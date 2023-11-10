Yudo Otomobil Fiyat Listesi - 2023
Yudo fiyat etiketi, elektrikli otomobil satın almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bu rehberde merak edilen soruyu yanıtlayacağız.
Elektrikli otomobil modeli Yudo 3 fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Çok şık bir görünüme sahip olan araba, ücretin yanı sıra sunduğu özelliklerle de öne çıkıyor. Peki, Çin merkezli üretici tarafından piyasaya sürülen elektrikli araba neler sunuyor?
Bu rehberde şu anda ön siparişte olan Yudo 3 ne kadar sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevaplayacağız. Eğer yakın zamanda elektrikli otomobil satın almak istiyorsanız rehberimizde yer alan otomobilin fiyatına ve özelliklerine göz atabilirsiniz.
2023 Yılına Ait Yudo 3 Fiyatı
En ucuz elektrikli arabalar arasında yer alan Yudo 3, kampanya kapsamında 990 bin TL başlangıç fiyatıyla ön siparişe sunuldu. Resmî web sitesi üzerinden söz konusu otomobil modelini yalnızca birkaç adım uygulayarak ön sipariş verebilirsiniz.
Araç teslimatlarının 15 Aralık tarihinden itibaren başlayacağı belirtiliyor. Peki, Yudo 3 olarak isimlendirilen elektrikli araba özellik konusunda neler sunuyor?
Yudo 3 Özellikleri Neler?
- 415 km menzil
- 130 km/sa en yüksek hız
- 165 N-m maksimum tork
- 70 kW maksimum güç
- 0-50 km/s hızlanma süresi 4,5 saniye
- 41,7 kWh batarya kapasitesi
- %10 - %80 DC şarj süresi 45 dakika
- %10 - %100 AC şarj süresi 7 saat
Tesla Fiyat Listesi - 2023
Tesla fiyat listesi, Amerika Birleşik Devletleri merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla tarafından piyasaya sürülen otomobilerin ne kadar ücrete satıldığı hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlıyor.
Eko, Normal, Spor ve düşük pil sürüş modlarına sahip olan otomobil 415 kilometre menzil sunuyor. Amber OS işletim sistemiyle birlikte gelen elektrikli araba 0-50 km/s hıza 4,5 saniyede ulaşabiliyor.
165 N-m maksimum tork ve 130 km/sa maksimum hız sunan otomobilde 41,7 kWh batarya kapasitesi mevcut. Maksimum gücü 70 kW olan arabada 12,3 inç büyüklüğünde Yüzer Orta Kontral ekran yer alıyor.
Galaktik gri, pudra pembesi ve ayışığı beyazı olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan arabanın bagaj hacmi 310 lt olarak açıklandı. SUV tipi otomobilde deneyimi üst seviyeye taşıyan çeşitli özellikler de mevcut.
Türkiye'de Satılan Elektrikli Otomobil Modelleri ve Fiyatları
Elektrikli otomobil furyası dünyanın dört bir yanını sardığı gibi Türkiye’deki otomobil piyasasını da etkisi altına almış durumda.
Bu rehberde Yudo ücreti ne kadar sorusunu yanıtladık ve çok şık bir görünüme sahip olan Yudo 3 isimli elektrikli otomobil modelin özelliklerini sıraladık. Söz konusu araba hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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