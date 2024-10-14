YouTube Yorum Geçmişi Görme Nasıl Yapılır?

YouTube'u düzenli olarak kullanıyorsanız muhtemelen çok sayıda videoya yorum yapmışsınızdır. Platformun kullanıcılarının büyük bir kısmı, beğendiği videolara yorum bırakır ve bu zaman içinde o kadar birikir ki hepsini takip etmek imkânsız hâle gelir. Neyse ki YouTube yorum geçmişi görme mümkün.

Bu rehberde yer alan adımları uygulayarak YouTube üzerinden yaptığınız tüm yorumları görebilir, düzenleyebilir ya da silebilirsiniz. Peki, YouTube'da yaptığım yorumları nasıl bulabilirim? Bu soruyu yanıtlamadan önce yorum geçmişine neden bakılmak istenebileceğine göz atalım.

Bir Kullanıcı Neden YouTube Yorumlarını Görmek İster?

Bir kullanıcının YouTube'da yaptığı yorumları görüntülemek istemesinin birçok nedeni vardır:

İsmini hatırlamadığı, beğenmese de yorum yaptığı bir videoyu bulmaya çalışıyordur.

Geçmişte yaptığı bilgilendirici bir yorumu başkasına göndermek istiyordur.

Yorumunun düzenlenmeye ihtiyacı vardır.

Kullanıcının yaptığı yorumlara bakmak istemesinin nedeni ne olursa olsun, aşağıda yer alan adımları izleyerek yorum geçmişine ulaşabilir. YouTube hesabı üzerinden yapılan tüm yorumların kaydı tutulduğu için geçmişte yapılan yorumların tamamı görüntülenebilir.

YouTube Yorum Geçmişi Görme Adımları

YouTube'da yapılan yorumlara bakmak için izlenmesi gereken adımlar, YouTube'un hangi sürümünü kullandığınıza bağlı olarak değişiklik gösterir.

Platformun hangi sürümünü (Android, iOS, masaüstü / web) kullanıyorsanız ona uygun adımları bulun ve uygulayın.

Tarayıcıdan YouTube'da Yapılan Yorumlar Nasıl Görülür? (Masaüstü / Web)

Herhangi bir web tarayıcısı üzerinden YouTube'u açın.

Yorumu yaptığınız Google hesabına sağ üst köşedeki "Oturum aç" butonuna basarak giriş yapın.

Sol kısımdaki "Siz" bölümde yer alan "Geçmiş" seçeneğine tıklayın.

Sağ kısımdaki "Tüm geçmişi yönet" seçeneğinin altındaki "Yorumlar" seçeneğine basın.

Yeni bir sekme açılacaktır. Burada YouTube'dan yaptığınız tüm yorumları görebilirsiniz.

Yorumun hemen altında videonun ismi yer alacaktır. Bu bağlantıya tıklayarak videoya gidebilirsiniz.

Yorumunuz tüm yorumların üzerinde olacaktır. Yanındaki üç noktaya basıp düzenleyebilir veya silebilirsiniz.

Android Telefon / Tablette YouTube Yorumları Nasıl Görülür?

YouTube uygulamasını açın.

açın. Sağ alt köşedeki profil fotoğrafına basın.

Sağ üst köşede yer alan dişli çark simgesine basın.

"YouTube'daki Verileriniz" seçeneğine basın.

"YouTube kontrol paneliniz" bölümünün altındaki "Diğer" seçeneğine basın.

Yorumları seçin.

iPhone / iPad'de YouTube Yorumları Nasıl Görülür?