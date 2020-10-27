YouTube Video Görseli / Resmi Nasıl İndirilir? - YouTube'a yüklenen her videoda, o videoya dair küçük bir bakış açısı sunan küçük bir görsel yer alır. Bu görsel daha spesifik bir şekilde thumbnail olarak isimlendiriyor. Peki bu görselleri indirmek isterseniz nasıl bir yol izlemeniz gerekiyor?

Öncelikle ufak bir bilgilendirme olması adına her bir thumbnail için beş farklı boyutta ve çözünürlükte dosyalar hazırlanır. Öte taraftan bu görsellerin her birine ulaşmanız ve indirmeniz mümkündür. Peki ama bunu nasıl yapabilirsiniz? İşte konu hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar!

YouTube Video Görseli İndirme Yöntemleri

Hemen aşağıda farklı çözünürlüklerdeki video görsellerini nasıl indirebileceğinizi görebilirsiniz!

1- YouTube Video Linki ile Görsel İndirme

Öncelikli olarak kullanacağınız linke göz atalım.

http://img.youtube.com/vi/-youtube-bağlantı-adresi/maxresdefault.jpg/

Bu linkte yer alan '-youtube-baglanti-adresi' kısmına ne koyacağınızı merak ediyor olabilirsiniz. Örneğin youtu.be/pyvvsJ_DXI8 adresindeki bir videonun görselini indirmek istiyorsanız, buraya pyvvsJ_DXI8 koymalısınız. Yani adres şu şekilde olacak: http://img.youtube.com/vi//pyvvsJ_DXI8/maxresdefault.jpg/

1- Varsayılan Thumbnail için Bağlantı

http://img.youtube.com/vi/-youtube-bağlantı-adresi/default.jpg

2- Yüksek Kaliteli Thumbnail için Bağlantı

http://img.youtube.com/vi/-youtube-bağlantı-adresi/hqdefault.jpg

3- Orta Kaliteli Thumbnail için Bağlantı

http://img.youtube.com/vi/-youtube-bağlantı-adresi/mqdefault.jpg

4- Standart Kalteli Thumbnail için Bağlantı

http://img.youtube.com/vi/-youtube-bağlantı-adresi/sddefault.jpg

5- Maksimum Kaliteli Thumbnail için Bağlantı

http://img.youtube.com/vi/-youtube-bağlantı-adresi/maxresdefault.jpg

2- Google Arama ile Görsel İndirme

Bunun ardından uygulayabileceğiniz ikinci yöntem ise, videonun başlığını kullanmak olacaktır. Örneğin iPhone 11 Kutu Açılışı videosunun görselini indirmek istiyorsanız, Google Görseller'e iPhone 11 Kutu Açılışı Tamindir YouTube yazın ve ilgili kelimeleri aratın. Çıkan sonuçlarda video görsellerinden birisini görebilirsiniz.

Her iki yöntemle de video görsellerini indirmeniz mümkün ancak ikinci yöntemde istediğiniz çözünürlük boyutunu seçemeyeceğiniz aklınızda bulunsun. Bu yöntemlere ek olarak sadece bu alana odaklanmış çeşitli üçüncü parti servislerden de destek alabilirsiniz. Bunları Google'da ufak bir arama ile bulabileceğinizi söyleyebiliriz.

Sizler için hazırladığımız YouTube Video Görseli / Resmi Nasıl İndirilir? isimli bu rehberimizin de sonuna geldik. Peki siz bu rehberde yer alan yöntemler ile istediğiniz video görselini kolay bir şekilde indirebildiniz mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.