcılar arasında daha sağlam bağların kurulmasını destekleyecektir. Aynı zamanda Shorts içeriklerinin popülaritesini de bir adım daha öteye taşıyacağını düşünüyoruz.

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