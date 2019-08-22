En iyi YouTube Video İndirme Programları (8K Videoları İndirin!)

Popüler online video izleme platformu YouTube’da 4K videolar yaygınlaştı, 8K videolar da günden güne artıyor. Peki, YouTube’da yüksek kaliteli videoları indirmek için en iyi programlar hangileri? 8K 60fps kalitede etkileyici YouTube videoları bilgisayara indirmek için kullanabileceğiniz ücretsiz en iyi 8K video indirme programları, YouTube video indirici ve YouTube video dönüştürücüler bu blog yazımızda.

Ortalama internet hızının 5Mbps olduğu ülkemizde video indirme programlarının önemi büyük. Videoları takılmadan, donmadan izlemek mümkün değil. Özellikle 4K, 8K UHD gibi yüksek çözünürlüklü videolar, hızlı ve stabil internet bağlantısı gerektiriyor. Bu durumda ya videonun kalitesini düşürmeniz ya da Jihosoft 4K Video Downloader gibi bir video indirme programı ile izleyeceğiniz YouTube videosunu bilgisayara indirmeniz gerekiyor. 144P’den 4320P’ye farklı çözünürlükte videoların paylaşıldığı YouTube’da videoları indirmek için kullanılabilecek birçok program mevcut olmakla birlikte, aralarından en iyilerini (en iyi YouTube video indiricileri) sizler için araştırdık. Listede yer alan YouTube video indirme programlarını kullanarak sayıları günden güne artan 8K videoları bile indirebilirsiniz. 8K UHD çözünürlüklü YouTube videoları nasıl indireceğinizi de adım adım anlatıyoruz.

Ücretsiz YouTube Video İndirme Programları

Jihosoft 4K Video Downloader

İsminden dolayı 4K video indirme programı olduğunu düşünebilirsiniz ancak bu program oldukça yetenekli. 8K 60fps YouTube videoları dahi sorunsuzca indirebilen Jihosoft 4K Video Downloader, YouTube videolarını MP3 ve diğer formatlara dönüştürmenin yanı sıra Facebook, Instagram, Twitter, Dailymotion ve daha birçok platformdan video indirmeyi de destekliyor. Ayrıca bu programla videoların altyazıları ve kapak görsellerini de indirmek oldukça pratik. Şimdi dilerseniz, bu ücretsiz video indirici ile YouTube 8K videoları indirmek için izlemeniz gereken adımlara geçelim:

Öncelikle Jihosoft 4K Video Downloader’ı bilgisayarınıza indirin ve yükleyin.

YouTube’a girin, indirmek istediğiniz 8k videoyu aratın, videoya sağ tıklayıp Video URL’sini Kopyala’yı seçin.

Programı açın ve ana arayüzde göreceğiniz Paste URL butonuna tıklayarak video bağlantısının eklenmesini sağlayın.

Açılır pencere karşınıza çıkacaktır. Videoyu ayrıca MP3 olarak indirmek istiyorsanız (Convert to MP3), sadece sesi indirmek istiyorsanız (Original audio) kutucuklarını işaretlemeyi unutmayın. Burada videonun kapak görselini indirmeniz için (Download Video Cover), videonun altyazılarını indirmeniz için de (Download subtitles) bir seçenek sunuluyor. Sadece videoyu indireceksiniz, Only download’u seçip Download butonuna tıklıyorsunuz.

Video indirme başlayacaktır. Bu ekranda altta Speed’i Unlimited olarak ayarlarsanız, videoyu son hız indirirsiniz.

Video indirme tamamlandıktan sonra direkt izleyebilir veya istediğiniz bir formata dönüştürebilirsiniz.

YTD Video Downloader

Popüler video indirme programı YTD, 50’den fazla sitede çalışıyor ve AVI, 3GP, MOV, FLV, WMV, MP4, MP3 dahil birçok formatı destekliyor. Ücretsiz ve ücretli iki sürümü bulunuyor. Ücretsiz sürümde tek seferde bir video indirebiliyorsunuz, diğer bir deyişle eş zamanlı indirme yapamıyorsunuz. YTD video downloader ile YouTube 8K videoları indirmek için izlemeniz gereken adımlar şöyle:

Öncelikle YouTube’u açın ve indirmek istediğiniz videoyu bulun. Ardından adres çubuğundan video URL’sini kopyalayın. YTD 8K video downloader programını indirin ve yükleyin, başlatın. Video URL’sini yapıştırın. Video kalitesini ve inen videonun nereye kaydedileceğini seçin. Download butonuna tıklayarak videoyu indirmeye başlayın. Video indiğinde seçtiğiniz klasörde bulacaksınız.

