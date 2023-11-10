Yudo Otomobil Fiyat Listesi - 2023

Elektrikli otomobil modeli Yudo 3 fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Çok şık bir görünüme sahip olan araba, ücretin yanı sıra sunduğu özelliklerle de öne çıkıyor. Peki, Çin merkezli üretici tarafından piyasaya sürülen elektrikli araba neler sunuyor?

Bu rehberde şu anda ön siparişte olan Yudo 3 ne kadar sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevaplayacağız. Eğer yakın zamanda elektrikli otomobil satın almak istiyorsanız rehberimizde yer alan otomobilin fiyatına ve özelliklerine göz atabilirsiniz.

2023 Yılına Ait Yudo 3 Fiyatı

En ucuz elektrikli arabalar arasında yer alan Yudo 3, kampanya kapsamında 990 bin TL başlangıç fiyatıyla ön siparişe sunuldu. Resmî web sitesi üzerinden söz konusu otomobil modelini yalnızca birkaç adım uygulayarak ön sipariş verebilirsiniz.

Araç teslimatlarının 15 Aralık tarihinden itibaren başlayacağı belirtiliyor. Peki, Yudo 3 olarak isimlendirilen elektrikli araba özellik konusunda neler sunuyor?

Yudo 3 Özellikleri Neler?

415 km menzil

130 km/sa en yüksek hız

165 N-m maksimum tork

70 kW maksimum güç

0-50 km/s hızlanma süresi 4,5 saniye

41,7 kWh batarya kapasitesi

%10 - %80 DC şarj süresi 45 dakika

%10 - %100 AC şarj süresi 7 saat

Eko, Normal, Spor ve düşük pil sürüş modlarına sahip olan otomobil 415 kilometre menzil sunuyor. Amber OS işletim sistemiyle birlikte gelen elektrikli araba 0-50 km/s hıza 4,5 saniyede ulaşabiliyor.

165 N-m maksimum tork ve 130 km/sa maksimum hız sunan otomobilde 41,7 kWh batarya kapasitesi mevcut. Maksimum gücü 70 kW olan arabada 12,3 inç büyüklüğünde Yüzer Orta Kontral ekran yer alıyor.

Galaktik gri, pudra pembesi ve ayışığı beyazı olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan arabanın bagaj hacmi 310 lt olarak açıklandı. SUV tipi otomobilde deneyimi üst seviyeye taşıyan çeşitli özellikler de mevcut.

Bu rehberde Yudo ücreti ne kadar sorusunu yanıtladık ve çok şık bir görünüme sahip olan Yudo 3 isimli elektrikli otomobil modelin özelliklerini sıraladık. Söz konusu araba hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.