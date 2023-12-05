YouTube “Bir Şeyler Oynat” Özelliği Nedir? Nasıl Kullanılır?

YouTube’daki müzik ve video deneyiminize biraz heyecan katmak istiyorsanız, yeni çıkan özellik tam size göre. ‘YouTube bir şeyler oynat’ özelliğini kullanarak artık canınız sıkıldığında rasgele videolar oynatmaya başlayabilirsiniz.

Winamp, Windows Media Player gibi programlarda ‘Shuffle’ olarak bildiğimiz bu işlem artık YouTube’da da aktif olacak. Büyük bir olasılıkla uygulamanın başlattığı rasgele videolar, geçmiş izlemelerinizi baz alarak seçilecek.

Peki, ‘bir şeyler oynat’ özelliği tam olarak nedir? Nasıl kullanılır? İşte detaylar!

YouTube ‘Bir Şeyler Oynat’ Özelliği Nedir?

İlk etapta Shorts videoları için getirilen yeni özellikte tek butona tıklayarak karışık oynatma özelliğini aktif hale getirebilirsiniz. Abonelikleriniz, izleyip beğendiğiniz videolar, etkileşim bıraktığınız içerikler doğrultusunda uygulama karışık bir şekilde size video önerileri sunmaya başlayacak.

Henüz Android’de ve belli sayıda kullanıcıda test edilmekte olan bu özelliğe ilişkin net bir duyuru yapılmadı. Resmi açıklama geldikten sonra bu butonun işleyişi, video önerilerini sunarken yararlanılan teknolojiler ve nasıl bir algoritmanın olduğu ile ilgili bilgiler netleşecek.

Şimdilik mevcut veriler ışığında bu özelliğin nasıl kullanılabileceğine gelin birlikte bakalım.

YouTube ‘Bir Şeyler Oynat’ Özelliği Nasıl Kullanılır?

Netflix’te de benzer işleve sahip bir tuş bulunuyor. ‘Bir şey oynat’ düğmesi olarak adlandırılan bu tuşa bastığınızda Netflix’te rasgele içerikler size sunuluyor. YouTube’un ‘Shorts’ bölümüne eklenecek olan bu özellik arka planda kalan hesapların öne çıkmasına yardımcı olacak.

Ayrıca YouTube’un normal video kısmında da aynı butonu kullanarak farklı içeriklere erişebileceksiniz.

YouTube’da normal bir şekilde video izlerken farklı alternatifleri karşınıza getirebilecek olan bu tuşa bastığınızda yeni içerikler ve hesaplar keşfetme şansınız olacak. Böylece hep aynı tür yerine farklı konseptteki içerikleri deneyimleyebileceksiniz.

Uygulamadaki bu yeni buton ilk olarak Mayıs ayında tespit edildi. Henüz tüm hesaplarda kullanıma açılmadı. Eğer siz de YouTube’da video izlemek isteyip hoşunuza gidecek yeni videolar bulmakta zorlanıyorsanız bu özellikten yararlanabilirsiniz.

İçerik üreticileri açısından baktığımızda ise özellikle arka planda kalan kanallar için bu özellik bir fırsat olabilir. Hedef kitlesine ulaşmakta zorlanan içerik üreticilerinin videoları ‘bir şeyler oynat’ özelliği kapsamında farklı kullanıcıların ekranına düşerek daha fazla izlenme alabilir.

Peki, bu özellik hakkında sizin düşünceleriniz neler? Faydalı ve kullanışlı bir güncelleme olmuş mu? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın!