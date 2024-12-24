Yüzde (%) İşareti Nasıl Yapılır? Klavyede Yüzde Sembolü Yapma

Klavyede bazı sembolleri bulmak, bulsanız bile nasıl yazacağınızı anlamak biraz uğraştırıcı bir iş olabilir. Bu kategorideki sembollerden biri de kuşkusuz yüzde (%) işareti. Neyse ki klavyede yüzde sembolü yapma işlemi düşündüğünüzden daha basit ve birkaç basit tuş kombinasyonu sayesinde kolayca gerçekleştirilebilir. Bu rehberde farklı cihazlarda “%” işaretini nasıl yapacağınızı anlatacağız.

Klavyede Yüzde (%) İşareti Nasıl Yapılır?

İlk olarak hatırlatma amacıyla yüzde işareti nedir sorusuna cevap verelim. Yüzde işareti bir sayının veya oranın 100'e bölümünü göstermek için kullanılan bir ifadedir. Bir başka deyişle örnek vermek gerekirse 3/100 bir orana sahipsiniz. Bu oranı ister 3/100 olarak isterseniz de yüzde 3 yani %3 olarak gösterebilirsiniz. Bu kısa açıklamanın ardından klavyelerde yüzde gösteriminin yani yüzde sembolünün nasıl yapıldığına geçebiliriz.

Burada içeriği ikiye bölmek durumundayız. Zira Windows ve Mac cihazlarda farklı kombinasyonlar ile yüzde sembolü yapılmakta.

Windows'ta, Q Klavyede Yüzde (%) Nasıl Yapılır?

İlk olarak klavyenizde "Shift" tuşuna basılı tutun. Ardından Q klavyenizde üst tarafta yer alan "5" tuşuna basın.

Windows'ta, FKlavyede Yüzde (%) Nasıl Yapılır?

İlk olarak klavyenizde "Shift" tuşuna basılı tutun. Ardından F klavyenizde üst tarafta yer alan "5" tuşuna basın.

Windows'ta Karakter Kodları ile Yüzde (%) Nasıl Yapılır?

Klavyenizde "Alt" tuşuna basılı tutun. Alt tuşuna basılı tutarken sırasıyla 3 ve 7 tuşlarına basın. 37 yüzde işaretinin karakter kodu olduğundan işleminiz tamamlanacaktır.

Apple Bilgisayarlarda (Mac) Yüzde (%) Nasıl Yapılır?

İlk olarak klavyenizde "Shift" tuşuna basılı tutun. Ardından klavyenizde üst tarafta yer alan "5" tuşuna basın.

iPhone'larda Yüzde (%) Nasıl Yapılır?

Klavyeyi açın ve metin gireceğiniz alana dokunun.

Ekranın sol alt köşesinde yer alan 123 tuşuna dokunarak sayı ve sembol klavyesine geçin.

tuşuna dokunarak sayı ve sembol klavyesine geçin. Açılan ekranda, sayıları ve bazı temel sembolleri göreceksiniz. Burada #+= tuşuna dokunarak ek sembolleri görüntüleyin.

tuşuna dokunarak ek sembolleri görüntüleyin. % işaretini bulduğunuzda dokunarak yazabilirsiniz.

Android Telefonlarda Yüzde (%) Nasıl Yapılır?

Klavyeyi açın ve metin gireceğiniz alana dokunun.

Klavyenin altında genellikle ?123 veya 123 gibi bir buton bulunur. Bu butona dokunarak sayısal klavyeye geçin.

veya gibi bir buton bulunur. Bu butona dokunarak sayısal klavyeye geçin. Bazı Android cihazlarda yüzde(%) işareti ilk sayısal ekranda yer alabilir. Eğer göremiyorsanız, klavyedeki = gibi başka bir tuşa dokunarak ek sembolleri görüntüleyin.

işareti ilk sayısal ekranda yer alabilir. Eğer göremiyorsanız, klavyedeki gibi başka bir tuşa dokunarak ek sembolleri görüntüleyin. % işaretini gördüğünüzde üzerine dokunarak yazabilirsiniz.

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