Airy

En iyi video indirme programları arasında olan Airy de 8K (7680x4320) çözünürlüklü YouTube videolarını indirmeyi destekliyor. Yüksek kaliteli videoları dilediğiniz formatta bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. Bu programın da ücretsiz ve ücretli iki ayrı sürümü mevcut. Ücretsiz sürümde az özellikten faydalanabiliyorsunuz ve HD, Ultra HD videoları indirmenize ve video dönüştürmenize izin verilmiyor. Bu programın arayüzü çok sade, basit ancak yine de adımları söyleyelim:

Airy 8K YouTube video downloader programını bilgisayarınıza indirip yükleyin. YouTube’da indirmek istediğiniz 8K UHD videoyu bulun ve linkini kopyalayın. Airy video downloader’ı açın ve video URL’sini ilgili kutucuğa yapıştırın. Video formatı ve kalitesini seçin. Ardından Download butonuna tıklayın ve dosyayı kaydetmek istediğiniz klasörü seçin. İndirme işlemi tamamlandığında 8K videoyu izleyebilirsiniz.

WinX YouTube Downloader

YouTube’dan 8K UHD videoları indirmek istediğinizde kullanabileceğiniz en iyi seçeneklerden biri. YouTube videolarını farklı çözünürlük ve formatlarda indirmek dışında Facebook, Tumblr, Vimeo, Yahoo gibi video paylaşılan diğer sitelerden de indirme yapabiliyorsunuz. Bu programın tek dezavantajı; videoları sadece MP4 formatında indirmenize izin veriyor. Videodaki sesi alacaksanız başka bir deyişle videoyu MP3 olarak indirmek istiyorsanız bu programı atlayın. MP4 video indirmek için aşağıdaki adımları izliyorsunuz:

Ücretsiz YouTube video indiriciyi başlatın ve sol üst köşedeki + URL butonuna tıklayarak video indirme arayüzüne geçin. youtube.com'u açın, indirmek istediğiniz 8K UHD videoyu bulun ve linkini alın. Linki programın adres çubuğuna yapıştırın. Ardından detaylı video bilgilerini almak için Analyze’a tıklayın. Bu noktada indirilebilir formatların bir listesi karşınıza çıkacak. Format seçimini yapın ve indirmeyi başlatın.

Gihosoft TubeGet

Hem PC hem de Mac platformunda indirilebilir olan Gihosoft TubeGet, videoları hızlı indirmek için kullanabileceğiniz bir başka YouTube video indirici. Ses ve videoyu ayrı indirip sonradan birleştirmesiyle dikkat çeken programın güzel yanı; bir YouTube kanalındaki tüm videoları (çalma listeleri dahil) indirmenize izin vermesi. Sevdiğiniz YouTube kanallarının tüm videolarını indirmek veya çalma listelerini tek seferde indirmek için kullanabileceğiniz harika bir program da diyebilirim. TubeGet ile YouTube 8K video indirmek çok basit:

YouTube 8K video indiriciyi bilgisayarınıza indirip yükleyin. YouTube’a gidin ve indirmek istediğiniz 8K videoyu bulun, ardından videoya sağ tıklayarak linkini kopyalayın. Video indirme programını çalıştırın ve + Paste URL butonuna tıklayın. Saniyeler içinde video çözümlenecek ve video kalitesi ve kayıt yerini seçeceğiniz arayüz karşınıza çıkacaktır. Download butonuna tıkladığınızda video inmeye başlayacaktır. İnme tamamladığında 8K videoyu bilgisayarınızda sorunsuzca izleyebilirsiniz.

En İyi YouTube Video İndirme Programı Hangisi?

4K, 8K 60fps gibi yüksek çözünürlüklü, yüksek kaliteli YouTube videoları indirmenin en kolay 5 yolunu sizlerle paylaştık. YouTube videolarını indirmek için en iyi program hangisi? diye bize soracak olursanız, Jihosoft 4K Video Downloader’ı öneririz. Jihosoft 4K Video Downloader, bir YouTube video indiriciden fazlası. Instagram, Facebook, Twitter, Tumblr ve daha birçok web sitesinden video indirebiliyorsunuz. Ek olarak, MP3, MP4, MKV, AVI, MOV gibi farklı formatlara dönüştürüp indirdiğiniz videoları dilediğiniz cihazda sorunsuzca izleyebiliyorsunuz. Video indirmek ve dönüştürmek için neden farklı programlar indiresiniz ki? Unutmadan, 8K videoları bilgisayarınızda indirdiğinizde oynatmada uyumluluk sorunu yaşarsanız 8K Player indirerek 8K Ultra HD videoları hiçbir sorun yaşamadan izleyebilirsiniz.

Telefonunuzdaki videolar, fotoğraflar, mesajlar silindi veya kayboldu mu? PC ve Mac için en iyi ücretsiz YouTube video indirme programı Jihosoft 4K Video Downloader’ın geliştiricilerine ait veri kurtarma programı Jihosoft iPhone Data Recovery Software’ı öneririz. Bu iPhone veri kurtarma programı ile iOS cihazlarınızdan silinen veya kaybolan verileri kolayca kurtarabilirsiniz.