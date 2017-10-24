YouTube Arka Planda Çalma, Oynatma (iOS ve Android İçin)

iOS (iPhone/iPad) ve Android kullanıcıları için YouTube arka plana alma, arka planda çalma ve oynatma işleminin nasıl yapıldığına bu blog yazımızda değiniyoruz. YouTube’u arka planda çalıştırmanın yolunu (özel arka planda çalma programına ihtiyaç duymadan) her iki platform için de anlatıyoruz.

YouTube’u bazılarımız video izlemek için kullanıyor, bazılarımızsa arka planda müzik çalmak için… YouTube’da artık sadece video klipler yer almadığından; en son çıkan - hit, popüler yerli ve yabancı albümleri de bulabildiğimizden YouTube ülkemizde online video izleme platformunun ötesinde. Elbette Spotify, Apple Music gibi ücretli çevrimiçi müzik dinleme platformlarının sunduğu özellikler bambaşka ve onlarla karşılaştırılamaz ama ücretsiz ve de legal etiketini bir arada taşıması açısından tercih edilebilecek en iyi platform şüphesiz ki YouTube.

YouTube’u bu maksatla kullanmak isteyen kullanıcıların karşılaştığı sorunlardan en önemlisi; platformun arka planda çalma desteği sunmaması. Google, YouTube’u arka planda çalıştırmak isteyenleri YouTube Red’e davet ediyor ki; bu ücretli bir servis. Zaten Türkiye’de de henüz kullanılmıyor. Hal böyle olunca “YouTube arka planda çalma programı”,”YouTube arka planda çalıştırma”, “ YouTube arka planda oynatma”, “YouTube arka planda çalma”, “YouTube arka plan oynatıcısı”, “YouTube arka plan müzikleri” ve daha saymakla bitiremeyeceğiz sorgu çıkıyor karşımıza. Peki hem Android hem de iPhone kullanıcıları için çözüm ne? Ekstra bir programa ihtiyaç var mı? İşte YouTube’u bir müzik çalar olarak kullanmanın yolları:

YouTube Arka Planda Çalma (Android):

Hem Android hem de iOS kullanıcılarının deneyebileceği ilk yöntem; Google’ın web tarayıcısı Chrome üzerinden YouTube videolarını oynatmak. Google Chrome’u tarayıcısından youtube.com adresini açıyorsunuz. Sağ üstteki üçlü noktaya ardından “Masaüstü Sitesi İste”ye dokunuyorsunuz. Arka planda çalmak istediğiniz bir videoyu veya çalma listesini açıyorsunuz. Chrome’dan çıktığınızda Android kullanıcısıysanız Bildirimler menüsünde, iOS (iPhone/iPad) kullanıcısıysanız Denetim Merkezi’nde o anda çalan müziği görebilirsiniz. Burada iOS’un çalan müziği başarılı şekilde oynattığını ancak Android gibi resim göstermediğini belirtelim.

YouTube Arka Planda Çalma (iOS):

Google Chrome tarayıcısını kullanmam diyorsanız; bir başka popüler web tarayıcı Dolphin’i tercih edebilirsiniz. Adımlar değişmiyor; Tarayıcı açıp youtube.com adresine gidiyorsunuz. Arka planda çalmasını istediğiniz videoya dokunup çalmaya bırakıyorsunuz. Tarayıcıdan çıktığınızda müzik çalma devam ediyor.

YouTube Arka Planda Çalıştırma:

Telegram kullanıcısıysanız internet tarayıcılarının dışında bir yol daha var. Mesajlaşma uygulamasında YouTube video bağlantılarını doğrudan oynatma desteği mevcut. Telegram’ı arka plana attığınızda ekran kapalı konumda dahi olsa YouTube videosu oynamaya devam ediyor. Çalma listelerinizi ayarlayarak YouTube çalma listelerini arka planda dinlemenin keyfini sürebilirsiniz.