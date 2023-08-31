Mobilde ve Bilgisayarda YouTube Nasıl Ücretsiz Kullanılabilir?

Dünyanın en sevilen video içerik platformu YouTube’un Premium özellikleri alışık olduğumuz ücretsiz YouTube deneyiminden çok daha fazlasını bizlere sunuyor. YouTube Premium özelliklerinden yararlanmak isteyenler YouTube’un sunduğu ücretli üyelik seçeneklerini değerlendiriyor. Ancak bu özelliklerden yararlanmanın başka yolları da var.

Siz de YouTube Premium özelliklerinden ücretsiz bir şekilde yararlanabilirsiniz. Bunun için izlemeniz gereken adımları bu yazımızda detaylı bir şekilde anlatıyoruz. İşte, YouTube’u hem web’de hem de mobilde ücretsiz bir şekilde kullanmanızı sağlayan başlıca yöntemler!

YouTube Premium Nasıl Ücretsiz Kullanılır?

YouTube Premium’un ücretsiz kullanımı için soruna yönelik çözüm önerilerinden söz etmek gerekiyor. Normalde ücretli olan bazı içeriklerin ücretsiz alternatiflerine ulaşabileceğiniz çözüm önerileri mevcut.

Bunun yanında Premium üyeliğin tüm avantajlarından yararlanmanızı sağlayacak öneriler de var. Gelin bu önerilerin hepsine birlikte bakalım.

YouTube’da Ücretsiz Film Nasıl İzlenir?

YouTube’da film izlemek istiyor, ancak bu filmler için ekstra bir ücret ödemek istemiyorsunuz. Öyleyse YouTube’da sıralanan ücretsiz film seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz. Bunun için mobilde izlemeniz gereken adımlar şunlar:

YouTube uygulamasını açın.

Keşfet butonuna tıklayın.

Filmler & Televizyon / Movies & TV butonuna tıklayın.

Sayfanın en alt kısmına gidip ‘Free Primetime movies’ yani ücretsiz filmlere ilişkin seçeneği bulup dokunun.

Mavi ile yazan ‘hepsini göster’ / ‘view all’ butonuna basın.

Sıralanan filmlerden birini açıp mobil cihazınızdan izleyebilirsiniz.

Web’de bu işlemi yapmak için ise tarayıcıdan YouTube’a girip alt alta üç çizgi şeklinde gözüken hamburger menüye tıklamanız ve mobildeki adımları izlemeniz yeterli.

YouTube Premium’u Ücretsiz Kullanmanızı Sağlayan Yazılımlar

YouTube Premium özelliklerinden ücret ödemeden yararlanmanız için geliştirilmiş, YouTube Vanced gibi bazı korsan yazılımlar bulunuyor. Bu yazılımlar sayesinde reklamsız video izleme, video indirme, arkada oynatma gibi Premium özelliklerinden yararlanabilirsiniz.

Ancak dikkat etmeniz gereken nokta şu ki bu yazılımlar sonuçta korsan birer yazılım olduğu için uygulama ve bilgisayar güvenliğiniz açısından zaman zaman tehlike oluşturabilir. YouTube’un analiz araçlarına takıldığında korsan yazılımlar bazı sorunlar yaşamanıza neden olabilir.

YouTube Reklam Engelleme Nasıl Yapılır?

YouTube Premium’un en sevilen özelliklerinden biri reklamsız olması. Ancak sadece bu özellik için kullanıcılar üyelik ücreti ödemek istemiyor.

Mobilde reklamsız bir YouTube deneyimi yaşamak isteyenler ekstra yazılımlara başvuruyor. AdGuard, AdBlock, AdLock gibi programlar özellikle Android kullanıcıları için mobilde kullanışlı çözümler sunuyor.

Web’de ise reklam engelleyici tarayıcıları tercih etmek bir çözüm olabilir. Bunun için reklam engelleme özelliği olan Brave, AVG, Tor, Ghoestery Privacy gibi tarayıcılara göz atabilirsiniz.

YouTube Premium Hilesi Nedir?

YouTube Premium’un avantajlarını deneyimleyebilmeniz için YouTube size 30 günlük bir deneme süresi sunuyor. Bu süreyi uzatmak için bazı kullanıcılar bir hileye başvuruyor. Deneme süresinin sonuna geldiğinde farklı bir YouTube hesabı açarak yeni bir deneme süresi başlatılabiliyor. Ancak bu yöntem oldukça zahmetli gözüküyor.

YouTube Premium Öğrenci İndirimi

YouTube Premium özelliklerinden yararlanmak isteyen öğrenciler diğer kullanıcılara göre daha avantajlı. Sadece bazı öğrenciler sahip oldukları indirim hakkını bilmiyor.

Normalde Premium kullanıcılarının ödediği ücretten daha düşük bir bütçe ile öğrencilerin YouTube Premium’dan yararlanma imkânı bulunuyor. Ayrıca öğrencilere sunulan ücretsiz deneme süresi de 2 ay olarak belirtiliyor.